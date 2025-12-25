40 giây của SOOBIN khiến cõi mạng tan chảy, trời lạnh cỡ nào cũng thấy ấm cả người

Ngày 24/12, không khí Giáng Sinh bao trùm xuống từng ngõ ngách, con phố. Người người nhà nhà đổ xô ra đường đón nhận thời tiết lạnh giá suốt bao ngày chờ mong. Các hàng quán hiện lên rực rỡ những gam màu xanh - đỏ vô cùng bắt mắt, cùng chia sẻ niềm vui của một trong những dịp lễ được yêu thích nhất trong năm.

Không riêng người bình thường, nghệ sĩ cũng có nhiều cách đón Giáng Sinh. Tối cùng ngày, SOOBIN lên “con mã” video cover siêu hit All I Want For Christmas Is You và nhận về lượt tương tác lớn. SOOBIN ngồi bên trong căn phòng ấm cúng, trên kệ tủ xếp đầy đồ chơi những nhân vật nổi tiếng. Lược bỏ những lớp âm thanh vui nhộn, rộn ràng quen thuộc, SOOBIN biến ca khúc trở thành bản acoustic mộc mạc, ngọt ngào.

All I Want For Christmas Is You - SOOBIN (cover)

Chính sự tiết chế đó khiến giọng hát trở thành tâm điểm. SOOBIN cất giọng êm, mượt và ngọt, không cần phô diễn kỹ thuật, không cố gắng “làm mới” ca khúc bằng cao trào hay nốt cao kịch tính. Chỉ trong hơn 40 giây ngắn ngủi, người nghe vẫn dễ dàng nhận ra những luyến láy mềm, giọng gió vừa đủ và cách nhả chữ tròn trịa - đúng với phong cách R&B trữ tình đã gắn liền với tên tuổi SOOBIN suốt nhiều năm.

Bản cover của SOOBIN lại man mác, chậm rãi, mở ra một góc nhìn khác về Giáng Sinh

Không ít fan để lại những lời khen mang tính ví von, hài hước như “mở bài mà ngọt quá”, “nghe xong chỉ muốn ngồi yên một chỗ”, hay “không sợ kiến bò đầy phòng à?”. Một số khán giả nhận xét rằng SOOBIN không cố tranh phần sôi động với Mariah Carey, mà chọn phong cách riêng, biến ca khúc Giáng Sinh đình đám thành bản nhạc để nghe lúc đêm muộn.

Khác với ca khúc gốc đậm màu lễ hội, tiệc tùng và tràn đầy năng lượng, bản cover của SOOBIN lại man mác, chậm rãi, mở ra một góc nhìn khác về Giáng Sinh. Ở bản cover này, sự ngọt không đến từ việc cố tình kéo chậm hay hát ủy mị, mà nằm ở cách SOOBIN giữ nhịp vừa phải, hát như đang thủ thỉ, đủ để người nghe cảm thấy dễ chịu và gần gũi.