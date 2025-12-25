Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar

25-12-2025 - 11:19 AM | Lifestyle

Dự án được thiết kế khá táo bạo khi co cụm khối ở, chừa hai biên khe sáng thông thoáng hai bên và xoay mặt tiền khối nhà về hướng có lợi hơn để thoải mái lấy sáng cho từng ngóc ngách của ngôi nhà.

Ngôi nhà được lấy cảm hứng từ đàn guitar, có mặt tiền ấn tượng với các phần khoét hình học chạy dọc khắp mặt tiền, vừa là điểm nhấn vừa là cách lấy sáng và thông khí cho không gian bên trong.

Bên trong, không gian được thiết kế đơn giản nhưng cá tính, mang đậm dấu ấn của gia chủ.

Các điểm nhấn hình học xuất hiện khắp nơi trong nhà, mang lại ngôn ngữ thiết kế thống nhất và tinh tế khi thực hiện vai trò lấy sáng và thông khí cho mọi ngóc ngách của không gian.

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt kể chuyện đi ngắm tuyết trên núi cao hơn 4000m ở Trung Quốc, nhận xét: "Không ngờ đến mức này!"

Khách Việt kể chuyện đi ngắm tuyết trên núi cao hơn 4000m ở Trung Quốc, nhận xét: "Không ngờ đến mức này!" Nổi bật

Đồ tối màu "mang tiếng" là già nhưng 5 item này thì không, càng mặc nhiều style càng sang

Đồ tối màu "mang tiếng" là già nhưng 5 item này thì không, càng mặc nhiều style càng sang Nổi bật

Không phải lòng lợn, cũng chẳng có thịt, bánh "ruột heo" có gì mà người sành ăn bảo là đỉnh cao của sự mộc mạc?

Không phải lòng lợn, cũng chẳng có thịt, bánh "ruột heo" có gì mà người sành ăn bảo là đỉnh cao của sự mộc mạc?

11:02 , 25/12/2025
Thủ môn U23 Việt Nam làm lễ ăn hỏi thạc sĩ hơn 3 tuổi, visual cô dâu sáng bừng, chuẩn "trai tài gái giỏi"

Thủ môn U23 Việt Nam làm lễ ăn hỏi thạc sĩ hơn 3 tuổi, visual cô dâu sáng bừng, chuẩn "trai tài gái giỏi"

10:51 , 25/12/2025
Hòa Minzy liên tục bị "nhắc nợ"

Hòa Minzy liên tục bị "nhắc nợ"

09:46 , 25/12/2025
Nữ ca sĩ Việt đi chuyên cơ riêng, ở penthouse 2.600 tỷ view ngắm trọn New York, lộ gia thế khủng của chồng

Nữ ca sĩ Việt đi chuyên cơ riêng, ở penthouse 2.600 tỷ view ngắm trọn New York, lộ gia thế khủng của chồng

09:29 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên