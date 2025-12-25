Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar

Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ đàn guitar, có mặt tiền ấn tượng với các phần khoét hình học chạy dọc khắp mặt tiền, vừa là điểm nhấn vừa là cách lấy sáng và thông khí cho không gian bên trong.

Bên trong, không gian được thiết kế đơn giản nhưng cá tính, mang đậm dấu ấn của gia chủ.

Các điểm nhấn hình học xuất hiện khắp nơi trong nhà, mang lại ngôn ngữ thiết kế thống nhất và tinh tế khi thực hiện vai trò lấy sáng và thông khí cho mọi ngóc ngách của không gian.