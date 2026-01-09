Tóc Tiên dáng săn chắc, nhan sắc miễn chê nhờ chăm làm 1 việc mỗi tuần, nhiều chị em không dám học theo vì sợ… xấu

Nhắc đến Tóc Tiên, khán giả không chỉ nhớ tới một nữ ca sĩ cá tính, hiện đại mà còn ấn tượng với vóc dáng nóng bỏng, săn chắc hiếm có trong showbiz Việt. Dù diện trang phục kín đáo hay những bộ cánh sexy, đường cong khỏe khoắn, gợi cảm của Tóc Tiên vẫn luôn "lộ diện" một cách rất tự nhiên. Điều đáng nói là vẻ đẹp hình thể ấy không đến từ ăn kiêng khắc nghiệt, mà được duy trì bằng một thói quen đơn giản nhưng bền bỉ: Tập gym đều đặn mỗi tuần.

Mỗi tuần 3 buổi gym giúp Tóc Tiên săn chắc nổi bật, nhiều chị em lại… không dám học theo

Theo chia sẻ trong nhiều cuộc phỏng vấn, Tóc Tiên duy trì lịch tập gym khoảng 3 lần mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài chừng 1 tiếng. Cô không chạy theo những bài tập cầu kỳ mà ưu tiên các động tác nền tảng, dễ tập nhưng hiệu quả cao như squat, lunge và plank.

Nghe thì đơn giản, nhưng không ít chị em lại "chùn bước" khi nhắc đến gym. Lý do phổ biến nhất: sợ tập gym bị thô, vai to, đùi to, cơ bắp cuồn cuộn, mất vẻ nữ tính. Chính suy nghĩ này khiến nhiều phụ nữ bỏ lỡ một trong những phương pháp giữ dáng khoa học và bền vững nhất.

Squat

Squat được xem là bài tập "quốc dân" trong phòng gym, cũng là động tác Tóc Tiên duy trì thường xuyên. Khi squat đúng kỹ thuật, nhóm cơ mông, đùi và hông được kích hoạt mạnh mẽ. Nhờ đó:

Vòng 3 trở nên đầy đặn, săn chắc, không chảy xệ

Đùi gọn gàng hơn, giảm mỡ tích tụ vùng thân dưới

Tư thế đứng, đi, ngồi được cải thiện, dáng người thẳng và đẹp hơn

Nhiều nghiên cứu về vận động học cho thấy squat còn giúp tăng chuyển hóa năng lượng, hỗ trợ đốt mỡ toàn thân nếu duy trì đều đặn.

Lunge

Lunge là bài tập "nhắm trúng" mông, đùi trước và đùi sau. Khác với squat tác động hai chân cùng lúc, lunge giúp cân bằng cơ thể tốt hơn, hạn chế tình trạng một bên chân to, một bên nhỏ.

Với lunge, lợi ích thấy rõ là:

Săn chắc đùi - mông, tạo đường cong tự nhiên

Cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giúp cơ thể linh hoạt

Giảm mỡ vùng hông - đùi, nơi phụ nữ thường tích mỡ nhiều nhất

Không phải ngẫu nhiên mà lunge luôn có mặt trong giáo án tập của các huấn luyện viên cho nữ giới.

Plank

Plank tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại là thử thách lớn với sức bền. Bài tập này tác động sâu vào cơ bụng, cơ lưng, vai và lõi cơ trung tâm.

Plank đều đặn giúp:

Bụng phẳng, eo gọn, hạn chế mỡ nội tạng

Lưng khỏe, giảm đau lưng, nhất là với người ngồi nhiều

Cơ thể săn chắc tổng thể, vóc dáng gọn gàng rõ rệt

Đây chính là "trợ thủ" giúp Tóc Tiên giữ được vòng eo săn chắc dù lịch làm việc dày đặc.

Sợ tập gym bị "thô xấu"? Đây là suy nghĩ sai lầm

Theo HLV Nguyễn Tuấn Anh (làm việc tại Hà Nội), thực tế, phụ nữ rất khó tăng cơ quá mức như nhiều người lo lắng. Nguyên nhân là do nồng độ hormone testosterone, yếu tố quyết định tăng cơ ở nữ thấp hơn nam giới rất nhiều. Để có thân hình "cơ bắp cuồn cuộn", cần tập luyện cường độ rất cao, chế độ dinh dưỡng và bổ sung chuyên biệt trong thời gian dài.

Ngược lại, khi tập gym đúng cách, lợi ích dành cho phụ nữ là vô cùng rõ rệt:

Vóc dáng săn chắc, gợi cảm, không chảy xệ

Cơ thể thon gọn nhờ tăng cơ, giảm mỡ bền vững

Da dẻ hồng hào hơn do tuần hoàn máu tốt

Tinh thần tích cực, giảm stress, ngủ ngon hơn

Nhiều chuyên gia y học thể thao cũng khẳng định, tập gym giúp phụ nữ phòng ngừa loãng xương, cải thiện chuyển hóa và duy trì sức khỏe lâu dài.

Lưu ý khi tập gym để tránh phản tác dụng

Để gym thực sự trở thành "vũ khí giữ dáng" như Tóc Tiên, chị em cần nhớ vài nguyên tắc quan trọng:

Tập đúng kỹ thuật: Sai tư thế dễ gây chấn thương và làm cơ phát triển lệch. Nếu mới bắt đầu, nên có huấn luyện viên hướng dẫn.

Không nâng tạ quá nặng: Tạ vừa sức giúp cơ săn chắc mà không bị quá tải.

Kết hợp nghỉ ngơi hợp lý: 3 buổi/tuần là tần suất lý tưởng để cơ phục hồi.

Ăn uống cân bằng: Đừng cắt tinh bột cực đoan, cơ thể cần năng lượng để tập và giữ dáng khỏe mạnh.

(Ảnh: FB)