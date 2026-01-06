Tối 6/1, diễn viên Vân Dung chia sẻ bài thơ về Táo Quân với nội dung: "20 năm diễn Táo Quân. Chương trình như thể một phần trong em. Năm nay không được bon chen. Táo Quân không có nên em rất buồn".

Những chia sẻ của Vân Dung khiến khán giả hoang mang, bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nữ nghệ sĩ khẳng định năm nay không có Táo Quân.

Không có Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Theo nguồn tin riêng của Tiền Phong , năm nay Táo Quân không diễn ra vì NSND Quốc Khánh - người vào vai Ngọc Hoàng hơn 20 năm qua bận việc cá nhân và vướng vấn đề sức khỏe.

Nguồn tin cũng cho biết Táo Quân theo format truyền thống sẽ không xuất hiện trong mùa Tết năm nay. Thay vào đó, VTV triển khai một phiên bản mới hoặc một chương trình mang tinh thần tương tự để thay thế.

Đến hiện tại, phía VFC vẫn chưa có thông báo hay cập nhật chính thức nào về tiến độ sản xuất của Táo Quân 2026. Các nghệ sĩ cũng chưa có động thái nào về lịch diễn hay các buổi tập chuẩn bị cho Táo Quân như mọi năm.

Trong khi đó, NSƯT Chí Trung, NSƯT Thái Sơn cho biết đến thời điểm này vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về việc Táo Quân không được thực hiện trong mùa Tết năm nay.

Chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019. Táo Quân là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm Giao thừa, ra đời từ năm 2003, phản ánh các vấn đề thời sự - xã hội nổi bật trong năm qua dưới hình thức châm biếm, hài hước.

Trải qua hơn hai thập kỷ, chương trình trở thành món ăn tinh thần quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm mới của nhiều thế hệ khán giả Việt. Năm 2020, Táo quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả.

Năm 2021, Táo Quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Xuân Bắc và NSND Công Lý vì lý do sức khỏe khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Năm 2024, Táo Quân thay dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua với chương trình không góp mặt mà thay vào đó là những nghệ sĩ trẻ như Bá Anh, Quốc Quân, Tú Oanh... Năm 2025, chương trình Táo Quân chào đón sự quay trở lại của dàn diễn viên gạo cội cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.