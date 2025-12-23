Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khách Tây nằng nặc mua hết xe chở cam có biển 37, đòi bán lại giá gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới

23-12-2025 - 20:54 PM | Lifestyle

Khách Tây nằng nặc mua hết xe chở cam có biển 37, đòi bán lại giá gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới

Nam du khách này phân biệt cam còn giỏi hơn người bản địa.

Việt Nam trong mắt nhiều du khách quốc tế không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc thiên nhiên hay nhịp sống sôi động, mà còn bởi những điều rất đời thường. Trong đó, trái cây nhiệt đới luôn là “đặc sản” khiến không ít khách Tây tò mò và thích thú. Từ những quầy hàng rong ven đường đến khu chợ địa phương, hình ảnh những rổ trái cây đầy màu sắc trở thành trải nghiệm khó quên với nhiều người nước ngoài khi du lịch Việt Nam. Và câu chuyện về một nam du khách gần đây về trái cam Việt Nam khiến nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết.

Theo chia sẻ của vị khách này, anh cho biết mình khá “kén chọn” khi ăn cam. Qua trải nghiệm ở nhiều quốc gia, anh nhận ra mỗi loại cam lại có hương vị và đặc điểm khác nhau. Với anh, trái cam màu xanh hay còn gọi là cam sành thường chưa đạt độ ngọt mong muốn, trong khi cam vỏ vàng hoặc cam màu cam đậm đôi khi lại có hạt, gây bất tiện khi ăn. Chính vì vậy, việc tìm được một loại cam vừa ngon, vừa dễ ăn ở Việt Nam không phải là điều quá đơn giản.

Khách Tây nằng nặc mua hết xe chở cam có biển 37, đòi bán lại giá gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới- Ảnh 1.

Nam khách Tây chia sẻ tìm được loại cam ngọt đúng gu khi đi trên đường

Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng ở một quốc gia nhiệt đới, nơi trái cây phong phú quanh năm, việc ưu tiên mua cam nhập khẩu là điều khiến anh cảm thấy hơi kỳ lạ, bởi trái cây bản địa vừa tươi vừa gắn liền với đời sống địa phương.

Câu chuyện trở nên thú vị hơn khi mới đây, nam du khách này tình cờ gặp một người bán cam rong đi xe mang biển số 37. Sau một hồi trò chuyện, anh quyết định mua toàn bộ số cam mà người bán đang có, tổng cộng 12 kg, với mức giá chỉ 25.000 đồng mỗi kg. Theo lời anh, đây là cam Vinh, ăn rất ngọt, dễ ăn và đúng gu mà anh tìm kiếm bấy lâu. Việc mua hết số cam không chỉ để thưởng thức, mà còn như một cách ủng hộ để người bán có thể sớm về nhà sau một ngày mưu sinh.

Khách Tây nằng nặc mua hết xe chở cam có biển 37, đòi bán lại giá gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới- Ảnh 2.
Khách Tây nằng nặc mua hết xe chở cam có biển 37, đòi bán lại giá gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới- Ảnh 3.

Nam du khách đã mua hết số cam của người bán hàng rong

Điều khiến nhiều người thích thú là nam du khách nhớ rất rõ biển số xe 37 thuộc tỉnh nào, thậm chí còn liên hệ ngay đến quê hương của Bác Hồ, tỉnh Nghệ An. Sự am hiểu và tinh tế này khiến không ít cư dân mạng bất ngờ, bởi đó là những chi tiết rất Việt Nam mà không phải du khách nào cũng để ý. Nguyên văn của nam du khách: “Thế mà may quá mình có duyên với biển số 36-37 lâu rồi nên hôm nay gặp anh đi xe 37 cùng quê Bác Hồ vĩ đại, anh ấy bán cam Vinh không hạt, ngon cực kỳ mà chỉ có 25k một cân! Thế là mình mua hết của anh ấy - 12 cân, vừa ăn sẽ không thèm vài tháng vừa giúp anh ấy về nhà sớm hôm nay”.

Chưa dừng lại ở đó, anh còn hài hước chia sẻ rằng cam ngon và rẻ đến mức anh dự định bán lại với giá gấp đôi để “thu hồi vốn”, một câu nói đùa khiến nhiều người bật cười. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với hàng loạt bình luận khen ngợi sự dễ thương, gần gũi của vị khách Tây này khi trải nghiệm Việt Nam.

Khách Tây nằng nặc mua hết xe chở cam có biển 37, đòi bán lại giá gấp đôi vì lý do không ai ngờ tới- Ảnh 4.

Nam du khách giỡn rằng sẽ bán lại với giá gấp đôi

Với nhiều du khách quốc tế, trái cây Việt Nam luôn là một phần trải nghiệm khó quên trong mỗi chuyến đi. Đây chắc có thể là một chuyến đi đáng nhớ của nam du khách khi vừa có thể tìm được loại cam mà mình yêu thích mà vừa giúp đỡ được người bán hàng rong.

Ảnh: Mihai

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

