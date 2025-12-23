Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 người đẹp là trung úy quân đội, có gia thế đáng nể: Lọt top những cô gái đẹp nhất Việt Nam

23-12-2025 - 14:00 PM | Lifestyle

1 người đẹp là trung úy quân đội, có gia thế đáng nể: Lọt top những cô gái đẹp nhất Việt Nam

Vừa qua, hình ảnh một nữ quân nhân với nhan sắc rạng rỡ thực hiện nghi thức chào cờ đã trở thành tâm điểm chú ý trên trang Thông tin Chính phủ nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Cú "viral" đầy tự hào của nữ Trung úy trẻ

Đó chính là Trần Ngọc Châu Anh – Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024, một "bông hồng thép" sở hữu bảng thành tích đáng nể cùng gia thế giàu truyền thống cách mạng. Những ngày cuối tháng 12/2025, cộng đồng mạng Việt Nam xôn xao trước một bài đăng đặc biệt trên trang Thông tin Chính phủ – kênh thông tin uy tín với gần 9 triệu người theo dõi. Giữa không khí trang trọng kỷ niệm ngày 22/12, bức ảnh Á hậu Châu Anh trong bộ quân phục chỉnh tề, nghiêm trang thực hiện nghi thức chào cờ đã thu hút lượt tương tác khủng.

Khác với hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên sân khấu nhan sắc, Châu Anh trong màu áo lính toát lên vẻ đẹp kiên định, bản lĩnh nhưng vẫn giữ được nét ngọt ngào, thanh tú. Việc một Á hậu xuất hiện trên kênh thông tin chính thống của Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là minh chứng cho sự giao thoa tuyệt vời giữa vẻ đẹp hiện đại và tinh thần người lính Cụ Hồ trong thời đại mới.

Ảnh chụp màn hình

Đằng sau danh hiệu Á hậu 1 là một nền tảng gia đình vững chắc. Châu Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Ông nội cô từng tham gia nhiều chiến dịch lịch sử quan trọng của dân tộc. Không chỉ vậy, cả bố mẹ, chị gái và anh rể của cô đều đang phục vụ trong quân ngũ. Chính môi trường kỷ luật và lòng yêu nước được hun đúc từ nhỏ đã hình thành nên một Châu Anh mạnh mẽ, sống có lý tưởng.

Thành tích cá nhân của nàng hậu sinh năm 2003 cũng khiến nhiều người phải ngả mũ. Hiện tại, cô đang theo học chuyên ngành Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời giữ vai trò là trợ giảng trẻ tuổi nhất tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

d

Đặc biệt, vào tháng 9/2025, Châu Anh đã đón nhận tin vui lớn khi được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Ở tuổi 22, việc mang trên vai quân hàm Trung úy là một nỗ lực không ngừng nghỉ, khẳng định năng lực vượt trội của cô gái trẻ trong cả môi trường nghệ thuật lẫn quân đội.

Hành trình chinh phục vương miện của "Nữ quân nhân 1m70"

Sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo ba vòng chuẩn mẫu 86-60-90cm, Châu Anh từ lâu đã được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại các đấu trường nhan sắc. Tuy nhiên, không vội vàng tìm kiếm sự nổi tiếng, cô đã dành 4 năm để rèn luyện, trau dồi tri thức và kỹ năng trước khi chính thức ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng đó đã mang lại quả ngọt khi cô xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1. Chiến thắng của Châu Anh mang một ý nghĩa lịch sử: Cô là quân nhân đầu tiên giành được ngôi vị cao tại một cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia. Châu Anh đại diện cho thế hệ Gen Z Việt Nam tài năng và đa diện. Cô chứng minh rằng một người phụ nữ có thể vừa dịu dàng, bay bổng với những phím đàn piano, vừa kiên cường, kỷ luật trong môi trường quân đội, và cũng đầy quyến rũ, hiện đại trên sàn diễn thời trang.

Với mong muốn lan tỏa hình ảnh nữ quân nhân bản lĩnh, trí tuệ và hiện đại, Á hậu Châu Anh đang từng bước khẳng định vị thế của mình. Sự xuất hiện của cô trên trang Thông tin Chính phủ không chỉ là một khoảnh khắc đẹp của mạng xã hội, mà còn là lời khẳng định cho vẻ đẹp của tri thức và lòng yêu nước của phụ nữ Việt.

Tổng hợp

Nữ xạ thủ đẹp nhất Việt Nam tung bộ ảnh cực sexy, body "nóng bỏng mắt" khi vừa trở về với 2 HCV SEA Games

Minh Ánh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đôi bạn thân U40 rủ nhau nghỉ hưu sớm, bỏ 2,3 tỷ mua lại cả 1 ngôi làng để cải tạo: "Ở đây chúng tôi có tất cả, chỉ thiếu đúng 1 thứ"

Đôi bạn thân U40 rủ nhau nghỉ hưu sớm, bỏ 2,3 tỷ mua lại cả 1 ngôi làng để cải tạo: "Ở đây chúng tôi có tất cả, chỉ thiếu đúng 1 thứ" Nổi bật

Sống chậm trong ngôi nhà được lấy cảm hứng từ mái hiên

Sống chậm trong ngôi nhà được lấy cảm hứng từ mái hiên Nổi bật

Nam nghệ sĩ xây biệt thự ở ẩn, U80 sống “lẻ bóng”: Không nghỉ hưu, thức đến 4h sáng làm việc vẫn hài lòng

Nam nghệ sĩ xây biệt thự ở ẩn, U80 sống “lẻ bóng”: Không nghỉ hưu, thức đến 4h sáng làm việc vẫn hài lòng

13:50 , 23/12/2025
Doãn Hải My bị "phốt" hỗn với gia đình nhà chồng, nói 1 câu nhẹ nhàng đủ bác bỏ mọi thứ

Doãn Hải My bị "phốt" hỗn với gia đình nhà chồng, nói 1 câu nhẹ nhàng đủ bác bỏ mọi thứ

13:38 , 23/12/2025
Tối giản để bớt tốn tiền: Phụ nữ nên bỏ ngay 3 món trong tủ đồ - càng giữ càng chật, càng tốn kém mà không hề biết

Tối giản để bớt tốn tiền: Phụ nữ nên bỏ ngay 3 món trong tủ đồ - càng giữ càng chật, càng tốn kém mà không hề biết

12:36 , 23/12/2025
Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games

Thủ môn U22 Việt Nam Trần Trung Kiên gây sốt ở Thái Lan, được bình chọn đẹp trai nhất SEA Games

11:15 , 23/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên