Tim đập loạn trước ngôi nhà của bà cụ 75 tuổi: Sống 1 mình an yên, không làm gánh nặng cho con cháu

Một người phụ nữ đã chia sẻ ngôi nhà của mẹ chồng 75 tuổi ở Quảng Tây (Trung Quốc) và nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Dù ở độ tuổi xế chiều, bà cụ chỉ thích ở một mình vì không muốn phiền con cháu. "Thời gian trôi nhanh, mùa màng thay đổi, sau khi sống quá nửa cuộc đời, tôi thích tĩnh lặng suy tư, tận hưởng sự tự do khi ở một mình, mỉm cười trước những thăng trầm của cuộc sống và tìm thấy sự êm đềm trong những điều bình dị", bà chia sẻ.

Sống chậm lại, buông bỏ sự hào nhoáng, không còn đặt nặng chuyện hơn thua, bà cụ tìm kiếm một nhịp sống yên tĩnh, vừa đủ cho bản thân. Đó là ngôi nhà mà cụ ở - một không gian nhỏ, quen thuộc, nơi mỗi ngày trôi qua đều nhẹ nhàng và có trật tự.

Dù là nhà cũ nhưng căn hộ của bà luôn sạch sẽ, ngăn nắp. Từ cách sắp xếp đồ đạc cho đến ánh sáng tràn vào từng góc nhỏ đều mang lại cảm giác dễ chịu. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận rằng chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lòng dịu xuống, như được an ủi bởi sự bình yên của không gian này.

Ngay từ khu vực cửa vào đã có thể cảm nhận rõ dấu ấn thời gian. Cánh cửa gỗ màu nâu đỏ, phía trên dán chữ "Phúc" mang đậm nét truyền thống của những ngôi nhà cũ. Bên cạnh là chiếc tủ đã sờn màu theo năm tháng, nhưng vẫn đủ dùng để bà cất giày dép gọn gàng.

Phòng khách nhỏ gọn, nền lát gạch sáng màu. Dù là nhà của một người lớn tuổi nhưng giới trẻ nhìn vào cũng phải "wow" vì decor xinh như ảnh Pinterest. Chiếc ghế xanh đặt ở góc, đối diện là sofa 2 chỗ màu kem, điểm xuyết vài chiếc gối hoa văn. Trên trần vẫn là kiểu quạt trần kiêm đèn đã quen thuộc với nhiều gia đình trước đây. Bà sử dụng bàn trà hình vuông phủ mặt kính để tiện cho việc lau dọn hằng ngày.

Phía sau sofa là một ô cửa sổ lớn treo rèm voan trắng. Ánh sáng tự nhiên tràn vào phòng gần như cả ngày, khiến không gian lúc nào cũng sáng sủa. Trên bậu cửa và xung quanh là vài chậu cây xanh. Bà cụ thường dành thời gian chăm cây, lau lá, tỉa cành hoặc đơn giản là ngồi đó phơi nắng, ngắm nhìn nhịp sống bên ngoài, những thú vui chậm rãi.

Khu bếp cũng được bà giữ gìn cẩn thận. Tường ốp gạch trắng dạng vuông nhỏ, hệ tủ chữ L ôm sát tường giúp tối ưu diện tích. Mặt bếp gần như không bày biện nhiều đồ nên nhìn rất sạch sẽ và dễ lau dọn. Những vật dụng hay dùng được bà đặt trên kệ treo tường, vừa tiện tay, vừa không chiếm diện tích.

Phần lớn các khu vực trong nhà đều được bà giữ y nguyên từ lúc xây đến hiện tại. Riêng phòng ngủ được các con hỗ trợ cải tạo lại để bà sinh hoạt thoải mái hơn. Trước đây, phòng khá tối do tường cũ ngả màu, rèm cửa dày và cửa sổ bị che chắn, ban ngày cũng phải bật đèn. Sau khi tháo bỏ các lớp chắn sáng, căn phòng sáng sủa hẳn lên.

Tường được sơn lại màu kem nhạt, kết hợp giường có đầu bọc vải nhung, rèm gỗ, tủ đứng đơn giản và quạt trần tạo phong cách khá vintage, hoài niệm. Mọi thứ đều vừa phải, không quá mới để lạc tông với tổng thể căn nhà nhưng đủ để mang lại cảm giác dễ chịu. Cửa sổ hướng Đông để căn phòng của bà đón nắng sớm, buổi sáng ánh sáng tràn ngập, khiến không gian luôn ấm áp dù không cần trang trí cầu kỳ.

Căn nhà của bà không có đồ nội thất đắt tiền, cũng chẳng chạy theo xu hướng thiết kế. Thứ khiến người ta thấy dễ chịu là cảm giác an yên toát ra từ từng chi tiết nhỏ của một người già chọn sống độc lập.

Nguồn: Toutiao



