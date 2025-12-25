Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar
Dự án được thiết kế khá táo bạo khi co cụm khối ở, chừa hai biên khe sáng thông thoáng hai bên và xoay mặt tiền khối nhà về hướng có lợi hơn để thoải mái lấy sáng cho từng ngóc ngách của ngôi nhà.
Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ đàn guitar, có mặt tiền ấn tượng với các phần khoét hình học chạy dọc khắp mặt tiền, vừa là điểm nhấn vừa là cách lấy sáng và thông khí cho không gian bên trong.
Bên trong, không gian được thiết kế đơn giản nhưng cá tính, mang đậm dấu ấn của gia chủ.
Các điểm nhấn hình học xuất hiện khắp nơi trong nhà, mang lại ngôn ngữ thiết kế thống nhất và tinh tế khi thực hiện vai trò lấy sáng và thông khí cho mọi ngóc ngách của không gian.
Tiền phong