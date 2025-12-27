Trấn Thành nằng nặc đòi vung tiền mua 1 thứ của Lê Dương Bảo Lâm

Chiều 27/12, Lê Dương Bảo Lâm tổ chức fan meeting quy tụ hàng chục nghệ sĩ Việt đến tham dự. Trong số dàn khách mời khủng của Lê Dương Bảo Lâm có sự xuất hiện của Trấn Thành. Nam MC cho biết chiều cùng ngày có lịch dẫn dắt sự kiện concert Anh Trai Say Hi nhưng vẫn có mặt tại sự kiện của Lê Dương Bảo Lâm như một hành động thể hiện sự ủng hộ, tình cảm với đàn em thân thiết.

Trong fan meeting, Lê Dương Bảo Lâm cho biết Trấn Thành từng là người la mắng, góp ý rất nhiều cho anh thuở mới vào nghề. Nổi bật nhất là câu chuyện đàn anh từng đề nghị mua một chiếc áo của Lê Dương Bảo Lâm vì lý do gây sốc. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm kể: "Thời đó tôi không được đẹp, tôi nhớ anh Thành hỏi tôi: 'Cái áo này mua nhiêu vậy, bán lại anh đi'. Tôi mới hỏi anh Thành muốn mua để làm gì thì ảnh nói: 'Mua để anh xé'. Nhiều khi ảnh nói nặng lắm, nhưng chính những lời nói đó khiến tôi đúc kết nhiều điều. Ảnh nói người ta mua vé đến đây để xem mình mà mình ăn mặc thấy ghê quá".

Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ câu chuyện Trấn Thành từng đề nghị mua 1 chiếc áo của anh

Trấn Thành cho biết lý do từng rất nghiêm túc với Lê Dương Bảo Lâm vì muốn anh vì áp lực mà hoàn thiện hơn mỗi ngày. Nam MC thẳng thắn chia sẻ: "Tại sao tôi phải nói nặng? Tại tôi biết người nào gánh được nặng thì tôi nói nặng, còn người nào không gánh được thì tôi nói nhẹ hoặc không nói. Với những người năng lượng như Lâm nếu thương thì sẽ phải nói thật, nói thật mới thay đổi được. Thật ra cũng không phải là nói nặng, mà là nói nghiêm túc một chút để em nó hiểu ra và sửa đổi. Thật lòng tôi chỉ muốn người ta tốt hơn thôi. Tôi nhớ ngày đầu tiên gặp Lâm, thời đó Lâm sửa mũi rồi nhưng bị cao, như cái ghế, nó rất sai. Lúc đó, Thành mới ấn tượng với bạn có cái mũi như vậy, tôi nói bạn này có năng lượng lạ quá.

Thời đó, Lâm thích diễn bi mà nói thật diễn dở kinh khủng, tàn nhẫn, sao mà diễn dở đến mức vậy. Nhưng được cái Lâm rất dễ thương, nhiệt tình. Một thời gian sau, tôi gặp lại Lâm ở Thách thức danh hài và Lâm làm tôi cười, tôi nghĩ lại sao có một người duyên quá như vậy, tôi hoàn toàn rất bất ngờ về Lâm. Sau đó, tôi thấy Lâm ngày càng giỏi hơn. Hôm nay tôi ngồi đây, tôi nhìn bên dưới mới thấy từ ngày mình gặp nhau đến nay đã hơn 1 thập kỷ rồi, 10 năm trôi qua quá nhanh. Tôi thật sự không ngờ người thí sinh năm đó mình nói diễn dở lại có ngày hôm nay, đúng là đâu ai biết trước ngày mai. Lê Dương Bảo Lâm chính là người thể hiện cho việc nếu mình tin mình làm được thì một ngày nào đó sẽ làm được".

Trấn Thành khiến Lê Dương Bảo Lâm suýt khóc khi chia sẻ về hành trình trình từ lúc mới vào nghề đến hiện tại của đàn em

Trong sự kiện này, Trấn Thành cũng phản hồi về việc Lê Dương Bảo Lâm bị khán giả nói là "nịnh thần" mỗi khi tung hô hay nhắc đến đàn anh. Trấn Thành chia sẻ: "Ở vị trí hiện tại của Lê Dương Bảo Lâm thì đâu cần nịnh ai nữa quý vị. Bây giờ trong showbiz tình anh em khó kiếm lắm, anh em tôi chơi với nhau từ thời ban sơ đến nay vẫn giữ tình cảm cho nhau thì hay mà, cần được khuyến khích. Tôi nghĩ đây chỉ là những mối quan hệ quý nhau, tôn trọng và hỗ trợ nhau, nên mọi người thoải mái nha".

Trấn Thành đính chính khi Lê Dương Bảo Lâm bị nói là "nịnh thần"

Cách đó không lâu, khi một khán giả bình luận "Thích Lê Dương Bảo Lâm, nhìn Trấn Thành chèn anh Lâm và ghét. Bộ ổng nối tiếng là thái độ khinh, phải học Trường Giang nhiều". Ngay lập tức, Lê Dương Bảo Lâm trực tiếp lên tiếng để bảo vệ người anh đồng nghiệp thân thiết. Theo đó, nam diễn viên chia sẻ: "Không có, anh rất thương tui. Tui thề, gần chục năm nay rồi, rất thương, tin tui".

Một số người cũng cho rằng do mối quan hệ của Trấn Thành và Lê Dương Bảo Lâm bên ngoài thân thiết nên cả hai mới "đùa lố" như thế trên sóng truyền hình. Trên thực tế, cả hai vẫn thường xuyên gặp gỡ ở các sự kiện, họp hội bạn... chứ mối quan hệ này không có mâu thuẫn hay drama.

Trong một dịp trò chuyện cùng chúng tôi, Lê Dương Bảo Lâm từng bày tỏ sự ngưỡng mộ cho Trấn Thành: "Tôi thần tượng anh Thành lắm. Anh Thành cũng mở đường, nói 'thấy mày vậy anh mừng lắm'. Anh Thành chia sẻ rất nhiều với tôi. Bản thân tôi cũng đặt mục tiêu, tự đặt câu hỏi 'mình sẽ là ai?' Tôi phải như Trấn Thành, 'như' thôi chứ không phải 'thay thế', tôi nghĩ mãn đời tôi cũng không được như anh Thành. Vì khi tiếp xúc với anh, tôi biết anh Thành quá giỏi. Ngàn năm không biết kiếm được người như anh không nữa. Ảnh là người khó lắm. Tôi nghĩ khó kiếm một Lê Dương Bảo Lâm thứ hai, Trấn Thành cũng vậy. Cho nên tôi phấn đấu từng ngày, cái gì cũng hỏi anh Thành".