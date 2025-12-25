Mỹ nhân giải nghệ ở tuổi 22, cưới đại gia ở tuổi 28: Sống như công chúa trong cơ ngơi 130 tỷ

Sinh năm 1994, Son Yeon Jae được mệnh danh là nữ thần nhan sắc của làng thể thao Hàn Quốc. Trong suốt sự nghiệp thi đấu, cựu vận động viên thể dục nhịp điệu ghi dấu ấn với hàng loạt huy chương vàng tại nhiều giải đấu lớn như Á vận hội, World Cup… Năm 2017, cô chính thức tuyên bố giải nghệ khi mới 22 tuổi, khép lại sự nghiệp đỉnh cao để nhường cơ hội thi đấu quốc tế cho thế hệ đàn em.

Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật và sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Son Yeon Jae còn có đời sống hôn nhân viên mãn. Năm 2022, cô kết hôn với bạn trai là doanh nhân hơn mình 9 tuổi. Hiện tại, cặp đôi có một cậu con trai kháu khỉnh, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong cơ ngơi đắt giá ở thủ đô Seoul.

Ở tuổi 31, Son Yeon Jae tận hưởng cuộc sống hạnh phúc trong căn nhà 140 tỷ

Vợ chồng Son Yeon Jae sở hữu một căn nhà riêng cao cấp tại khu Itaewon, Seoul với mức giá 7,2 tỷ won, tương đương 130,9 tỷ đồng. Theo Korea Times, thương vụ này được hoàn tất vào tháng 11/2023, với giá trung bình khoảng 53 triệu won mỗi mét vuông. Toàn bộ khoản tiền mua nhà được vợ chồng Son Yeon Jae thanh toán bằng tiền mặt, không thông qua bất kỳ khoản vay ngân hàng nào.

Mới đây, Son Yeon Jae đã chia sẻ hình ảnh trang trí Noel trong cơ ngơi gần 131 tỷ của gia đình. Không gian sống rộng rãi được cô decor nhẹ nhàng với cây thông nhỏ xinh cùng một số phụ kiện Giáng sinh tinh tế. Ngôi nhà gây ấn tượng với tông trắng chủ đạo mang phong cách tối giản, điểm xuyết bằng nhiều bức tranh nghệ thuật treo tường, tạo cảm giác sang trọng và ấm áp.

Trong một chương trình truyền hình thực tế của đài KBS 2TV, Son Yeon Jae từng chia sẻ chi tiết về không gian sống của gia đình. Cơ ngơi gây ấn tượng bởi diện tích rộng rãi, thiết kế theo phong cách hiện đại và sang trọng. Riêng khu vực phòng khách có diện tích lớn đến mức được chia thành hai khu vực, trong đó một phần được dành riêng làm không gian vui chơi cho con trai.

Khu vực vui chơi của con trai Son Yeon Jae có thiết kế tông trắng chủ đạo, chừa nhiều khoảng trống để con thoải mái vận động. Phòng thay đồ của vợ chồng Son Yeon Jae được sắp xếp khoa học, gọn gàng và đẹp mắt. Trong khi đó, khu bếp nằm đối diện phòng khách cũng thu hút sự chú ý nhờ diện tích rộng rãi, phong cách tối giản nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại và tiện nghi.

Tổng hợp