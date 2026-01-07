Mẹ Sài Gòn chi hơn 400 nghìn, cả nhà đi chơi cả ngày thả ga: Quá hợp lý để "học theo" cho lịch trình dịp nghỉ lễ này!

Với nhiều gia đình trẻ ở đô thị, mỗi chuyến đi chơi cuối tuần thường gắn liền với những khoản chi tiêu không nhỏ: vé tham quan, ăn uống, di chuyển… Thế nhưng, lựa chọn của chị Thanh Trà (phường An Lạc, TP.HCM) lại khiến nhiều phụ huynh bất ngờ. Chỉ với chưa đến 500.000 đồng, hai mẹ con chị đã có một ngày trọn vẹn niềm vui ở Biên Hòa (Đồng Nai), đầy ắp trải nghiệm và bài học cho con nhỏ.

Nhờ lựa chọn phương tiện, lịch trình hợp lý và quan niệm “đi để trải nghiệm chứ không phải để tiêu thật nhiều tiền”, hành trình trở thành một kỷ niệm đáng nhớ cho cả hai mẹ con.

“Gần thôi nhưng muốn “đi cho ra chuyến đi”

Hiện là thợ làm bánh kem khá bận rộn nhưng suốt một thời gian dài, chị Thanh Trà giữ một thói quen đều đặn: mỗi chủ nhật là ngày dành cho con gái 5 tuổi - bé Dâu. Hai mẹ con cùng nhau lên kế hoạch đi chơi, ưu tiên các hoạt động ngoài trời, gần gũi thiên nhiên hơn là những khu vui chơi trong nhà.

“Mình thích cho con gặp động vật, cây cối, thử các phương tiện công cộng, để bé nhìn thấy thế giới rộng hơn”, chị chia sẻ.

Trước đó, hai mẹ con đã từng đi Vườn quốc gia Cát Tiên, tắm Suối Mơ, thăm Thảo Cầm Viên, dự các buổi triển lãm, cà phê thú, đi bơi, trải nghiệm tàu điện trên cao, xe buýt đường sông, xe buýt hai tầng… Lần này điểm đến là Biên Hòa, một địa điểm gần Sài Gòn nhưng đủ mới mẻ để tạo cảm giác như một chuyến đi xa.

Di chuyển bằng tàu lửa: vừa rẻ, vừa khỏe và nhiều cảm xúc

Phương án được bà mẹ này chọn là tàu lửa từ ga Sài Gòn đến ga Biên Hòa. Giá vé khứ hồi chỉ 128.000 đồng cho hai mẹ con. “Đi tàu lửa có cảm giác như đang đi du lịch dài ngày. Bé được đi lại thoải mái, mang đồ ăn lên tàu cũng dễ, người lớn thì không phải căng thẳng lái xe”, chị Trà kể.

Trên tàu, bé Dâu tình cờ gặp một bạn nhỏ người Tây Ban Nha. Hai đứa trẻ không nói cùng ngôn ngữ nhưng vẫn chơi đùa vô cùng tự nhiên. Với người mẹ, đó chính là bài học sống động nhất về giao tiếp và sự cởi mở.

Chị Trà chọn đi bộ là chính để tiết kiệm và để con cảm nhận không gian xung quanh. Toàn bộ lịch trình chỉ phát sinh một “cuốc” Grab 13.000 đồng.

Các điểm dừng chân gồm:

T-Rex Coffee & Tea: quán cà phê chủ đề khủng long chỉn chu, nhiều cây xanh, món ăn vừa túi tiền. Hai mẹ con ăn trưa với cơm xá xíu sốt Thái, đồ ăn đầy đặn, tổng hóa đơn 110.000 đồng. Bé được cưỡi mô hình khủng long miễn phí nếu hoá đơn trên 100.000 đồng. Nếu chỉ mua vé sẽ là 30 nghìn đồng.

Có khu vui chơi vé 60 nghìn đồng. Có một điểm trừ là không miễn phí nước lọc, muốn uống thêm thì mua nước suối.

Cái Quạt Mo Coffee & Tea: mô hình cà phê có phòng nghỉ trưa riêng.

"Lần trước mình không biết để đặt trước nên chọn phòng kén đôi, nằm vừa 2 người thôi, nhưng mình cần giấc ngủ trưa nên mình vào ngủ rất ổn luôn, chỉ tốn tiền 1 ly nước từ 40-55 nghìn đồng là được 3h ở phòng rồi.

Lần này có kinh nghiệm nên mình đặt trước được phòng Black Box, có máy chiếu phim Netflix, con mình thích mê, nguyên phòng nên chạy thoải mái không cần giữ im lặng như ở phòng kén. Xem phim rồi mẹ con mình lăn ra ngủ, có giường, có chăn, có máy lạnh, chỉ tốn 150 nghìn đồng/3h, thêm 1h thì chỉ có 20 nghìn đồng thôi", chị Trà chia sẻ.

Sân Ga Café & Dining: quán cà phê sân vườn hiện đại, nhiều cây xanh, không gian chụp hình đẹp, có khu góc chơi nhỏ cho trẻ. Chị Trà uống trà táo quế bạc hà và rất yêu thích.

Cơm tấm gần ga: bữa tối chỉ 40.000 đồng với phần cơm sườn ốp la đầy đặn. Mua xong cơm tấm là hai mẹ con kết hành trình lên ga đi xe lửa về Sài Gòn chuyến 19h tối, về tới nhà là kết thúc hoàn chỉnh ngày chủ nhật xứng đáng.

Tổng chi phí của cả ngày dừng lại ở 496.000 đồng. Đây có thể nói là một con số khiến nhiều người ngạc nhiên khi đặt cạnh danh sách trải nghiệm phong phú mà hai mẹ con đã có được.

Khi chuyến đi nhỏ dạy con điều lớn

Điều khiến người mẹ hạnh phúc nhất không phải là những tấm hình đẹp mà là cách con gái thay đổi sau hành trình.

Sau những chuyến “rong ruổi” cùng mẹ, bé Dâu học được nhiều bài học sống động ngoài sách vở. Con biết chia sẻ và làm quen với bạn mới, biết chờ đợi khi xếp hàng hoặc đợi tàu, trải nghiệm cảm giác chịu khó đi bộ dưới nắng và hiểu rằng đi xa phải mang đồ gọn nhẹ hay biết lên kế hoạch, lắng nghe khi mẹ giải thích về kế hoạch.

“Có lúc bé bực bội vì đi bộ xa mà còn ôm đồ chơi to. Tối về hai mẹ con nói chuyện, bé tự nói lần sau sẽ mang gọn hơn. Với mình, vậy là chuyến đi thành công rồi”, chị kể.

Không có trò chơi điện tử, không chi phí đắt đỏ, chỉ có thời gian và sự hiện diện thật sự của mẹ bên con. Câu chuyện của chị Thanh Trà cho thấy giá trị của chuyến đi không nằm ở số tiền bỏ ra mà ở cách cha mẹ đồng hành. Trẻ con không cần những chuyến du lịch xa xỉ, điều chúng nhớ lâu nhất về tuổi thơ chính là thời gian ở bên cha mẹ, mỗi vùng đất gần nhà đều có thể thành “chuyến đi lớn”, vài trăm nghìn đồng vẫn có thể đổi lấy những ký ức vô giá.

Chị Trà dự định sẽ tiếp tục đưa con đi Biên Hòa chụp ảnh Tết trong thời gian tới. Với hai mẹ con, những hành trình giản dị ấy không chỉ là chuyến đi mà là cách cùng nhau lớn lên, thấu hiểu nhau nhiều hơn.