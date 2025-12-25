Từ đêm 24 đến rạng sáng 25/12, nhiệt độ tại khu vực đỉnh Fansipan giảm sâu, chỉ dao động trong khoảng 1–3°C. Dưới tác động của không khí lạnh tăng cường, băng giá đã hình thành và bao phủ nhiều khu vực trên “nóc nhà Đông Dương”, tạo nên khung cảnh mùa đông hiếm gặp.

Theo ghi nhận, lớp băng dày nhất từ đầu mùa đông đến nay xuất hiện trên các lối đi, mái đá, bậc thềm và khu vực cột cờ trên đỉnh Fansipan. Băng có dạng xốp, trắng đục, kết tinh thành từng mảng lớn. Trong điều kiện thời tiết khô ráo, trời quang mây, những lớp băng này hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày, phản chiếu lấp lánh trên bề mặt đá.

Ảnh: Vũ Lâm

Đáng chú ý, vào rạng sáng, mây mù mỏng bao quanh đỉnh núi, tạo cảm giác bảng lảng, huyền ảo. Sự kết hợp giữa băng giá, mây trôi và ánh sáng yếu của buổi sớm khiến không gian Fansipan mang vẻ đẹp khác lạ, gợi liên tưởng đến những khung cảnh cổ tích mùa đông.

Nhiều du khách có mặt từ sớm tỏ ra thích thú khi lần đầu được tận mắt chứng kiến băng phủ kín đỉnh núi. Lớp băng dày đến mức có thể chạm tay, bẻ nhẹ thành từng mảnh nhỏ. Một số du khách vo băng thành những viên tròn, ghi lại hình ảnh kỷ niệm bên lớp băng trắng xóa.

Ảnh: Vũ Lâm

Đến khoảng 7h30 sáng, khi mặt trời dần lên cao, nhiệt độ bắt đầu nhích nhẹ. Lớp băng trên bề mặt đá và lối đi tan chậm, để lại những vệt nước trong suốt, óng ánh dưới nắng sớm. Những du khách đi cáp treo chuyến sớm có cơ hội quan sát trọn vẹn khoảnh khắc thiên nhiên “thức giấc” giữa núi rừng Hoàng Liên.

Mùa đông năm nay đến sớm, hiện tượng băng phủ trắng đỉnh Fansipan diễn ra khá thường xuyên. Nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường, khả năng xuất hiện tuyết vẫn còn ở phía trước. Đây được xem là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp mùa đông Fansipan, từ biển mây bồng bềnh đến băng tuyết trắng xóa.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, không khí Giáng sinh với các hoạt động trang trí, check-in mùa lễ hội của khu du lịch cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.