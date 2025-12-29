Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thảm đỏ HOT nhất hôm nay: Hoà Minzy - Tóc Tiên đẹp sang hết nấc, Trấn Thành đập tan nghi vấn cạch mặt Thu Trang

29-12-2025 - 20:45 PM | Lifestyle

Thảm đỏ ra mắt dự án điện ảnh Ai Thương Ai Mến của Thu Trang đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.

Tối 29/12, bầu không khí ở TP.HCM trở nên nóng hơn khi buổi họp báo ra mắt bộ phim Ai Thương Ai Mến đã chính thức diễn. ra. "Cầm cân nảy mực" bởi Thu Trang, sự kiện nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Có mặt tại nơi đây là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ Vbiz đình đám như Trấn Thành, Trường Giang, Tóc Tiên, Midu, Hoà Minzy, Khả Như, Huỳnh Phương, Uyển Ân, Phương Mỹ Chi... biến thảm đỏ hôm nay trở thành bữa tiệc toàn sao đúng nghĩa.

Ekip phim Ai Thương Ai Mến

Một trong những mỹ nhân bắt trọn nhiều ống kính nhất chính là Tóc Tiên. Nữ ca sĩ lựa chọn trang phục áo dài cách tân lạ mắt, với thiết kế cổ yếm, khoe lấp ló vòng 1 gợi cảm. Không chỉ gây xao xuyến với nhan sắc trẻ trung, chạm đỉnh ở tuổi 36, Tóc Tiên còn để lộ tấm lưng ngọc ngà, mịn màng khiến chị em "xin vía" liên tục.

Tóc Tiên khoe sắc vóc đỉnh cao ở tuổi 36

Hòa Minzy cũng diện áo dài xanh lá nhạt, mang đến cảm giác nền nã, thanh tao. Chủ nhân bản hit Bắc Bling như phát sáng với làn da trắng mịn, hồng hào cùng visual ngọt ngào, xinh xuất sắc. Hoà Minzy còn ghi điểm trong mắt team qua đường nhờ tính cách gần gũi, thân thiện, luôn tươi cười tương tác với các nghệ sĩ và fan.

Hoà Minzy ngọt ngào, tao nhã trên thảm đỏ

Một trong những khoảnh khắc gây chấn động nhất thảm đỏ lần này là khi Trấn Thành bước tới chào hỏi vui vẻ với Thu Trang và Trường Giang. 3 người tay mắt mặt mừng, thấy nhau là cười lớn khiến mọi người không thể không chú ý. Điều làm nên sự khác biệt ở khung hình chung giữa Trấn Thành, Trường Giang và Thu Trang là bởi 3 nghệ sĩ từng bị đồn đoán có hiềm khích trong quá khứ. Vài năm trở lại đây, 3 nghệ sĩ cũng ít bị bắt gặp tương tác hay tham gia chung show với nhau.

Trấn Thành

Thu Trang - Tiến Luật

và Trường Giang cùng tái ngộ

Một số hình ảnh khác tại buổi họp báo:

Sam

Midu

Hồng Ánh

Ngô Kiến Huy

Thuận Nguyễn

Thuý Ngân

Phương Mỹ Chi

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

