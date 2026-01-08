Hiếm có mẹ vợ nào như phu nhân Chủ tịch CLB Sài Gòn: Tự tay đi giày cho con rể Duy Mạnh gây xúc động

Duy Mạnh chia sẻ về thời điểm chấn thương và được gia đình bên cạnh chăm sóc, giúp đỡ (Nguồn: SHB)

Trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá, chấn thương nặng luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất. Với trung vệ Đỗ Duy Mạnh, ký ức về quãng thời gian đen tối nhất ấy không chỉ gắn với phòng mổ, nạng chống hay những ngày phục hồi mệt mỏi, mà còn in đậm bởi một hành động giản dị nhưng đầy yêu thương của mẹ vợ - phu nhân Bạch Tuyết - bà xã của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông.

Mới đây, Duy Mạnh đã có những chia sẻ khiến nhiều người không khỏi xúc động khi nhắc lại thời điểm năm 2020 - lúc anh gặp chấn thương nghiêm trọng, đứt dây chằng và buộc phải sang Singapore phẫu thuật. Đó là cú sốc lớn nhất trong sự nghiệp của trung vệ sinh năm 1996, bởi với một cầu thủ bóng đá, chấn thương này gần như là "ác mộng".

"Thời điểm đó, em phải chống nạng đi lại. Sáng hôm bay sang Singapore, chính mẹ vợ là người trực tiếp đi giày cho em", Duy Mạnh kể lại.

Duy Mạnh là con rể của cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông (Ảnh: FBNV)

Anh luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ vợ như một người con trai thân thiết trong gia đình (Ảnh: FBNV)

Một chi tiết nhỏ, rất đời thường, nhưng với Duy Mạnh, đó là ký ức anh không thể nào quên. Trong lúc bản thân đang yếu đuối nhất, không thể tự lo cho mình, hành động ấy giống như sự chăm sóc của một người mẹ dành cho con trai - lặng lẽ nhưng đầy yêu thương.

Duy Mạnh cho biết, ca chấn thương năm đó khiến anh mất gần một năm để phục hồi và quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp. Khi ra sân bay để sang nước ngoài phẫu thuật, khung cảnh tiễn đưa khiến anh nhớ mãi: vợ khóc và đòi đi theo, mẹ đẻ khóc, dì ruột khóc, chị gái cũng không cầm được nước mắt.

"Ở thời điểm đó, người đồng hành, động viên chắc chắn là bố mẹ, gia đình. Người vô cùng quan trọng là người vợ của mình, luôn động viên, hậu thuẫn. Khi ra sân bay, vợ của em khóc và đòi đi sang theo. Nhưng em động viên bảo thôi bố đi sang đấy một mình, có anh bác sĩ của đội rồi. Vợ khóc, mẹ đẻ khóc, một dì ruột cũng khóc, chị gái khóc. Mọi người đưa em ra sân bay để đi sang nước ngoài phẫu thuật. Đó là những hình ảnh sẽ không bao giờ quên", Duy Mạnh xúc động chia sẻ.

Với anh, trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp, bên cạnh bố mẹ và gia đình, người vợ luôn là chỗ dựa tinh thần vô cùng quan trọng, luôn động viên và hậu thuẫn để anh có thêm sức mạnh vượt qua biến cố.

Duy Mạnh kết hôn với Quỳnh Anh vào đầu năm 2020 (Ảnh: FBNV)

Đến tận bây giờ, mỗi khi xem lại những đoạn video cũ, Duy Mạnh thừa nhận bản thân vẫn không kìm được cảm xúc. Chính những khoảnh khắc tưởng chừng yếu mềm ấy lại giúp anh trở nên mạnh mẽ hơn, trân trọng hơn những người luôn ở bên mình.

Không cần những điều quá lớn lao, đôi khi chỉ một hành động như cúi xuống đi giày cho con rể trong lúc chấn thương cũng đủ để trở thành ký ức theo một người đàn ông suốt cả cuộc đời.

Bố mẹ vợ của Duy Mạnh



