Du học sinh Việt "sốc văn hoá" ở Na Uy: Người dân uống nước trực tiếp từ vòi, thà đứng trên tàu còn hơn ngồi cạnh người lạ

"Nhập gia tùy tục" là điều gần như du học sinh nào cũng được nhắc trước ngày lên đường. Thế nhưng, chỉ khi thật sự bước vào cuộc sống ở một quốc gia khác, nhiều bạn trẻ mới nhận ra cú sốc văn hoá đôi khi không đến từ những điều quá to tát, mà lại bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt nhỏ xíu, tưởng chừng rất bình thường.

Gần đây, chia sẻ của một du học sinh Việt có tài khoản TikTok @hoangson_0711 đang sinh sống và học tập tại Na Uy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi kể lại nhiều sự khác biệt khiến bản thân không khỏi ngỡ ngàng trong những ngày sinh sống tại quốc gia Bắc Âu này.

Du học sinh Việt kể những điều lạ ở Na Uy (Nguồn: TikTok @hoangson_0711)

Điều lạ lẫm đầu tiên tiên chính là nước sinh hoạt. Theo chia sẻ, ở Na Uy, người dân uống nước trực tiếp từ vòi như một thói quen hàng ngày, hoàn toàn không cần đun sôi hay lọc lại.

Với nhiều người Việt Nam, đây là điều khó tưởng tượng. Bởi tại Việt Nam, nước máy thường phải đun sôi hoặc qua máy lọc trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy, việc thấy người Na Uy thản nhiên mở vòi, rót nước uống ngay lập tức khiến du học sinh này ban đầu không khỏi lo lắng, thậm chí hơi "hoang mang".

Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ, nam sinh này mới biết chất lượng nước sinh hoạt tại Na Uy thuộc hàng sạch nhất thế giới, đạt tiêu chuẩn có thể uống trực tiếp. Với người bản địa, đây là chuyện quá đỗi bình thường, đến mức chẳng ai nghĩ cần phải giải thích.

Người dân Na Uy uống nước trực tiếp từ vòi (Ảnh chụp màn hình)

Một khác biệt khác khiến du học sinh Việt "đứng hình" là văn hoá ứng xử nơi công cộng, đặc biệt trên các phương tiện giao thông. Theo quan sát, dù trên xe buýt vẫn còn chỗ trống, người Na Uy thường chọn đứng, thay vì ngồi cạnh người lạ.

Điều này khá trái ngược với thói quen ở Việt Nam, nơi mọi người thường ưu tiên chỗ ngồi, thậm chí không quá để ý việc ngồi cạnh người quen hay người lạ. Thế nhưng, thực tế đây lại là biểu hiện rõ nét của văn hoá hướng nội và tôn trọng không gian cá nhân ở Na Uy. Việc giữ khoảng cách không phải vì thiếu thân thiện, mà là cách người dân thể hiện sự lịch sự và tôn trọng người khác theo chuẩn mực văn hoá của họ.

Bên cạnh những khác biệt về sinh hoạt và giao tiếp, du học sinh này còn chia sẻ một chi tiết thú vị khác: Na Uy là một trong những quốc gia tiêu thụ Pepsi Max nhiều nhất thế giới. Tại đây, Pepsi Max xuất hiện ở khắp nơi, từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi cho đến phòng gym. Với nhiều người Na Uy, đây gần như là loại nước ngọt "quốc dân". Chi tiết này khiến không ít du học sinh Việt cảm thấy lạ lẫm, bởi tại Việt Nam, Pepsi Max không phải lựa chọn phổ biến hàng đầu. Một thói quen tiêu dùng nhỏ, nhưng lại phản ánh rõ nét sự khác biệt về văn hoá và khẩu vị giữa các quốc gia.

Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là các du học sinh Việt từng sinh sống hoặc có dịp đến Na Uy. Dưới phần bình luận, nhiều người không giấu được sự đồng tình, thậm chí hài hước thừa nhận rằng bản thân cũng từng sốc văn hoá y chang trong những ngày đầu:

- Người Na Uy chắc 80% cơ thể là Pepsi Max.

- Nước vòi Na Uy ngon thật nha. Hồi mình qua Na Uy chơi với chị, uống thấy ngon quá nên hỏi nước gì mà xịn vậy, ai ngờ chị bảo nước vòi đó.

- Hồi mới qua tôi cũng uống nước mô-đun với mua chai uống, mà ở tầm 1 tuần thì nghe người dân dân bảo nước vòi còn sạch hơn chai.

- Du học nước nào cũng có điểm bị "sốc văn hóa" thôi, cũng thú vị ha!