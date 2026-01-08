Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên

08-01-2026 - 15:55 PM | Lifestyle

Không ngoa khi nói Tóc Tiên là mỹ nhân quyến rũ bậc nhất Vbiz.

Nổi tiếng là mỹ nhân quyến rũ bậc nhất Vbiz, mỗi lần Tóc Tiên lên đồ hở hang khoe body thì cư dân mạng không có dịp để thất vọng. Và loạt ảnh mới đây do nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân càng củng cố cho điều đó.

Trong bộ ảnh mới, Tóc Tiên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, được tạo kiểu gọn gàng, tôn trọn gương mặt sắc sảo. Lối trang điểm tập trung vào đôi mắt sắc lẹm và bờ môi căng mọng giúp tổng thể visual thêm phần ma mị, cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tóc Tiên lựa chọn áo corset dáng ôm, tôn trọn vòng eo thon gọn và vòng 1 o ép đến khó thở, kết hợp cùng chân váy ngắn tông pastel nhẹ nhàng. Đi kèm là găng tay dài và boots cao cổ màu đỏ, tạo nên sự đối lập thị giác vừa mềm mại vừa táo bạo. Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho bộ ảnh cực nóng bỏng của Tóc Tiên.

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 1.

Tóc Tiên gây sốt với phong cách sexy hết nấc, khoe body nóng bỏng. Ảnh: FBNV

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 2.

Tóc Tiên thả dáng cực slay khoe body nuột nà trên du thuyền. Ảnh: FBNV

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 3.

Đây không phải lần đầu Tóc Tiên hở bạo nhưng visual mướt mắt thế này thì netizen ngắm không biết chán. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, loạt pose dáng của Tóc Tiên trong bộ ảnh cũng khiến netizen phải bàn tán. Từ những khoảnh khắc tựa người trên lan can giữa khung cảnh đêm, đến tạo dáng trên bàn tiệc hay ánh nhìn lơ đãng trước ống kính, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ nhưng vô cùng ma mị.

Đây không phải lần đầu Tóc Tiên hở bạo nhưng visual mướt mắt thế này vẫn khiến netizen trầm trồ. Dưới phần bình luận, nhiều netizen tấm tắc trước bộ ảnh không khác gì bìa tạp chí của Tóc Tiên. Đúng là mỗi lần Tóc Tiên chịu hở thì dân tình được phen náo loạn, chỉ có thể khen một từ "đỉnh".

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 4.
Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 5.
Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 6.
Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 7.
Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 8.

Tóc Tiên khiến mạng xã hội náo loạn vì thả vài dáng cũng ra bộ ảnh chất lừ không khác gì bìa tạp chí. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục khiến mạng xã hội náo loạn với loạt tạo hình ngày càng táo bạo, vừa sang vừa cuốn. Nữ ca sĩ thoải mái chinh phục corset ôm sát, váy cắt xẻ cao, crop top ngắn cũn, khéo léo phô diễn vòng eo gọn gàng, cơ bụng săn chắc cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Dù vậy, diện mạo thay đổi liên tục cũng khiến Tóc Tiên nhiều lần bị đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ ở phần mũi. Trước những bàn tán này, đông đảo cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ hiện tại toát lên vẻ mặn mà, quyến rũ và slay rõ rệt, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và mạnh mẽ mà cô theo đuổi suốt thời gian qua.

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 9.

Tóc Tiên giữ vững phong độ là một trong những mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất Vbiz. Ảnh: FBNV

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 10.

Nữ ca sĩ ngày càng táo bạo hơn trong việc lựa chọn trang phục hở hang, khoét sâu qua đó khéo léo "flex" sắc vóc ngày càng thăng hạng. Ảnh: FBNV

Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên- Ảnh 11.

Mỗi lần Tóc Tiên xuất hiện là dân tình "khó thở" vì những màn khoe sắc vóc nóng bỏng. Ảnh: FBNV

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Hoà Minzy - Tóc Tiên đẹp sang hết nấc, Trấn Thành đập tan nghi vấn cạch mặt Thu Trang

Theo Liên Hoa

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Tóc Tiên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 thành phố đang được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay: Sắp có lễ hội mai anh đào kéo dài tới 10 ngày

1 thành phố đang được tìm kiếm nhiều nhất mùa Tết năm nay: Sắp có lễ hội mai anh đào kéo dài tới 10 ngày Nổi bật

Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN

Ảnh hiếm visual đời thường sáng bừng của "nam thần" bơi lội Quang Thuấn, body 6 múi, 19 tuổi thăng hàm trung uý QNCN Nổi bật

Đến tuổi 45 mới tỉnh ra một điều cay đắng: Phần lớn tiền từng tiêu… đều không cần thiết

Đến tuổi 45 mới tỉnh ra một điều cay đắng: Phần lớn tiền từng tiêu… đều không cần thiết

15:48 , 08/01/2026
Việt Nam có Giám đốc Học viện từng thắng giải Vàng ở Triều Tiên, cả nhà 3 người được phong tặng NSND

Việt Nam có Giám đốc Học viện từng thắng giải Vàng ở Triều Tiên, cả nhà 3 người được phong tặng NSND

15:35 , 08/01/2026
Chi 19 triệu tại khách sạn 5 sao TP.HCM vẫn bị cấm chụp ảnh, cô gái đăng bài tố nhưng không ai bênh nổi

Chi 19 triệu tại khách sạn 5 sao TP.HCM vẫn bị cấm chụp ảnh, cô gái đăng bài tố nhưng không ai bênh nổi

15:08 , 08/01/2026
“Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân” sống trong căn hộ cao cấp 200m2, mặt thật ở tuổi 45 gây choáng

“Thiên Lôi xấu nhất Táo Quân” sống trong căn hộ cao cấp 200m2, mặt thật ở tuổi 45 gây choáng

13:50 , 08/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên