Nam ca sĩ nổi tiếng “chơi lớn”, mời loạt Anh tài hội ngộ trong liveshow, “trả cát-xê” bằng kim cương ngay trên sân khấu

Với thời lượng kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ cùng 26 ca khúc, ĐINH SHOW đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Không chỉ làm mới những bản hit gắn liền với tên tuổi Phan Đinh Tùng như Sóng Tình, Ngôi Sao Lẻ Loi, Tình Yêu Diệu Kỳ…, anh còn khéo léo đưa vào chương trình các ca khúc cover đang được yêu thích, những tiết mục mang tinh thần dân tộc ngợi ca quê hương đất nước, tạo nên một mạch cảm xúc đa dạng và liền mạch trong suốt liveshow.

Điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc là sự hội ngộ của loạt Anh tài gồm NSND Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Hà Lê và Đỗ Hoàng Hiệp. Mỗi nghệ sĩ mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên bức tranh âm nhạc giàu cảm xúc và sự gắn kết.

Hà Lê cùng Phan Đinh Tùng mang đến màn song ca Biển Nhớ – một ca khúc nhạc Trịnh được xử lý tinh tế, nơi cả hai dành cho nhau những lời trân trọng về tư duy âm nhạc và sự đồng điệu trong cảm xúc. Đỗ Hoàng Hiệp góp mặt đầy năng lượng trong ca khúc Đón Bình Minh, trong khi Bằng Kiều và Phan Đinh Tùng mang đến màn song ca cuốn hút với Cơn Mưa Băng Giá.

Anh tài Tuấn Hưng xuất hiện với màn “dỗi yêu” đầy hài hước khi cho rằng Phan Đinh Tùng diễn tại Hà Nội mà “không mời”. Cả hai sau đó hòa giọng đầy cảm xúc trong ca khúc Nắm Lấy Tay Anh, mang đến bầu không khí thân tình, thể hiện sự gắn bó mạnh mẽ của các Anh tài sau hành trình tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của ĐINH SHOW là màn “tung hứng” tiểu phẩm Ơn giời cậu đây rồi giữa Phan Đinh Tùng và NSND Tự Long. Sau phần biểu diễn chung, nam ca sĩ bất ngờ tặng nghệ sĩ Tự Long một chiếc nhẫn kim cương ngay trên sân khấu.

Phan Đinh Tùng chia sẻ, NSND Tự Long nhận lời tham gia chương trình mà không nhận cát-xê, vì vậy anh muốn đáp lại bằng một món quà mang ý nghĩa đặc biệt thể hiện tình cảm bền chặt giữa các nghệ sĩ.

Ở chương cuối của đêm nhạc, Phan Đinh Tùng tiếp tục mang đến bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc bồng bềnh lãng tử, trình diễn loạt ca khúc Giáng Sinh kinh điển như Silent Night, O Holy Night, Feliz Navidad… cùng sự góp mặt của dàn hợp xướng.

Ngay sau Người Tình Mùa Đông, sân khấu ĐINH SHOW bất ngờ trở thành không gian đầy lãng mạn khi bà xã Thái Ngọc Bích cùng hai con Noel và Noah xuất hiện, mang theo những món quà và lời chúc mừng sinh nhật dễ thương dành cho Phan Đinh Tùng.

Khép lại đêm nhạc là mashup Happy Birthday và Khúc Hát Mừng Sinh Nhật – ca khúc “đinh”, đồng thời là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của Phan Đinh Tùng. Cả khán phòng cùng đứng dậy hát vang, biến sân khấu SOL 8 LIVE STAGE thành không gian cộng hưởng cảm xúc, nơi ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa. Hàng loạt chiếc bánh kem cũng xuất hiện để nam ca sĩ cùng khán giả thổi nến trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành phần trình diễn Khúc Hát Mừng Sinh Nhật, Phan Đinh Tùng cũng công bố kế hoạch trong năm 2026 sẽ ra mắt một phiên bản đặc biệt của ca khúc này. Đây là dự án đầy tham vọng với mong muốn đưa Khúc Hát Mừng Sinh Nhật ra thị trường quốc tế, với sự góp mặt của 5 nghệ sĩ đến từ 5 châu lục cùng hàng chục nghệ sĩ trong nước.

Với ĐINH SHOW, Phan Đinh Tùng cho thấy sự nghiêm túc và “chịu chi” hiếm thấy khi đầu tư mạnh tay vào hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và dàn dựng sân khấu, nhằm mang đến cho khán giả trải nghiệm vượt xa khuôn khổ một liveshow thông thường.

ĐINH SHOW không chỉ là đêm nhạc mừng tuổi 50, mà còn là lời tri ân sâu sắc của Phan Đinh Tùng dành cho khán giả đã đồng hành cùng anh suốt nhiều thập kỷ. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nam ca sĩ vẫn đủ sức giữ khán giả ở lại đến phút cuối cùng bằng chính âm nhạc và cảm xúc chân thành của mình.