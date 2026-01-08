Cặp vợ chồng chi hơn 52 tỷ đồng mua mảnh đất 162 ha để xây nhà nghỉ hưu: “Chúng tôi không tìm được căn nhà nào phù hợp nên mua đất tự xây”

Sau khi các con trưởng thành lần lượt rời khỏi tổ ấm, Kim và Joe Grubb – cặp vợ chồng 59 và 56 tuổi đến từ bang Oklahoma, Mỹ – rơi vào hoàn cảnh quen thuộc của nhiều gia đình trung lưu Mỹ: sống trong một ngôi nhà quá rộng so với nhu cầu thực tế.

Căn nhà 5 phòng ngủ từng rộn ràng tiếng cười của 3 người con Trevor, Tyler và Hayley dần trở nên trống trải kể từ năm 2014, khi các con lần lượt ra ở riêng. Cũng vì vậy, Kim và Joe mong muốn thu gọn không gian sống để phù hợp hơn với giai đoạn mới của cuộc đời và cho cuộc sống về hưu sau này.

Họ tìm kiếm một ngôi nhà nhỏ hơn, ít phải bảo trì, có khoảng sân vừa đủ và mang lại sự tiện nghi. Tuy nhiên, thực tế lại không dễ dàng như kỳ vọng. Dù dành nhiều thời gian tìm kiếm, hai vợ chồng vẫn không thể tìm được căn nhà nào thực sự đáp ứng nhu cầu và sở thích của mình.

Trong nỗ lực tìm chốn an cư mới, họ từng đăng ký tên vào danh sách chờ của một dự án nhà ở quy mô nhỏ nằm trong khuôn viên sân golf địa phương. Thế nhưng, phương án này nhanh chóng rơi vào bế tắc khi dự án không thể triển khai như dự kiến.

Việc liên tục thất vọng trước thị trường nhà ở khiến Kim và Joe nhận ra rằng, nếu tiếp tục chờ đợi, giấc mơ về một không gian sống phù hợp có thể sẽ mãi dang dở: “Chúng tôi chỉ muốn một khoảng sân nhỏ, gần như không phải chăm sóc gì. Nhưng khi nhìn quanh, tôi nhận ra không có nơi nào thực sự dành cho chúng tôi.”

Chính từ sự bế tắc đó, hai vợ chồng này đã đưa ra một quyết định táo bạo: tự tạo ra ngôi nhà mơ ước cho chính mình. Kim và Joe gọi điện cho người con trai cả Trevor, khi đó 36 tuổi, và đề nghị anh tìm giúp một mảnh đất đủ rộng để cả gia đình có thể cùng nhau xây dựng nhà cửa, sống gần nhau nhưng vẫn giữ được sự riêng tư.

Sau một thời gian tìm kiếm, Trevor phát hiện một khu đất rộng khoảng 400 mẫu Anh (khoảng 162 ha) ở vùng nông thôn, hoàn toàn là đất hoang. Tuy nhiên, khi Joe trực tiếp đến khảo sát, ông bị vẻ đẹp tự nhiên của mảnh đất này thu hút.

Cuối năm 2021, gia đình Grubb chính thức mua khu đất với giá 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng). Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu đất, họ bắt tay vào một hành trình dài hơi hơn nhiều: tự mình xây dựng cơ sở hạ tầng từ con số 0. Đường nội khu, hàng rào, hệ thống điện, nước lần lượt được hoàn thiện, biến khu đất hoang thành nơi có thể sinh sống lâu dài.

Tháng 7/2022, Kim và Joe bắt đầu xây dựng một nhà kho lớn trên khu đất với chi phí khoảng 350.000 USD (hơn 9 tỷ đồng). 6 tháng sau, họ chuyển đến sinh sống tại đây cùng gia đình người con trai cả, bao gồm Trevor, vợ anh và 2 con nhỏ, trong thời gian Trevor xây dựng căn nhà riêng gồm 4 phòng ngủ và 4 phòng tắm ngay trên khu đất.

Khi gia đình Trevor chuyển sang ngôi nhà mới, bố mẹ của Kim tiếp tục dọn vào sống trong nhà kho. Theo Kim, ban đầu cha mẹ bà tỏ ra hào hứng nhưng cũng không khỏi lo lắng trước sự thay đổi lớn. Tuy nhiên, họ nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới.

“Bố tôi luôn mơ ước được sống như một cao bồi thực thụ. Ở đây, chúng tôi có bò, ngựa và gà. Bố mẹ tôi cùng chúng tôi tận hưởng trọn vẹn cuộc sống này”, Kim chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở đó, cô con gái của họ - Hayley và chồng cũng dự định sẽ chuyển đến khu đất này. Hai vợ chồng trẻ dự kiến bắt đầu xây dựng ngôi nhà riêng trong tháng 2/2025 và hoàn tất để chuyển về ở vào cuối năm nay.

Các ngôi nhà trong gia đình Grubb được xây dựng cách nhau khoảng 150m, đủ gần để các thành viên có thể dễ dàng qua lại, nhưng vẫn đảm bảo không gian riêng tư. Theo Joe, điều khiến ông hài lòng nhất chính là sự gắn kết gia đình.

Dù vậy, Joe cũng thừa nhận rằng sở hữu một khu đất rộng lớn đồng nghĩa với khối lượng công việc không nhỏ. Từ việc dọn dẹp đá, làm đường, chăm sóc vật nuôi đến công tác bảo trì, tất cả đều đòi hỏi thời gian và công sức. Tuy nhiên, theo ông, những vất vả đó hoàn toàn xứng đáng.

“Lợi ích lớn nhất mà tôi không lường trước được chính là sự tiện lợi khi cả gia đình luôn ở gần nhau. Chúng tôi có thể gặp gỡ và trò chuyện bất cứ lúc nào,” Joe chia sẻ.

Đối với Kim và Joe, khu đất không chỉ là nơi an cư cho hiện tại mà còn là tài sản dành cho tương lai.

“Khi mua mảnh đất này, chúng tôi nghĩ đến nhiều thế hệ. Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng và chăm sóc nơi đây suốt quãng đời còn lại, và các cháu của chúng tôi sau này cũng sẽ gắn bó với nó,” Kim nói.

