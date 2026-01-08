Chỉ có một từ để nói về Tóc Tiên

Nổi tiếng là mỹ nhân quyến rũ bậc nhất Vbiz, mỗi lần Tóc Tiên lên đồ hở hang khoe body thì cư dân mạng không có dịp để thất vọng. Và loạt ảnh mới đây do nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân càng củng cố cho điều đó.

Trong bộ ảnh mới, Tóc Tiên xuất hiện với mái tóc ngắn cá tính, được tạo kiểu gọn gàng, tôn trọn gương mặt sắc sảo. Lối trang điểm tập trung vào đôi mắt sắc lẹm và bờ môi căng mọng giúp tổng thể visual thêm phần ma mị, cuốn hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Tóc Tiên lựa chọn áo corset dáng ôm, tôn trọn vòng eo thon gọn và vòng 1 o ép đến khó thở, kết hợp cùng chân váy ngắn tông pastel nhẹ nhàng. Đi kèm là găng tay dài và boots cao cổ màu đỏ, tạo nên sự đối lập thị giác vừa mềm mại vừa táo bạo. Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn. Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho bộ ảnh cực nóng bỏng của Tóc Tiên.

Tóc Tiên gây sốt với phong cách sexy hết nấc, khoe body nóng bỏng. Ảnh: FBNV

Tóc Tiên thả dáng cực slay khoe body nuột nà trên du thuyền. Ảnh: FBNV

Đây không phải lần đầu Tóc Tiên hở bạo nhưng visual mướt mắt thế này thì netizen ngắm không biết chán. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, loạt pose dáng của Tóc Tiên trong bộ ảnh cũng khiến netizen phải bàn tán. Từ những khoảnh khắc tựa người trên lan can giữa khung cảnh đêm, đến tạo dáng trên bàn tiệc hay ánh nhìn lơ đãng trước ống kính, tất cả đều toát lên vẻ quyến rũ nhưng vô cùng ma mị.

Đây không phải lần đầu Tóc Tiên hở bạo nhưng visual mướt mắt thế này vẫn khiến netizen trầm trồ. Dưới phần bình luận, nhiều netizen tấm tắc trước bộ ảnh không khác gì bìa tạp chí của Tóc Tiên. Đúng là mỗi lần Tóc Tiên chịu hở thì dân tình được phen náo loạn, chỉ có thể khen một từ "đỉnh".

Tóc Tiên khiến mạng xã hội náo loạn vì thả vài dáng cũng ra bộ ảnh chất lừ không khác gì bìa tạp chí. Ảnh: FBNV

Thời gian gần đây, Tóc Tiên liên tục khiến mạng xã hội náo loạn với loạt tạo hình ngày càng táo bạo, vừa sang vừa cuốn. Nữ ca sĩ thoải mái chinh phục corset ôm sát, váy cắt xẻ cao, crop top ngắn cũn, khéo léo phô diễn vòng eo gọn gàng, cơ bụng săn chắc cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Dù vậy, diện mạo thay đổi liên tục cũng khiến Tóc Tiên nhiều lần bị đặt nghi vấn can thiệp thẩm mỹ ở phần mũi. Trước những bàn tán này, đông đảo cư dân mạng cho rằng nữ ca sĩ hiện tại toát lên vẻ mặn mà, quyến rũ và slay rõ rệt, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh người phụ nữ hiện đại, tự tin và mạnh mẽ mà cô theo đuổi suốt thời gian qua.

Tóc Tiên giữ vững phong độ là một trong những mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất Vbiz. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ ngày càng táo bạo hơn trong việc lựa chọn trang phục hở hang, khoét sâu qua đó khéo léo "flex" sắc vóc ngày càng thăng hạng. Ảnh: FBNV