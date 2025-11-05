H’Hen Niê và Siu Black có một điểm chung

Nhắc đến những người nổi tiếng trường thành từ vùng đất Tây Nguyên thì không thể không nhắc đến Hoa hậu H’Hen Niê và nữ ca sĩ Siu Black. Nữ ca sĩ Siu Black, một trong những nghệ sĩ được mệnh danh là "họa mi núi rừng", ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả bằng chất giọng đầy nội lực. Còn H’Hen Niê là người dân tộc Ê Đê và là người dân tộc thiểu số đầu tiên đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, mới đây nàng hậu vừa mới sinh con đầu lòng.

Nữ ca sĩ Siu Black và H'Hen Niê đều thích một món ăn đặc sản

Cả hai đều là những người con của vùng đất Tây Nguyên, nơi có bề dày văn hoá lịch sử độc đáo cùng với những món ăn đặc sản đặc sắc chỉ nơi đây mới. Điểm thú vị là cả hai đều có chung một sở thích đặc biệt với món ăn truyền thống đặc trưng của Tây Nguyên và thường xuyên “lăng xê” những món ăn này với công chúng.

Đó chính là món cà đắng giã và cá khô giã, đây là hai món ăn được mệnh danh là tuổi thơ của biết bao người con Tây Nguyên và thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình. H’Hen Niê cũng đã từng chia sẻ rằng, lên Tây Nguyên thường sẽ rất dễ để bắt gặp nhiều cây cà đắng, nhất là ở những vườn cà phê và đồi.

Cách làm của món cà đắng giã và cá khô giã khá đơn giản và dễ thực hiện. Với món cà đắng giã, bạn chỉ cần cho cà đắng vào cối sau đó giã cùng với ớt, một ít muối hoặc nếu muốn món ăn có nhiều hương vị hơn thì ca sĩ Siu Black đã gợi ý giã cà đắng cùng với lá đu đủ hay với chùm ruột. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ Siu Black còn có một cách ăn khá độc đáo đó chính là ăn luôn nguyên trái cà rừng sau đó ăn kèm chùm ruột giã cùng với ớt cùng một ít dái mít nhằm tăng thêm hương vị.

Nữ ca sĩ Siu Black chia sẻ cách làm món ăn đặc sản này

Cả H’Hen Niê cũng có một cách chế biến món cà đắng giã rất đặc trưng, cô cho cà đắng giã cùng một ít chanh, và ớt để cân bằng vị, nếu không thì món ăn này sẽ rất đắng hoặc rất cay. Món ăn dân dã này cũng có lợi cho sức khoẻ khi cà đắng giã còn có tác dụng phòng bệnh tiểu đường, tiêu mỡ, theo lời kể của một số người lớn trong làng của H’Hen Niê.

H'Hen Niê tích cự lăng xê món ăn cà đắng giã

Còn với món cá khô giã thì cần có những bước sơ chế trước khi giã như nướng cá khô và rang ớt cùng với củ nén. Khi giã, cần cho ớt đã rang vào trước sau đó xé nhỏ cá khô rồi giã thật đều tay cho đến khi ớt và cá khô nhuyễn hoà quyện với nhau. Vậy là bạn đã có một món ăn dân dã, thân thuộc với người dân Tây Nguyên rồi.

H'Hen Niê làm món cá khô giã

Đặc biệt, H’Hen Niê đã kết hợp ăn món cà đắng giã cùng với cá khô giã và cho rằng món ăn này khá tốn cơm. Bởi vì, cà đắng có một hương vị nồng khá đặc trưng và cá khô giã cũng thế khi nàng hậu cho rất nhiều ớt vào giã cùng. Chính vì thế, khi ăn các món này, người dân Tây Nguyên thường sẽ ăn kèm rất nhiều cơm.

Một số người dân ở vùng Tây Nguyên cũng chia sẻ trong các video của H’Hen Niê và ca sĩ Siu Black rằng đây là món ăn tuổi thơ và rất thường hay tự tay làm để ăn. Không những thế, cà đắng giã và cá khô giã còn chinh phục lẫn những người ở các vùng miền khác như miền Tây và người sinh sống ở thành phố. Họ đều cho rằng, hai món ăn này đều có hương vị rất đặc trưng và khó quên.

Tuy đây chỉ là một món ăn dân dã với cách làm vô cùng đơn giản nhưng cà đắng giã và cá khô giã lại là một hương vị thân thuộc của cả ca sĩ Siu Black lẫn H’Hen Niê. Chắc hẳn đây cũng là một món ăn vô cùng đặc biệt với một số du khách khi lần đầu đến Tây Nguyên.