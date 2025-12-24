NTK nội thất 20 năm kinh nghiệm tiết lộ: Nên mua sofa vải hay sofa da, rất nhiều người chọn sai và phải nuối tiếc

Trong suốt hơn 20 năm làm nghề, nhà thiết kế nội thất Trần Minh (Trung Quốc) cho biết một trong những câu hỏi ông nhận được nhiều nhất từ khách hàng là: Nên chọn sofa vải hay sofa da. Theo ông, đây là quyết định quan trọng bởi không ít gia đình “mua xong mới thấy sai” và phải nuối tiếc suốt nhiều năm sử dụng.

Quyết định nhỏ, hệ quả dài lâu

Sofa là trung tâm của phòng khách, nơi diễn ra phần lớn sinh hoạt chung của gia đình. Trung bình, một bộ sofa gắn bó với các gia đình từ 7–10 năm, thậm chí lâu hơn. “Khi chọn sai, bạn không chỉ khó chịu về mặt thẩm mỹ mà còn bất tiện trong sinh hoạt hằng ngày. Nhiều người chỉ nhận ra điều đó sau vài tháng, khi đã quá muộn để thay đổi”, nhà thiết kế nội thất Trần Minh chia sẻ.

Theo quan sát của ông, phần lớn người mua sofa quyết định dựa trên cảm tính: thấy đẹp, thấy hợp xu hướng hoặc nghe tư vấn chung chung từ người bán. Trong khi đó, họ chưa thực sự cân nhắc đến thói quen sinh hoạt, khí hậu hay đối tượng sử dụng trong gia đình.

Sofa da - Sang trọng nhưng không phải ai cũng hợp

Sofa da thường được xem là biểu tượng của sự sang trọng, gọn gàng và đẳng cấp. Bề mặt da dễ lau chùi, ít bám bụi, phù hợp với những không gian hiện đại hoặc gia đình có trẻ nhỏ nếu xét riêng về yếu tố vệ sinh.

Tuy nhiên, theo nhà thiết kế nội thất Trần Minh, sofa da có một nhược điểm thường bị bỏ qua. “Da thật hay da công nghiệp đều chịu ảnh hưởng rõ rệt của nhiệt độ và độ ẩm. Mùa hè nóng, sofa da dễ gây cảm giác bí, dính. Mùa đông lạnh, bề mặt da lại tạo cảm giác lạnh khi ngồi”.

Chưa kể, với những gia đình có thú cưng, sofa da rất dễ bị trầy xước. Việc sửa chữa không đơn giản và thường tốn kém. “Nhiều khách hàng chọn sofa da vì nghĩ rằng ‘dễ lau là xong’. Nhưng sau 1–2 năm, họ bắt đầu khó chịu vì cảm giác sử dụng không thoải mái như mong đợi”, ông nói.

Sofa vải - Êm ái nhưng đòi hỏi sự chăm sóc

Ngược lại, sofa vải ghi điểm nhờ cảm giác mềm mại, ấm áp và thân thiện khi sử dụng lâu dài. Bên cạnh đó, sofa vải có nhiều lựa chọn về màu sắc và họa tiết, dễ phối với nhiều phong cách nội thất khác nhau, từ hiện đại, Bắc Âu đến tối giản.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của sofa vải là khả năng bám bụi và thấm bẩn. Nếu gia chủ không chọn loại vải tốt hoặc không có thói quen vệ sinh định kỳ, sofa rất nhanh xuống cấp.

“Nhiều người chọn sofa vải giá rẻ, chất vải mỏng và không có lớp chống bẩn, khiến sản phẩm nhanh bạc màu, xù lông và trông cũ chỉ sau một thời gian sử dụng. Khi đó, cảm giác tiếc tiền xuất hiện rõ ràng”, nhà thiết kế nội thất Trần Minh nhận xét.

Theo Trần Minh, sai lầm lớn nhất của nhiều gia chủ là chọn sofa theo xu hướng thay vì theo nhu cầu sống. Nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay thói quen sinh hoạt khác nhau sẽ phù hợp với những chất liệu khác nhau.

Từ kinh nghiệm nhiều năm làm nghề, nhà thiết kế nội thất Trần Minh khẳng định không có loại sofa nào tốt cho tất cả mọi người. Việc tìm kiếm chiếc ghế sofa hoàn hảo cho ngôi nhà của bạn phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân, sở thích, nhu cầu, phong cách nội thất và cả điều kiện tài chính. Nhà có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hay thói quen sinh hoạt khác nhau sẽ phù hợp với những chất liệu khác nhau.

Sofa vải nhìn trẻ trung, năng động, thích hợp với những gia đình trẻ tuổi. Ngược lại, sofa da trông chín chắn, đẳng cấp và tinh tế hơn, phù hợp với những gia đình có điều kiện và yêu thích phong cách cổ điển.

“Quan trọng nhất là hiểu rõ mình sống như thế nào, dùng sofa ra sao, chứ không phải chạy theo hình ảnh đẹp trên mạng hay lời quảng cáo”, ông kết luận. Cuối cùng, lựa chọn sofa không chỉ là chuyện vật liệu, mà là sự cân bằng giữa thẩm mỹ, công năng và lối sống của mỗi gia đình.