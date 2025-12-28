Trấn Thành hài hước nhắc 1 đàn em: "Tôi không thích bạn rồi đấy"

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Võ Tấn Phát, Đỗ Nhật Hoàng và Diệp Bảo Ngọc.

Hứa Vĩ Văn

Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ cùng nhau chia sẻ quan điểm về công nghệ AI. Hứa Vĩ Văn nói: "Cái tôi không thích nhất ở AI là bị dùng để đi lừa đảo. Đã có rất nhiều nạn nhân trong xã hội bị lừa đảo bởi AI.

Cái này phải bài trừ. Ngược lại, AI cũng có mặt tốt là áp dụng được công nghệ vào công việc. Tôi làm nghệ thuật nên biết, có những cái không quay được, không xử lý được thì có thể dùng AI để làm".

Ngô Kiến Huy bày tỏ: "Ngoài AI, tôi không thích lối sống giả".

Trấn Thành lập tức hỏi: "Ý Ngô Kiến Huy đang nói là Võ Tấn Phát sống giả?".

Võ Tấn Phát vội thốt lên: "Tôi chỉ có cái mũi là giả thôi, còn lại là thật hết, sống rất thật".

Đỗ Nhật Hoàng

Trấn Thành liền bóc mẽ đàn em: "Không ai như Võ Tấn Phát, cứ tối đến là cầm điện thoại tự soi vào mặt mình hỏi "em có thấy anh đẹp không?". Cái này có gọi là sống giả không đây".

Tới lượt mình, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ: "Với cá nhân tôi, tôi rất không thích tính cách giả, sống hai mặt, trước mặt thì bằng lòng nhưng đằng sau lại nói xấu nhau. Cái giả tôi thích nhất trong cuộc sống là nói giảm nói tránh những sự thật có thể làm người khác tổn thương".

Đàn em Đỗ Nhật Hoàng thì nói: "Cái giả tôi không thích nhất là chiều cao giả". Trấn Thành nghe xong liền khuỵu chân xuống và hài hước nói: "Bạn không thích chiều cao giả, còn tôi thì không thích bạn rồi đấy".

Hứa Vĩ Văn bênh vực Trấn Thành: "Thực ra bây giờ các nữ nghệ sĩ đều đi guốc rất cao, cả tấc, nên nam nghệ sĩ chúng tôi cũng phải đi giày cao một chút để cân bằng lại".

Trấn Thành khẳng định: "Đúng vậy, việc này gọi là thuận theo thế thời".

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ phải đối diện với bản song trùng làm từ AI của mình do một đồng nghiệp đứng sau.

Song trùng đầu tiên xuất hiện đóng giả thành Võ Tấn Phát, tự xưng là "Võ Tấn Nói". Phiên bản A.I này khẳng định có thể làm mọi thứ mà Võ Tấn Phát làm được, từ bi đến hài, từ tổng tài đến lượm ve chai. Dàn khách mời lập tức tỏ ra thích thú, khen song trùng này "đẹp hơn bản gốc" và trông giàu có.