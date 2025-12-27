Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngôi nhà được thiết kế giao hòa với thiên nhiên Lâm Đồng

27-12-2025 - 08:06 AM | Lifestyle

Công trình là tổ ấm 2 tầng nhẹ nhàng, được kiến tạo để tận dụng trọn vẹn nét đẹp tự nhiên của đất trời Lâm Đồng, nơi gió mơn man và ánh sáng chan hòa len lỏi vào từng ngóc ngách.

Không gian được thiết kế mở tối đa với sân vườn và giếng trời, đưa thiên nhiên vào sâu bên trong, tạo cảm giác mát lành, thư thái mỗi ngày.

Mặt tiền hòa quyện giữa gạch giả cổ và tông trắng hiện đại tạo nên diện mạo vừa cá tính vừa gần gũi. Bố trí các khu vực sinh hoạt linh hoạt, từ phòng khách, bếp ăn đến phòng ngủ của các thế hệ, giúp gia đình nhỏ luôn gắn kết nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần thiết.

Giếng trời và cây xanh cũng được sử dụng bên cạnh các khung cửa kính lớn lấy sáng tự nhiên, giúp ngôi nhà luôn thông thoáng và mát mẻ.

