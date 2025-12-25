Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh

25-12-2025 - 19:28 PM | Lifestyle

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh

Hàng loạt sao Việt thi nhau khoe khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ trong dịp đặc biệt này.

Giáng sinh năm nay, showbiz Việt rộn ràng hơn hẳn khi loạt nghệ sĩ đồng loạt nhập cuộc đón Noel. Từ tiệc tại gia ấm cúng, những buổi tụ họp bạn bè cho đến loạt ảnh check-in cây thông, ánh đèn lung linh, mạng xã hội những ngày này ngập tràn không khí lễ hội. Nhiều cặp đôi sao Việt khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đón Giáng sinh bên nhóc tỳ. Không cần bối cảnh cầu kỳ hay tiệc tùng hoành tráng, chỉ vài khung hình quây quần bên cây thông Noel cũng đủ thấy rõ không khí ấm áp của các gia đình trẻ trong showbiz.

Những bữa tiệc nhỏ, trang trí đơn giản nhưng vẫn đủ “vibe” lễ hội liên tục xuất hiện trên story. Không khí thoải mái, vui vẻ, đúng kiểu gặp nhau cuối năm sau một lịch trình bận rộn, tạo nên một Giáng sinh khá khác so với hình ảnh hào nhoáng thường thấy của showbiz. Song song đó, dàn mỹ nhân Việt cũng tranh thủ lên đồ chụp ảnh Noel. Mỗi người một phong cách, nhưng điểm chung là loạt ảnh đều được đầu tư chỉn chu, đủ để mạng xã hội thêm phần rực rỡ những ngày cận lễ.

Hàng loạt cặp đôi khoe khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 1.

Khoảnh khắc visual cả nhà xịn đều của Đông Nhi và Ông Cao Thắng( (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 2.

Gia đình của Lê Dương Bảo Lâm và Quỳnh Quỳnh lên đồ đón Noel (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 3.

Biểu cảm đáng yêu của con trai Phan Tô Ny và Lê Âu Ngân Anh gây chú ý (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 4.

Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng tận hưởng hạnh phúc bên 2 cô con gái (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 5.

Vợ chồng Minh Tú ăn tối lãng mạn cùng nhau (ảnh: FBNV)

Hội "nhóc tỳ" được cho lên sóng

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 6.

Vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt gây sốt khi cho con gái đầu lòng lên sóng (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 7.

Nhóc tỳ nhà Mai Ngọc đón mùa giáng sinh đầu tiên (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 8.

Con trai của Hoa hậu Ngọc Hân đáng yêu bên mẹ (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 9.

Nhóc tỳ của Nhật Kim Anh (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 10.

Con trai Diễm My 9x lộ rõ mặt sau thời gian dài úp mở (ảnh: FBNV)

Dàn mỹ nhân thi nhau "flex" nhà cửa

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 11.

Siêu mẫu Thanh Hằng khoe cây thông to bên trong biệt thự (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 12.

Diễn viên Diệu Nhi (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 13.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà rạng rỡ (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 14.

Quỳnh Anh Shyn đỏ rực đón Noel (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 15.

Khó thở với bức ảnh của Tóc Tiên (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 16.

Hoa hậu Tiểu Vy cũng lên đồ (ảnh: FBNV)

Hội bạn thân Vbiz tổ chức tiệc tưng bừng

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 17.

Hội bạn của Chi Pu ăn mừng tại gia (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 18.

Xoài Non và Gil Lê cũng có mùa Noel đặc biệt cùng Duy Khánh, Jun Phạm (ảnh: FBNV)

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 19.

Dàn diễn viên Lê Phương, Vân Trang, Kha Ly, Thanh Trúc ăn mừng cùng nhau

Noel này showbiz tưng bừng: 1 đôi khoe con gái, hội bạn 5 cặp vợ chồng Vbiz ăn tiệc trong biệt thự sang chảnh- Ảnh 20.

5 cặp vợ chồng Vbiz có ngày vui chơi tưng bừng bên trong biệt thự của Vân Trang

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa

Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa Nổi bật

Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar

Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar Nổi bật

10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 6, hạng 1 càng ngắm càng say

10 mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2025: Địch Lệ Nhiệt Ba xếp thứ 6, hạng 1 càng ngắm càng say

18:49 , 25/12/2025
Trấn Thành thừa nhận lén lén ký hợp đồng hôn nhân với Hari Won trong suốt 9 năm

Trấn Thành thừa nhận lén lén ký hợp đồng hôn nhân với Hari Won trong suốt 9 năm

17:37 , 25/12/2025
Cái gì càng sạch càng nhanh hỏng: Ngay trong phòng khách nhưng nhiều người không nhận ra

Cái gì càng sạch càng nhanh hỏng: Ngay trong phòng khách nhưng nhiều người không nhận ra

17:28 , 25/12/2025
Cây cảnh "quý hơn vàng ròng": Quả óng ánh, dáng tay Phật, nhà giàu đua nhau săn chơi Tết

Cây cảnh "quý hơn vàng ròng": Quả óng ánh, dáng tay Phật, nhà giàu đua nhau săn chơi Tết

16:31 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên