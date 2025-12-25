Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa

25-12-2025 - 11:32 AM | Lifestyle

Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa

Đúng Giáng sinh, “Nóc nhà Đông Dương” khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của băng giá.

Từ đêm 24 đến rạng sáng 25/12, nhiệt độ tại khu vực đỉnh Fansipan giảm sâu, chỉ dao động trong khoảng 1–3°C. Dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, băng giá đã hình thành và bao phủ nhiều khu vực trên “nóc nhà Đông Dương”, tạo nên khung cảnh mùa đông hiếm gặp.

Theo ghi nhận, lớp băng dày nhất từ đầu mùa đông đến nay xuất hiện trên các lối đi, mái đá, bậc thềm và khu vực cột cờ trên đỉnh Fansipan. Băng có dạng xốp, trắng đục, kết tinh thành từng mảng lớn. Trong điều kiện thời tiết khô ráo, trời quang mây, những lớp băng này hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày, phản chiếu lấp lánh trên bề mặt đá.

Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa- Ảnh 1.

Ảnh: Vũ Lâm

Đáng chú ý, vào rạng sáng, mây mù mỏng bao quanh đỉnh núi, tạo cảm giác bảng lảng, huyền ảo. Sự kết hợp giữa băng giá, mây trôi và ánh sáng yếu của buổi sớm khiến không gian Fansipan mang vẻ đẹp khác lạ, gợi liên tưởng đến những khung cảnh cổ tích mùa đông.

Nhiều du khách có mặt từ sớm tỏ ra thích thú khi lần đầu được tận mắt chứng kiến băng phủ kín đỉnh núi. Lớp băng dày đến mức có thể chạm tay, bẻ nhẹ thành từng mảnh nhỏ. Một số du khách vo băng thành những viên tròn, ghi lại hình ảnh kỷ niệm bên lớp băng trắng xóa.

Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa- Ảnh 2.

Ảnh: Vũ Lâm

Đến khoảng 7h30 sáng, khi mặt trời dần lên cao, nhiệt độ bắt đầu nhích nhẹ. Lớp băng trên bề mặt đá và lối đi tan chậm, để lại những vệt nước trong suốt, óng ánh dưới nắng sớm. Những du khách đi cáp treo chuyến sớm có cơ hội quan sát trọn vẹn khoảnh khắc thiên nhiên “thức giấc” giữa núi rừng Hoàng Liên.

Mùa đông năm nay đến sớm, hiện tượng băng phủ trắng đỉnh Fansipan diễn ra khá thường xuyên. Nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khả năng xuất hiện tuyết vẫn còn ở phía trước. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp mùa đông Fansipan, từ biển mây bồng bềnh đến băng tuyết trắng xóa.

Một nơi tại Việt Nam nhiệt độ xuống 1 độ C, băng tuyết phủ trắng xóa- Ảnh 3.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, không khí Giáng sinh với các hoạt động trang trí, check-in mùa lễ hội của khu du lịch cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.

Khách Việt kể chuyện đi ngắm tuyết trên núi cao hơn 4000m ở Trung Quốc, nhận xét: "Không ngờ đến mức này!"

Ánh Lê

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khách Việt kể chuyện đi ngắm tuyết trên núi cao hơn 4000m ở Trung Quốc, nhận xét: "Không ngờ đến mức này!"

Khách Việt kể chuyện đi ngắm tuyết trên núi cao hơn 4000m ở Trung Quốc, nhận xét: "Không ngờ đến mức này!" Nổi bật

Đồ tối màu "mang tiếng" là già nhưng 5 item này thì không, càng mặc nhiều style càng sang

Đồ tối màu "mang tiếng" là già nhưng 5 item này thì không, càng mặc nhiều style càng sang Nổi bật

Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar

Ấn tượng với nhà phố được lấy cảm hứng từ đàn guitar

11:19 , 25/12/2025
Không phải lòng lợn, cũng chẳng có thịt, bánh "ruột heo" có gì mà người sành ăn bảo là đỉnh cao của sự mộc mạc?

Không phải lòng lợn, cũng chẳng có thịt, bánh "ruột heo" có gì mà người sành ăn bảo là đỉnh cao của sự mộc mạc?

11:02 , 25/12/2025
Thủ môn U23 Việt Nam làm lễ ăn hỏi thạc sĩ hơn 3 tuổi, visual cô dâu sáng bừng, chuẩn "trai tài gái giỏi"

Thủ môn U23 Việt Nam làm lễ ăn hỏi thạc sĩ hơn 3 tuổi, visual cô dâu sáng bừng, chuẩn "trai tài gái giỏi"

10:51 , 25/12/2025
Hòa Minzy liên tục bị "nhắc nợ"

Hòa Minzy liên tục bị "nhắc nợ"

09:46 , 25/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên