Duy Mạnh đưa ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đi ngắm tuyết, tung bộ ảnh cực tình, visual ai cũng đỉnh

24-12-2025 - 10:46 AM | Lifestyle

Loạt ảnh đi du lịch cực hạnh phúc nhà cầu thủ Duy Mạnh.

Trong thời gian V.League tạm nghỉ cho U23 Việt Nam thi đấu U23 châu Á, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã cùng bà xã Nguyễn Quỳnh Anh và các con có chuyến du lịch nghỉ dưỡng tại Nhật Bản.

Trên trang cá nhân, vợ chồng Duy Mạnh liên tục cập nhật những hình ảnh đi chơi tuyết tại Furano, Hokkaido (Nhật Bản). Quỳnh Anh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi đăng tải những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng giữa tiết trời se lạnh của xứ sở hoa anh đào. Sau nhiều lần bị chê kém sang, lần này Quỳnh Anh gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, rạng rỡ và phong cách thời trang tinh tế.

Duy Mạnh đưa ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đi ngắm tuyết, tung bộ ảnh cực tình, visual ai cũng đỉnh- Ảnh 1.

Gia đình Duy Mạnh cực hạnh phúc trong chuyến du lịch

Duy Mạnh đưa ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đi ngắm tuyết, tung bộ ảnh cực tình, visual ai cũng đỉnh- Ảnh 2.

Duy Mạnh ôm vợ cực tình cảm

Duy Mạnh đưa ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đi ngắm tuyết, tung bộ ảnh cực tình, visual ai cũng đỉnh- Ảnh 3.

Vợ chồng Duy Mạnh, Quỳnh đẹp đôi

Chuyến đi lần này còn có sự góp mặt của hai nhóc tì đáng yêu, minh chứng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn "đủ nếp đủ tẻ" của cặp đôi. Kể từ khi về chung một nhà vào năm 2020, Duy Mạnh và Quỳnh Anh luôn giữ được lửa hạnh phúc dù cả hai đều có lịch trình làm việc dày đặc.

Duy Mạnh đưa ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đi ngắm tuyết, tung bộ ảnh cực tình, visual ai cũng đỉnh- Ảnh 4.

Duy Mạnh bên con gái cưng Conny

Duy Mạnh đưa ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn đi ngắm tuyết, tung bộ ảnh cực tình, visual ai cũng đỉnh- Ảnh 5.

Quỳnh Anh bế con gái trong chuyến du lịch của gia đình

Đỗ Duy Mạnh và Quỳnh Anh có chuyện tình đẹp khi chàng cầu thủ đã cưa đổ con gái của cựu chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Giang Đông. Năm 2020, cặp đôi về chung một nhà với đám cưới rần rần nhất làng bóng đá. Về sự nghiệp, Duy Mạnh tiếp tục là trụ cột của CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia, giữ vững phong độ ở vị trí trung vệ với kinh nghiệm trận mạc dày dạn, nhiều lần được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao về kỹ năng và tinh thần thi đấu.

Trong khi đó, Quỳnh Anh vừa chăm sóc gia đình vừa quản lý các dự án kinh doanh riêng. Sự nỗ lực này không chỉ mang lại cho cô nguồn thu nhập lớn mà còn khẳng định hình mẫu phụ nữ hiện đại tự chủ về tài chính nhưng vẫn giỏi giang trong việc quản lý, chăm sóc hai con nhỏ.

Tiểu thư Quỳnh Anh "lên đồ" xinh đẹp đón Duy Mạnh ở sân bay, tưởng "ngôn tình" ai ngờ chỉ vì iPhone 17 Pro Max

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

