Kiếm 5 -7 triệu đồng/ đêm từ thuê máy photobooth lưu động trong đám cưới, tiệc cuối năm công ty

Nếu cần gọi tên một trend sở hữu sức sống mãnh liệt trong năm 2025 thì đó chính là photobooth! Thời điểm giữa năm, người người mở tiệm, nhà nhà đi chụp photobooth, ai chưa có một tấm ảnh xinh xinh thì chưa vui, chưa bằng bạn bằng bè. Còn hiện tại - cuối năm, trào lưu này tiếp tục hot theo một hình thức khác: photobooth lưu động.

Trên các nền tảng MXH, đặc biệt là Threads, nhiều bài đăng giới thiệu hoặc tìm hiểu dịch vụ cho thuê photobooth để dùng trong các sự kiện như đám cưới, tiệc công ty, giải pickleball,... Chẳng hạn như:

“Có mom nào đã thuê photobooth cho đám cưới hoặc biết chỗ nào thuê oke không? Giới thiệu cho mình vài chỗ với ạ. Mình cảm ơn”.

“Em biết là rất gấp nhưng em cần tìm photobooth cưới không giới hạn ảnh ngày 27/12 buổi chiều. Ai nhận được comment giúp em nhé các mom”.

“Mình cần thuê máy photobooth cho công ty, shop nào có máy kèm hoá đơn VAT thì inbox mình với ạ”.

…

Các bài đăng tìm hiểu và cho thuê photobooth trên Threads (Ảnh chụp màn hình)

Một ví dụ khác cho thấy trend chụp ảnh photobooth lưu động đang nở rộ là ở đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Giữa không gian tiệc cưới được thiết kế phong cách Phục Hưng, khách mời xúng xính với vest/tuxedo và váy áo tha thướt nhưng ai cũng hào hứng khi đứng trước photobooth.

Khu vực chụp ảnh photobooth tại đám cưới Tiên Nguyễn (Ảnh: Viết Thanh)

Rõ ràng, không chỉ phục vụ nhu cầu “check-in”, photobooth đang được các chủ xị sự kiện xem như một cách lưu giữ kỷ niệm, kết nối cảm xúc cho người tham gia. Chia sẻ từ những người đang cho thuê photobooth lẫn khách hàng trực tiếp trải nghiệm dịch vụ dưới đây sẽ giải thích lý do vì sao photobooth lưu động lại hot dịp cuối năm, chi phí thế nào và có điều gì thú vị.

Chi trăm triệu mỗi máy photobooth, lịch được book kín mít

Vốn cung cấp dịch vụ media cho sự kiện nên khi nhận thấy “sóng” mới, Kiều Trinh (27 tuổi, Hà Nội) - founder Lens Media nhanh chóng phát triển photobooth lưu động như một nhánh nhỏ trong dịch vụ của mình. Cô cho biết chi phí đầu tư ban đầu cho máy photobooth khoảng hơn 50 triệu đồng và vẫn tiếp tục nâng cấp để đáp ứng nhu cầu.

Giá thuê của đơn vị này dao động 2,5 - 5 triệu đồng cho một sự kiện, trọn gói từ thiết bị, frame ảnh đến nhân sự vận hành. Theo Trinh, điểm khác biệt của photobooth lưu động so với các tiệm chụp ảnh bình thường là khách không phải trả tiền theo lượt in, mà đặt lịch theo giờ để chụp và in ảnh thoải mái.

Kiều Trinh

Khách dự đám cưới rất thích thú khi chụp photobooth

Bổ sung thêm một góc nhìn khác, Huy Anh (sinh năm 2000, Hà Nội), founder của TomTom Photobooth, chia sẻ rằng ý tưởng kinh doanh đến từ trải nghiệm cá nhân. Năm 2022, khi dự đám cưới của anh họ tại Đức, Huy Anh ấn tượng mạnh với giá trị mà photobooth mang lại cho khách mời. Trở về Việt Nam, anh nhận thấy dịch vụ này đã xuất hiện nhưng chưa thực sự chỉn chu và chưa tiếp cận được nhiều người, từ đó quyết định bắt đầu dịch vụ từ năm 2023.

Thời điểm đầu, Huy Anh tự build máy với chi phí khoảng 120 triệu đồng/ máy. Hiện nay, anh chàng giữ mức giá từ gần 3 - 5 triệu đồng cho 2 - 5 giờ thuê, cũng cung cấp đầy đủ dịch vụ như của Kiều Trinh.

Huy Anh

Trong khi đó, H. (26 tuổi, Hà Nội) - đại diện Lily Digital cho biết đến mô hình này khi tham dự các tiệc cưới và sự kiện. Nhận thấy đây là dịch vụ còn khá mới nhưng mang lại trải nghiệm tích cực cho khách mời, Huệ quyết định đầu tư và triển khai dịch vụ được vài tháng trở lại đây.

Chi phí đầu tư ban đầu cho một bộ photobooth đầy đủ của đơn vị này gồm máy ảnh, màn hình cảm ứng, phần mềm, máy in ảnh, khung máy - rơi vào khoảng gần 100 triệu đồng, tùy cấu hình. Giá cho thuê của Lily Digital hiện dao động từ 3 - 6 triệu đồng mỗi sự kiện, phụ thuộc thời gian thuê và yêu cầu của khách hàng.

Từ trẻ nhỏ đến người lớn đều thích chụp photobooth

Theo các chủ dịch vụ photobooth nói trên, dịp cuối năm là giai đoạn cao điểm rõ rệt. Kiều Trinh cho biết nhu cầu có thể tăng gấp 2 - 3 lần so với các thời điểm khác trong năm.

“Vào thời điểm cuối năm, mùa lễ Tết, nhu cầu thuê photobooth tăng khá rõ rệt do số lượng tiệc và sự kiện nhiều hơn. Dù mình mới làm dịch vụ này được vài tháng nhưng cũng thấy tần suất booking tăng, đặc biệt là vào các dịp cuối tuần. Đối tượng khách hàng chủ yếu là tiệc cưới, tiệc công ty, ngoài ra còn có sinh nhật, khai trương và các sự kiện nhỏ khác” - phía Lily Digital chia sẻ.

Với Huy Anh, tần suất trung bình hiện tại của TomTom Photobooth là khoảng mỗi ngày một sự kiện, trong đó phần lớn là đám cưới. Tuy nhiên, để tiếp cận đúng nhóm khách hàng có nhu cầu, Huy Anh cho biết việc làm nội dung trên các nền tảng MXH như TikTok, Threads, Reels cũng trở thành một bài toán không dễ.

Thời đại điện thoại, máy ảnh liền tay, vì sao khách vẫn thích photobooth?

Đây hẳn là câu hỏi mà nhiều người tò mò. Bởi lẽ chụp ảnh giờ đây đã trở thành một hành động quá quen thuộc, thậm chí là bản năng. Trong mọi tình huống và ở bất cứ đâu, người ta chỉ cần giơ máy lên, bấm nút, chỉnh màu, đăng story trong vài phút. Thế nhưng giữa vô số bức ảnh nằm yên trong điện thoại, photobooth vẫn có chỗ đứng riêng.

Lý giải sức hút này, H. cho rằng giá trị lớn nhất không nằm ở việc chụp ảnh, mà ở trải nghiệm tổng thể: “Khách mời được in ảnh lấy liền, có khung ảnh thiết kế riêng theo concept, tạo cảm giác vui vẻ và gắn kết. Photobooth cũng giúp sự kiện trở nên chuyên nghiệp và đáng nhớ hơn”.

Frame trên ảnh photobooth có thể in tên cô dâu chú rể cùng những chia sẻ đặc biệt

Kiều Trinh cũng nhìn nhận photobooth như một hoạt động giúp kết nối khách mời, tạo điểm nhấn trong lúc chờ chương trình chính, giảm sự nhàm chán và tăng tương tác. Với cô, dù hiện tại photobooth đang là một trend nhưng tiềm năng phát triển lâu dài là có thật nếu dịch vụ được làm bài bản.

Không chỉ đám cưới, tiệc cuối năm mà photobooth lưu động còn được book để chụp ảnh kỷ yếu

Từ góc nhìn của Huy Anh, yếu tố ký ức và trải nghiệm chính là lý do cốt lõi khiến khách hàng sẵn sàng chi tiền: “Dự một lễ cưới mà có một món quà nhỏ mang về làm kỷ vật là điều không phải đám cưới nào cũng có. Photobooth làm được điều đó một cách rất tự nhiên. Mỗi tấm ảnh là một kỷ niệm giúp khách mời nhớ đến lễ cưới của bạn.

Trải nghiệm cùng nhau chụp ảnh một cách thoải mái nhất, tự do nhất trước ống kính photobooth tại sự kiện, lễ cưới chính là yếu tố thứ 2 khiến photobooth đáng để chi tiền. Không khí của lễ cưới, sự kiện cũng “xôm” hơn hẳn khi có dịch vụ này.

Theo quan sát của mình, từ người trẻ đến người lớn tuổi, ai cũng thích chụp photobooth và cùng một lời nhận xét rằng thấy thú vị, hay ho. Mọi người rất thích thú, có 10 đám thì cả 10 đám đều khiến khách mời bất ngờ và thích sự có mặt của photobooth”.

Trải nghiệm từ phía khách hàng cũng cho thấy hiệu ứng lan tỏa rõ rệt.

N. - phụ trách văn hoá nội bộ - vừa tổ chức tiệc công ty cho biết đã chi 7 triệu để thuê photobooth cho mọi người chụp ảnh. Con số 7 triệu này bao gồm thời gian 4 tiếng, khoảng 300 ảnh, có người hỗ trợ chụp và in ảnh. Phía photobooth cũng có các gói khác rẻ hơn nhưng với số quy mô nhân sự ở công ty thì cô chọn gói này và đánh giá mức giá khá phù hợp.

“Mình chọn dịch vụ này sau khi tham khảo ý kiến người quen. Mọi người ở công ty rất vui và hưởng ứng chụp photobooth nhiệt tình. Tối hôm đó story Facebook của mình ngập tràn ảnh check-in từ photobooth bữa tiệc. Sau đó mọi người còn nhắn cho mình hỏi chỗ thuê photobooth. Mình nghĩ anh chủ tiệm này nên thuê mình làm marketing hoặc đại sứ quảng cáo vì tôi đã giới thiệu thêm cho anh ấy được 4 khách rồi” - N. nói.

Song với sự bùng nổ của photobooth hiện tại, giữ chân khách hàng không chỉ là bắt kịp xu hướng. H. nhấn mạnh 3 yếu tố quan trọng: chất lượng ảnh và máy móc ổn định, thái độ phục vụ của nhân sự, cùng sự linh hoạt và lắng nghe khách hàng. Kiều Trinh bổ sung thêm yếu tố giá cả hợp lý và đội ngũ vận hành am hiểu kỹ thuật, trong khi Huy Anh cho rằng sự khác biệt đến từ đầu tư chuyên môn nhiếp ảnh, sự kiên nhẫn và nhiệt tình hướng dẫn khách, đặc biệt với người lớn tuổi và trẻ nhỏ - những đối tượng rất thích photobooth nhưng cần được hỗ trợ nhiều hơn.