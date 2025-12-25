Nữ ca sĩ Việt đi chuyên cơ riêng, ở penthouse 2.600 tỷ view ngắm trọn New York, lộ gia thế khủng của chồng

"Tôi mà trúng xổ số là tôi sẽ mua ngay một căn hộ như ca sĩ Hà Phương. Căn nhà Hà Phương đang ở tính theo tỷ giá bây giờ khoảng 100 triệu đô, tương đương 2.600 tỷ đồng". Cẩm Ly - Hà Phương - Minh Tuyết là 3 chị em cùng theo đuổi nghệ thuật từ nhỏ. Tuy nhiên khác với Cẩm Ly và Minh Tuyết vẫn duy trì những hoạt động ca hát thì Hà Phương lại có hướng đi khác. Sau khi lập gia đình, nữ ca sĩ đã quyết định dành thời gian để vun vén tổ ấm riêng và khá hạn chế nhận show ca hát như trước. Rời xa ánh đèn sân khấu nhưng cuộc sống của Hà Phương bên chồng tỷ phú vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Chồng của ca sĩ Hà Phương là tỷ phú người Mỹ gốc Việt Chính Chu, sinh năm 1966. Cả hai bén duyên thông qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Từ những buổi gặp gỡ ban đầu, cả hai dần tìm thấy sự đồng điệu và quyết định tiến xa hơn. Năm 2000, Hà Phương và Chính Chu chính thức kết hôn, sau đó nữ ca sĩ sang Mỹ sinh sống.

Ca sĩ Hà Phương và tỷ phú đô la Chính Chu kết hôn vào năm 2000. Ảnh: Tổng hợp

Chồng của ca sĩ Hà Phương từng được ví von là "người đàn ông đáng gờm" của phố Wall, một cái tên khiến giới tài chính phải dè chừng. Trong cộng đồng doanh nhân người Việt tại Mỹ, ông được xem là biểu tượng của sự thành đạt và bản lĩnh trên thương trường.

Ông từng nắm quyền kiểm soát một tập đoàn hóa chất lớn của Đức và gây chú ý khi được cho là có tham vọng thâu tóm một tập đoàn máy tính hàng đầu thế giới. Với khối tài sản đồ sộ, cuộc sống của gia đình Hà Phương cũng khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Chồng của Hà Phương là tỷ phú gốc Việt nổi tiếng bậc nhất tại Mỹ, sở hữu khối tài sản tỷ đô la. Ảnh: FBNV

Độ giàu và đẳng cấp của vợ chồng Hà Phương thể hiện rõ ràng qua căn penthouse siêu xa hoa được ví như lâu đài trên không của họ tại tòa Trump World Tower - một trong những tòa tháp biểu tượng ở New York sở hữu tầm nhìn bao trọn Manhattan và đối diện trụ sở Liên Hợp Quốc.

Trong một lần chia sẻ, Quang Lê cho biết theo thời gian và thị trường thì giá của căn hộ trong tòa nhà đắt đỏ này đã lên đến 100 triệu đô (hơn 2.600 tỷ đồng). Quang Lê nói: "Tôi mà trúng xổ số là tôi sẽ mua ngay một căn hộ như ca sĩ Hà Phương. Căn nhà Hà Phương đang ở tính theo tỷ giá bây giờ khoảng 100 triệu đô, tương đương 2.600 tỷ đồng. Nếu tôi trúng xổ số thì tôi cũng mua một căn 100 triệu đô như thế vì ở an toàn, có bảo vệ, đầy đủ hết".

Trước đây, tỷ phú Chính Chu chi hàng chục triệu đô để mua căn penthouse nằm ở tầng 89 và một phần tầng 90 của tòa tháp Trump World Tower. Căn penthouse có diện tích gần 1.400 m2 với tổng cộng 34 phòng, trong đó có 12 phòng ngủ và 16 phòng tắm. Kiến trúc bên ngoài nổi bật với hệ trụ đồng và kính thủy tinh màu sang trọng, còn bên trong được hoàn thiện bằng nội thất xa xỉ đúng chuẩn thượng.

Ngoài ra, trong lần đến dự tiệc Giáng sinh năm 2021, Minh Tuyết hé lộ cơ ngơi gây choáng của chị gái. Gia đình Hà Phương sinh sống trong dinh thự bề thế, bên ngoài được thiết kế như một lâu đài và có khoảng sân rộng rãi cho nhiều siêu xe đỗ đậu. Bên trong dinh thự lấy màu trắng làm chủ đạo, được trang trí bằng nội thất sang trọng.

Vợ chồng Hà Phương sở hữu khối tài sản thuộc hàng "khủng", từ penthouse cho đến lâu đài và từng có cả chuyên cơ riêng. Ảnh: Tổng hợp

Hơn 20 năm chung sống, Hà Phương và tỷ phú Chính Chu hạn chế xuất hiện cùng nhau trước truyền thông hay chụp ảnh chung. Tuy nhiên, theo lời kể của Hà Phương thì ông xã của cô rất chu đáo, yêu thương vợ con hết mình. Chỉ vì nghe Hà Phương nói đùa muốn xây phòng tiệc trong nhà, tỷ phú Chính Chu lập tức cho người hoàn thành để tạo bất ngờ cho vợ. Thậm chí, anh còn bí mật xây nhà hát opera trong nhà. Gia đình của tỷ phú Chính Chu cũng sắm chuyên cơ riêng để các thành viên di chuyển công tác xa.

Về mối quan hệ với nhà chồng, Hà Phương chia sẻ cô rất được lòng bố mẹ của tỷ phú Chính Chu. "Trời, nhà chồng tôi hiền lắm, không giống trên phim đâu! Hồi chúng tôi quen nhau, ba mẹ anh đã rất thích tôi. Vì trước đó anh thường có bạn gái nước ngoài, trong khi ba mẹ anh thích con dâu Việt Nam. Buổi ra mắt gia đình bạn trai, ba mẹ anh rất hài lòng, khen với anh: Con bé trông thật phúc hậu", Hà Phương từng chia sẻ với truyền thông.

Dù làm dâu trong một gia đình giàu có, quyền thế nhưng Hà Phương được mọi người đối đãi rất tử tế, nhân hậu. Cô kể, mẹ chồng không để con dâu động tay động chân vào việc nhà vì biết cô từng bị gãy tay nên không thể mang xách nặng. Các anh em trong gia đình cũng cư xử dễ thương, không ai gây khó dễ gì cho cô.