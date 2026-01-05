Phát hiện hàng loạt tiền mặt nằm chơ vơ trong khay đựng tiền cây ATM của Agribank: Công an và ngân hàng phải sử dụng công nghệ xác minh

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vào dịp cuối năm 2025 vừa qua, công an xã Phan Rí Cửa (Lâm Đồng) phối hợp với Agribank hỗ trợ người dân trao trả lại tiền cho người đánh mất.

Cụ thể, ngày 21/12/2025, chị Nguyễn Thị Hương (trú tại thôn Thanh Giang 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) đến rút tiền tại trụ ATM của Agribank trên địa bàn. Trong quá trình giao dịch, chị Hương phát hiện số tiền 5.000.000 đồng còn nằm tại khay đựng tiền của máy ATM do người giao dịch trước đó bỏ quên. Ngay sau khi nhặt được số tiền trên, chị Hương đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Phan Rí Cửa trình báo và giao nộp toàn bộ số tiền, với mong muốn nhờ lực lượng chức năng tìm và trao trả lại cho người đánh mất.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phan Rí Cửa đã nhanh chóng phối hợp với Ngân hàng Agribank trích xuất dữ liệu giao dịch và hình ảnh camera giám sát. Qua xác minh, lực lượng Công an xã xác định chủ nhân của số tiền trên là chị Nguyễn Thị Kim Huynh (trú tại thôn Bình Hòa, xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng).

Sáng ngày 23/12/2025, tại trụ sở Công an xã Phan Rí Cửa, chị Nguyễn Thị Hương đã trực tiếp trao trả lại số tiền 5.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Kim Huynh trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã.

Nhận lại tài sản bị đánh mất, chị Huynh không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước hành động cao đẹp của chị Hương cũng như tinh thần trách nhiệm, tận tụy của Công an xã Phan Rí Cửa trong quá trình xác minh, hỗ trợ.

Chị Hương (áo hồng) trao trả tiền cho chị Huynh (áo trắng). Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng

Hành động “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của chị Nguyễn Thị Hương không chỉ thể hiện phẩm chất đạo đức tốt đẹp của cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người dân địa phương trung thực, nhân ái, sống và làm việc theo pháp luật. Đây là việc làm đáng trân trọng, cần được biểu dương và nhân rộng trong toàn xã hội.

Thông qua việc làm ý nghĩa này, Công an xã Phan Rí Cửa mong muốn mỗi người dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, cùng chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng