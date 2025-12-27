Người đẹp 9x xuất hiện với vai trò quan trọng tại cuộc thi Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam

Trên vị trí ghế nóng, Hoa hậu Di Khả Hân với kinh nghiệm có được trong những năm hoạt động nghệ thuật sẽ cùng với các giám khảo khác tìm kiếm ra cô gái xuất sắc, xứng đáng cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi.

Trước đó, Di Khả Hân đã đồng hành cùng ban tổ chức Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam tại các vòng sơ khảo cũng như vòng chung kết. Điều đó giúp người đẹp 9X có cơ hội quan sát, đánh giá các thí sinh một cách toàn diện. Tuy nhiên, Di Khả Hân chia sẻ thêm cô trông chờ vào sự bùng nổ của các ứng viên trong đêm tranh tài cuối cùng, không chỉ để tạo nên một sự kiện chung kết đáng nhớ mà còn để chứng tỏ bản thân xứng đáng với danh hiệu Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

Hoa hậu Di Khả Hân

Trong vai trò ban giám khảo, Di Khả Hân bày tỏ: “Quan sát quá trình ở nhà chung của thí sinh, tôi cảm nhận được các bạn biết lắng nghe bản thân, thấu hiểu tập thể, tích lũy và nuôi dưỡng nội lực để chờ ngày bùng nổ ở chặng cuối. Tôi tin rằng chính những áp lực, va chạm và giới hạn tưởng chừng như khó vượt qua đã tôi luyện, giúp các thí sinh giữ vững tinh thần, điềm phong thái hơn. Và quan trọng là giữ trục khí chất thật nhất quán để tỏa sáng hết mình với chặng chung kết”.

Theo Di Khả Hân, trong chặng hành trình dài của Hoa hậu Sinh viên Hoà bình Việt Nam, các thí sinh đã có sự tiến bộ, thay đổi đáng ghi nhận. Với cô, điều này mang ý nghĩa đặc biệt bởi: “Trong một cuộc thi hội tụ nhiều cô gái tài năng, xinh đẹp thì mục tiêu lớn nhất các bạn cần vượt qua là chính mình. Do đó, việc giữ tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng và sẵn sàng hết mình cho các phần thi là điều cần thiết. Nhìn hành trình đó, tôi tin các bạn đã thật sự là người chiến thắng”.

Di Khả Hân cũng hy vọng có thể truyền cảm hứng đến các thí sinh với kinh nghiệm có được trong lĩnh vực nghệ thuật và kinh doanh. Theo cô, để có thể trở thành người chiến thắng, trước hết phải biết tin vào bản thân và không ngại thể hiện những quan điểm của mình. Chưa kể, một Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam mà Di Khả Hân kỳ vọng còn là cô gái dám nghĩ, dám làm và không ngại lan tỏa những thông điệp ý nghĩa về hòa bình đến với mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ.

Chia sẻ trong vai trò giám khảo, cô luôn đặt sự công tâm, đánh giá dựa trên những cảm nhận, quan sát dành cho thí sinh. Người đẹp 9X tin rằng mỗi giám khảo với kinh nghiệm có được sẽ tìm ra cô gái xứng đáng cho ngôi vị cao nhất, tạo nên một mùa thi ý nghĩa. Hoa hậu Việt Nam Thế giới 2018 nhắn nhủ thêm: “Hy vọng các bạn giữ phong độ tốt, hãy luôn là chính mình để tạo nên những khoảnh khắc thật bùng nổ trên sân khấu”.

Đêm chung kết diễn ra vào tối 28.12 tại Nhà thi đấu Quân khu 5 (TP.Đà Nẵng) với sự góp mặt biểu diễn của ca sĩ Tùng Dương, Duyên Quỳnh, rapper Double2T. Chương trình mở cửa tự do và sẽ được livestream trên Fanpage cùng các nền tảng số của VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam.