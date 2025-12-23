Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch, bị tràn dịch tim và phổi

Siu Black là ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực trong làng nhạc Việt, được gọi với biệt danh là "họa mi núi rừng". Cuối tháng 10 vừa qua, nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng khi phải nhập viện gấp. Siu Black bị suy thận, tràn dịch màng tim và phổi. Sau khi được điều trị, giọng ca sinh năm 1967 đã xuất viện và trở về nhà.

Hiện tại tình trạng sức khỏe của Siu Black nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ mới đây đăng tải clip chia sẻ không khí dịp Giáng sinh tại làng quê nơi cô sinh sống. Hình ảnh Siu Black nói chuyện vui đùa tự nhiên, phần nào cho thấy tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục sức khỏe.

Cô chia sẻ: "Ngày mai là Noel cho nên là cha có yêu cầu tất cả các anh chị em vận động về thể dục thể thao, đánh bóng chuyền của nữ. Làng này và làng khác đấu với nhau, rất là vui. Bà con, già trẻ gì cũng thể thao". Dưới các bài đăng, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe, mong nữ ca sĩ sớm bình phục.

Siu Black lộ diện sau khoảng 2 tháng phải nhập viện gấp. Nguồn: FBNV

Nữ ca sĩ bị suy thận, kèm theo tình trạng tràn dịch màng tim và phổi. Ảnh: FBNV

Năm 2023, ca sĩ Siu Black tiết lộ đã tái hợp và tổ chức một lễ cưới đặc biệt với chồng cũ là ông Nguyễn Đức Hùng tại một nhà thờ ở Đắk Lắk. Cả hai chung sống cùng con trai cả tại Kon Tum.

Được biết, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng của Siu Black từng là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng, sau đó chuyển sang công tác huấn luyện. Cặp đôi từng đăng ký kết hôn và có hai con trai. Vào năm 2009, cả hai từng ly hôn sau thời gian dài không tìm được tiếng nói chung.

Siu Black là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt những năm 2000. Ảnh: FBNV

Siu Black từ lâu được nhắc đến như một trong những giọng ca giàu nội lực, mang cá tính rất riêng của âm nhạc Việt Nam. Với chất giọng khàn đặc trưng cùng lối trình diễn bùng nổ, phóng khoáng, chị được khán giả ưu ái gọi bằng cái tên “Họa mi núi rừng Tây Nguyên”.

Siu Black từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình khi đảm nhận vai trò giám khảo ở nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng như Vietnam Idol, The Winner Is…. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi của nữ ca sĩ phủ sóng rộng khắp, mức cát-xê cũng thuộc hàng “khủng”, thậm chí có thời điểm chị được mời hát đám cưới với thù lao lên đến 4.000 USD cho vỏn vẹn 3 ca khúc.

Thế nhưng, phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, nữ ca sĩ cũng đối mặt với không ít những thăng trầm. Khoảng năm 2013, Siu Black quyết định đầu tư mở quán cà phê âm nhạc tại TP.HCM với mong muốn tạo dựng một không gian nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, dự án này không đạt kết quả như kỳ vọng. Việc kinh doanh thua lỗ kéo dài, cộng với các khoản vay phát sinh, đã khiến nữ ca sĩ rơi vào khó khăn tài chính và buộc phải trở về quê sinh sống, tạm rời xa ánh hào quang showbiz.

Về chuyện tiền nợ, Siu Black từng cho hay: "Họ vẫn đòi chứ nhưng họ biết nên thông cảm cho tôi, rằng tôi không còn show nhiều. Khi nào tôi có tiền, tôi chủ động nhắn tin, gọi điện rồi chuyển tiền cho họ nhưng ít thôi vì bây giờ cũng đâu có nhiều. Số tiền gốc đó giờ tôi vẫn còn nợ vì không trả hết được".

Cô từng ngồi ghế giám khảo các chương trình đình đám như Vietnam Idol, The Winner Is… Ảnh: FBNV