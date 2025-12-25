Cây cảnh "quý hơn vàng ròng": Quả óng ánh, dáng tay Phật, nhà giàu đua nhau săn chơi Tết

Không cần hoa rực rỡ, không cần tán lá um tùm, nhưng mỗi dịp cuối năm, phật thủ cảnh vẫn âm thầm trở thành một trong những loại cây được săn lùng nhiều nhất trên thị trường cây Tết. Dáng quả lạ mắt, màu vàng óng ánh nổi bật, hương thơm nhẹ và đặc biệt là ý nghĩa phong thủy sâu sắc khiến phật thủ không chỉ là cây trưng bày, mà còn được xem như vật "giữ lộc tụ phúc" trong nhiều gia đình khá giả.

Phật thủ cảnh là cây gì, vì sao càng nhìn càng thấy lạ

Phật thủ thực chất là một giống thuộc họ cam chanh, có tên khoa học Citrus medica var. sarcodactylis. Khác với các loại cây ăn quả thông thường, phật thủ nổi bật nhờ hình dáng quả tách thành nhiều múi dài, cong, xòe ra như bàn tay đang mở. Chính hình dáng này tạo nên cái tên phật thủ, gợi liên tưởng đến bàn tay Phật che chở, nâng đỡ.

Quả phật thủ khi già có màu vàng tươi hoặc vàng sậm, vỏ dày, bóng, hương thơm dịu và bền. Điều đặc biệt là phật thủ gần như không dùng để ăn trực tiếp mà chủ yếu để trưng bày, làm cảnh hoặc thờ cúng. Một cây phật thủ đẹp không nằm ở số lượng quả mà nằm ở thế cây, độ phân nhánh của quả và màu sắc chín đều, không loang lổ.

Vì sao phật thủ được xem là cây quý trong dịp Tết

Trong văn hóa Á Đông, hình ảnh bàn tay mở mang ý nghĩa đón lộc, giữ phúc, che chở cho gia đình. Phật thủ vì vậy được xem là biểu tượng của sự bao bọc, bình an và sum vầy. Nhiều gia đình chọn phật thủ đặt ở phòng khách, bàn thờ hoặc gần cửa ra vào với mong muốn năm mới thuận hòa, làm ăn suôn sẻ, gia đạo yên ấm.

Ngoài ý nghĩa hình tượng, phật thủ còn có đặc điểm là quả bền, để được lâu, có thể giữ màu và mùi thơm trong nhiều tuần nếu chăm sóc đúng cách. Điều này phù hợp với quan niệm chơi Tết dài ngày, không cần thay cây giữa chừng.

Phật thủ hợp mệnh nào theo phong thủy

Xét theo ngũ hành, phật thủ mang màu vàng chủ đạo nên thuộc hành Thổ. Vì vậy, cây đặc biệt hợp với người mệnh Thổ và mệnh Kim. Người mệnh Thổ trưng phật thủ giúp tăng sự ổn định, bền vững trong công việc và cuộc sống. Người mệnh Kim được Thổ sinh, nên thường được cho là dễ hút tài lộc, gặp may mắn khi trưng cây này.

Với các mệnh khác như Mộc, Thủy, Hỏa, phật thủ không xung khắc mạnh, vẫn có thể trưng bày nếu chọn chậu, vị trí và không gian phù hợp. Tuy nhiên, người chơi phong thủy thường ưu tiên đặt phật thủ ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ, tránh đặt quá thấp hoặc quá tối.

Giá phật thủ cảnh và lý do có cây đắt ngang vàng

Trên thị trường, phật thủ cảnh có giá dao động rất lớn. Cây nhỏ, dáng đơn giản có thể chỉ vài trăm nghìn đồng. Tuy nhiên, những cây phật thủ cổ thụ, dáng độc, quả phân nhánh đều, màu vàng đẹp và hương thơm rõ có thể lên tới vài chục triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu là cây đặt làm riêng cho biệt thự hoặc sảnh lớn.

Giá trị của phật thủ không nằm ở giống cây mà nằm ở công chăm sóc, tạo thế và thời điểm ra quả đúng dịp Tết. Để có một cây phật thủ đẹp đúng độ vào cuối năm, nhà vườn phải canh thời gian ra hoa, đậu quả và dưỡng quả rất kỹ, sai lệch vài tuần là coi như mất giá.

Cách chăm phật thủ cảnh để quả đẹp và bền

Phật thủ là cây ưa sáng nhưng không chịu nắng gắt kéo dài. Khi trưng trong nhà, nên đặt cây gần cửa sổ, ban công hoặc nơi có ánh sáng tán xạ. Tưới nước vừa phải, tránh để đất quá khô hoặc quá úng vì rễ phật thủ khá nhạy cảm. Trong thời gian trưng Tết, hạn chế di chuyển cây liên tục để tránh rụng quả. Nếu muốn giữ quả lâu vàng đẹp, có thể lau nhẹ bề mặt quả bằng khăn khô để giữ độ bóng và tránh bụi bám. Không nên xịt nước trực tiếp lên quả vì dễ làm mất lớp phấn tự nhiên.

Mẹo chọn phật thủ đẹp khi đi mua

Người chơi phật thủ lâu năm khi đi mua thường không chọn theo cảm tính mà quan sát khá kỹ. Trước hết là thế cây: thân phải đứng vững, gốc chắc, dáng cân đối, các cành phân bố hài hòa, tránh cây nghiêng lệch hoặc bị vẹo thế vì vừa kém thẩm mỹ vừa khó trưng lâu.

Tiếp theo là hình dáng quả. Quả đẹp thường có nhiều nhánh xòe rõ, các múi tách rành mạch, đầu múi cong mềm tự nhiên như bàn tay Phật, không bị gãy cụt, dập nát hay méo mó. Những quả có thế ôm gốc hoặc hướng lên trên thường được đánh giá cao vì mang ý nghĩa tụ lộc, giữ phúc.

Về màu sắc, nên chọn quả vàng tươi, đều màu, bề mặt mịn, không loang lổ. Quả còn xanh non dễ bị úa nhanh, còn quả sậm nâu thường đã già, khó giữ được lâu trong những ngày Tết. Bên cạnh đó, hãy để ý lá và cuống: lá xanh dày, ít đốm, cuống quả chắc là dấu hiệu cây khỏe, ít rụng quả sau khi mang về. Nếu mua trưng dài ngày, nên hỏi thêm người bán về thời gian cây đã ra quả để chọn được cây đúng độ, vừa đẹp vừa bền.

