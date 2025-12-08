10 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam: Kim Tuyến - Phương Anh Đào out top, hạng 1 nhan sắc trên cả tuyệt vời

Mạng xã hội những ngày qua đang xôn xao trước một đoạn video TikTok tổng hợp 10 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam, thu hút lượng tương tác lớn xem chỉ sau thời gian ngắn. Danh sách gây tranh luận không chỉ bởi thứ hạng mà còn vì loạt visual điên đảo showbiz. Từ vẻ đẹp trong trẻo, thanh lịch đến sắc đẹp điện ảnh đậm dấu ấn, mỗi nữ diễn viên trong bảng xếp hạng đều sở hữu thần thái và sự nghiệp riêng khiến khán giả không thể rời mắt. Tuy nhiên, bí ẩn nhất là 2 đại mỹ nhân Kim Tuyến và Đào Phương Anh lại vắng mặt khỏi BXH này.

Đoạn video xếp hạng 10 nữ diễn viên đẹp nhất Việt Nam

1. Ninh Dương Lan Ngọc

Sở hữu nét đẹp hiện đại, sắc sảo nhưng vẫn trẻ trung, Lan Ngọc luôn nằm trong top sao nữ được yêu thích. Cô ghi dấu với loạt phim đình đám như Vừa Đi Vừa Khóc, Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu, Cô Gái Đến Từ Quá khứ… xứng danh một trong những nữ diễn viên điện ảnh nổi bật nhất Vbiz. Lan Ngọc còn gây ấn tượng mạnh nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ hài hước đến bi kịch đều tròn vai. Sự xuất hiện của cô trong các gameshow và dự án thời trang cũng giúp hình ảnh ngày càng phủ sóng và giữ vững sức hút trong showbiz Việt.

2. Tăng Thanh Hà

Được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”, Tăng Thanh Hà có vẻ đẹp thanh thoát, sang trọng và đến giờ vẫn giữ nguyên phong độ nhan sắc. Dù đã rời xa màn ảnh nhiều năm, cô vẫn được nhắc đến qua những tác phẩm kinh điển như Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet, Mỹ Nhân Kế… Dẫu lui về tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh, sức ảnh hưởng của cô trong làng giải trí vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt.

3. Midu

Midu nổi tiếng với visual trong veo và nhẹ nhàng, đúng chuẩn mỹ nữ thanh thuân. Ngoài diễn xuất trong Thiên Mệnh Anh Hùng, 4 Năm 2 Chàng 1 Tình Yêu, cô còn gây ấn tượng ở vai trò giảng viên, doanh nhân và KOL. Midu cũng được khen vì giữ gìn hình ảnh sạch, ít scandal, luôn xuất hiện với phong thái dịu dàng nhưng không kém phần thông minh, bản lĩnh. Chính sự đa năng này giúp cô trở thành một trong những gương mặt nữ được khán giả yêu mến suốt nhiều năm qua.

4. Nhã Phương

Vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính là “thương hiệu” của Nhã Phương, dễ khiến khán giả liên tưởng đến hình mẫu bạn gái lý tưởng. Cô có sự nghiệp phim ảnh phong phú với Tuổi Thanh Xuân, Ngày Ấy Mình Đã Yêu, Song Song., Câu Táo Nở Hoa.. và từng nhận nhiều giải thưởng lớn. Sau khi lập gia đình, cô vẫn giữ vững sức hút và thường xuyên góp mặt trong các sự kiện phim ảnh, thời trang và nhãn hàng.

5. Quỳnh Kool

Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét ngọt ngào pha chút sexy giúp Quỳnh Kool ngày càng thăng hạng visual trên màn ảnh. Cô góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình đình đám như Đừng Làm Mẹ Cáu, Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và được khen là một trong những “nữ thần VTV” thế hệ mới. Bên cạnh nhan sắc, Quỳnh Kool còn được đánh giá cao nhờ khả năng diễn xuất đã được cải thiện, có thể nhập vai từ hiền lành đến cá tính.

6. Huyền Lizzie

Huyền Lizzie gây ấn tượng với vẻ đẹp trưởng thành, thanh lịch và thần thái cuốn hút. Sau khoảng thời gian vắng bóng, cô trở lại mạnh mẽ với các dự án như Thương Ngày Nắng Về và Mát‑Xcơ‑Va Mùa Thay Lá, khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng. Gần đây, Huyền Lizzie tái xuất với vai chính trong Cách Em 1 Milimet - một vai diễn được đánh giá là bước ngoặt lớn, khi cô hóa thân thành người phụ nữ trưởng thành, phức tạp về cảm xúc. Cùng với diễn xuất, phong cách thời trang của cô cũng được khen ngợi, từ hình ảnh sang chảnh, nữ tính trên phim đến vẻ sexy, gợi cảm năng động ngoài đời thật.

7. Khả Ngân

Nét đẹp khỏe khoắn, rạng rỡ cùng nụ cười sáng khiến Khả Ngân luôn nổi bật. Cô “đổi đời” với vai Tuệ Nhi trong 11 Tháng 5 Ngày, giúp tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả. Gần đây, Khả Ngân đánh dấu bước tiến mới với vai nữ chính Linh trong dự án hợp tác Việt - Ấn Love in Vietnam, bộ phim vừa công chiếu tại Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2025 (DANAFF 2025). Trước đó, cô cũng từng tham gia các dự án như Hậu Duệ Mặt Trời bản Việt, Bí Mật Của Gió, Gia Đình Mình Vui Bất Thình Lình...'

8. Chi Pu

Chi Pu sở hữu visual sắc sảo, hiện đại và rất hợp với concept sang chảnh, thời thượng. Từng xuất thân hot girl, cô để lại dấu ấn với các phim như Mối Tình Đầu Của Tôi, Chị Chị Em Em, Mười: Lời Nguyền Trở Lại, Người Mặt Trời… nhưng trong vài năm trở lại đây cô chuyển hướng mạnh sang âm nhạc, kinh doanh và thời trang.

9. Kaity Nguyễn

Kaity Nguyễn có vẻ đẹp lai nhẹ nhàng, gương mặt đầy đặn, cuốn hút cùng thần thái điện ảnh hiếm có, giúp cô dễ dàng để lại ấn tượng ngay từ lần đầu xuất hiện. Dù cao 1,55 m, cô vẫn tạo được sức hút riêng nhờ ngoại hình xinh xắn và sự tự tin. Cô ghi dấu ấn rộng rãi nhờ các bộ phim như Em Chưa 18, Hồn Papa Da Con Gái, Tiệc Trăng Máu - một số trong những phim ăn khách nhất của phim Việt. Năm 2025, cô đảm nhận vai nữ chính trong siêu phẩm hành động Tử Chiến Trên Không.

10. Thuý Ngân

Visual sắc cạnh, vóc dáng cao ráo giúp Thúy Ngân dễ dàng nổi bật trong bất kỳ khung hình nào. Cô gây chú ý qua vai Hân trong Gạo Nếp Gạo Tẻ, tiếp tục tỏa sáng với Cây Táo Nở Hoa và nhiều phim truyền hình khác. Gần đây, Thuý Ngân dẫn vai chính trong web‑drama Cô Đừng Hòng Thoát Khỏi Tôi. Ngoài diễn xuất, Thuý Ngân vẫn duy trì phong độ nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 34, khẳng định vị thế nổi bật cả về visual lẫn năng lực trong các dự án mới.