Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phương pháp “30-10-10-10-40”: Cách chia 5 quỹ giúp nhiều phụ nữ độc lập tài chính chỉ sau vài tháng

25-12-2025 - 15:50 PM | Lifestyle

Phương pháp “30–10–10–10–40” đang trở thành công cụ quản lý tiền được nhiều phụ nữ 30–50 tuổi áp dụng vì tính đơn giản, rõ ràng, phù hợp với mọi mức thu nhập. Chỉ trong vài tháng, nhiều người đã xoay xở dòng tiền tốt hơn, giảm căng thẳng tài chính và có khoản tiết kiệm đầu tiên sau nhiều năm “không để dành nổi”.

Tại sao phương pháp này bỗng nổi lên trong cộng đồng phụ nữ tài chính độc lập?

Phương pháp “30-10-10-10-40”: Cách chia 5 quỹ giúp nhiều phụ nữ độc lập tài chính chỉ sau vài tháng- Ảnh 1.

Năm 2025–2026 chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt: phụ nữ không chỉ muốn “tiết kiệm”, mà muốn quản lý tiền một cách có chiến lược. Đặc biệt ở nhóm 30–50 tuổi — những người vừa phải lo chi tiêu gia đình, vừa muốn tích lũy tài sản, vừa đối mặt nhiều rủi ro bất ngờ (ốm đau, mất việc, biến động thu nhập…).

Trong bối cảnh đó, phương pháp 30-10-10-10-40 trở nên cực kỳ thịnh hành vì:

- dễ áp dụng

- không cần thu nhập cao

- không đòi hỏi kỷ luật quá mạnh

- áp dụng cho cả người lương cố định lẫn thu nhập không ổn định

- tạo ngay “khung xương” để tiền vào đúng chỗ

Đây là phiên bản cải tiến của mô hình phân bổ tài chính truyền thống, nhưng hợp với phụ nữ hiện đại hơn, đặc biệt là những người đang theo đuổi mục tiêu tự chủ tài chính.

Phương pháp “30–10–10–10–40” là gì?

Mỗi tháng, ngay khi có thu nhập, bạn chia ngay vào 5 quỹ:

30% – Quỹ chi tiêu thiết yếu

Tiền nhà, điện nước, ăn uống, học phí con, xăng xe, các khoản bắt buộc.

10% – Quỹ phát triển bản thân

Sách, khóa học, kỹ năng, lớp học nâng nghiệp, dụng cụ phục vụ nghề.

10% – Quỹ sức khỏe – khẩn cấp

Khám bệnh, thuốc men, bảo hiểm, bất kỳ việc phát sinh gì liên quan đến sức khỏe.

10% – Quỹ trải nghiệm & tinh thần

Đi chơi, cafe, xem phim, mua món nhỏ khiến bản thân vui — để tránh stress dẫn đến tiêu quá tay.

40% – Quỹ tương lai (tiết kiệm + đầu tư)

Khoản lớn nhất trong mô hình. Gồm tiết kiệm, quỹ dưỡng già, đầu tư mức độ an toàn (gửi tiết kiệm, chứng chỉ quỹ, đầu tư nhỏ).

Phương pháp “30-10-10-10-40”: Cách chia 5 quỹ giúp nhiều phụ nữ độc lập tài chính chỉ sau vài tháng- Ảnh 2.

Vì sao mô hình này lại hợp với phụ nữ 30–50?

1. Giảm áp lực tài chính ngay từ tháng đầu tiên

Không cần thu nhập cao, chỉ cần chia theo tỷ lệ, người thu nhập 8 triệu hay 20 triệu đều áp dụng được.

2. 40% dành cho tương lai tạo ra tăng trưởng thật sự

Khác với mô hình “tiêu trước – tiết kiệm sau”, ở đây tiền tương lai được đặt lên đầu bảng.

Đây là lý do nhiều người áp dụng mô hình này để dành được khoản tích lũy đầu tiên sau nhiều năm.

3. Có quỹ “giải tỏa tinh thần” để tránh chi tiêu bốc đồng

Phụ nữ dễ rơi vào “chi vì stress”. Quỹ này giúp cân bằng mà không phá vỡ kế hoạch tài chính.

4. Rõ ràng – không lẫn lộn – không dùng quỹ này bù quỹ khác

Càng rõ ràng, càng ít cảm xúc khi tiêu tiền → tài chính ổn định.

5. Tính kỷ luật vừa phải, dễ duy trì dài hạn

Không ép buộc quá nhiều như mô hình 6 lọ hoặc 50–30–20.

Trường hợp điển hình: Chị M. (38 tuổi, Hà Nội) – độc lập tài chính sau 4 tháng

Chị M. từng nói: Tôi đi làm hơn 15 năm, nhưng chưa bao giờ có khoản tiết kiệm đúng nghĩa.

Lương hơn 16 triệu/tháng nhưng:

- chi tiêu lẫn lộn

- mua theo cảm xúc

Phương pháp “30-10-10-10-40”: Cách chia 5 quỹ giúp nhiều phụ nữ độc lập tài chính chỉ sau vài tháng- Ảnh 3.

- không để ý đến các khoản phát sinh

- cuối tháng luôn “rỗng ví”

Sau khi thử áp dụng mô hình 30–10–10–10–40 trong 4 tháng, dòng tiền của chị thay đổi đáng kể.

Đây là bảng chia tiền của chị M. (thu nhập 16 triệu/tháng)

30% – Thiết yếu (4,8 triệu)

Ăn uống: 2,1 triệu

Đi lại: 800k

Hóa đơn: 1 triệu

Học phí con: 900k

10% – Phát triển bản thân (1,6 triệu)

Khóa học nâng kỹ năng

Mua sách chuyên ngành

10% – Sức khỏe – khẩn cấp (1,6 triệu)

Khám định kỳ

Dự phòng thuốc men

10% – Trải nghiệm tinh thần (1,6 triệu)

Cafe – xem phim – gặp bạn

Mua đồ nhỏ tạo niềm vui

40% – Tương lai (6,4 triệu)

Tiết kiệm: 3 triệu

Quỹ dưỡng già: 2 triệu

Chứng chỉ quỹ/đầu tư nhỏ: 1,4 triệu

Sau 4 tháng: chị M. đã tích được gần 22 triệu, trong khi trước đó 4 tháng liên tiếp không để dành nổi 1 triệu. Tôi không giàu lên ngay, nhưng lần đầu trong đời tôi cảm thấy kiểm soát được tiền, chứ không phải tiền kiểm soát tôi.”

Làm sao bắt đầu mô hình 30–10–10–10–40?

Bước 1 – Tính thu nhập trung bình 2–3 tháng gần nhất

Không cần quá chính xác, chỉ cần con số đủ gần.

Bước 2 – Tách 5 ví / 5 tài khoản riêng

Có thể dùng ví điện tử hoặc tài khoản phụ ngân hàng.

Bước 3 – Tự động chuyển 40% vào quỹ tương lai ngay khi có lương

Giảm rủi ro tiêu bốc đồng.

Bước 4 – Không dùng quỹ này bù quỹ kia

Đây là nguyên tắc giúp duy trì kỷ luật.

Bước 5 – Rà soát mỗi cuối tháng và điều chỉnh 5–10% nếu cần

Phương pháp “30-10-10-10-40”: Cách chia 5 quỹ giúp nhiều phụ nữ độc lập tài chính chỉ sau vài tháng- Ảnh 4.

Kết luận: Muốn độc lập tài chính – phải có cấu trúc tài chính rõ ràng

Phương pháp 30–10–10–10–40 mạnh ở tính đơn giản và khả năng tạo ra kết quả nhanh. Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng họ:

- hết stress tiền bạc,

- giảm tiêu sai,

- biết mình dùng tiền vào đâu,

- có khoản tích lũy thực,

và cảm thấy tự chủ hơn chỉ sau vài tháng.

Độc lập tài chính không bắt đầu bằng việc kiếm nhiều hơn, mà bằng cách chia đúng ngay từ đồng đầu tiên.

Con đường đi đến độc lập tài chính trong năm 2023: Lập kế hoạch tài chính chưa đủ, phải biến mọi món đồ mua sắm thành một khoản đầu tư có lợi

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa

Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa Nổi bật

Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar

Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar Nổi bật

Cô gái Việt được chồng "ting ting" cho 24 tỷ tiền tiêu vặt, sống xa xỉ như bà hoàng trong biệt thự 1.000m²

Cô gái Việt được chồng "ting ting" cho 24 tỷ tiền tiêu vặt, sống xa xỉ như bà hoàng trong biệt thự 1.000m²

15:40 , 25/12/2025
40 giây của SOOBIN khiến cõi mạng tan chảy, trời lạnh cỡ nào cũng thấy ấm cả người

40 giây của SOOBIN khiến cõi mạng tan chảy, trời lạnh cỡ nào cũng thấy ấm cả người

15:35 , 25/12/2025
3 đồ uống âm thầm "tàn phá" não bộ: Nhiều người trẻ đang vô tư uống hằng ngày

3 đồ uống âm thầm "tàn phá" não bộ: Nhiều người trẻ đang vô tư uống hằng ngày

15:18 , 25/12/2025
TikToker triệu người theo dõi đang gây sốt khi đóng phim giờ vàng VTV là ai?

TikToker triệu người theo dõi đang gây sốt khi đóng phim giờ vàng VTV là ai?

14:55 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên