Thử mua phụ kiện ô tô online: Món ổn, món phải mang ra cửa hàng làm lại

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 213 phát sóng ngày 23/12 trên HTV9.

Trong số phát này, host Đăng Việt trực tiếp đặt hàng nhiều món phụ kiện phổ biến trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) để kiểm chứng chất lượng, độ phù hợp và mức độ “đáng đồng tiền bát gạo”. Đồng hành cùng anh là anh Nguyễn Thế Anh, chuyên gia nội thất ô tô với nhiều năm kinh nghiệm lắp đặt và tư vấn cho khách hàng. Người xem sẽ được nghe những đánh giá công tâm về từng món đồ, với câu hỏi trọng tâm “món nào mua online là đúng, món nào sai?”

Anh Nguyễn Thế Anh, đại diện cửa hàng nội thất Phương Đông Auto, là người có gần 15 năm kinh nghiệm trong ngành kinh doanh phụ kiện ô tô tại Hà Nội.

Theo anh Thế Anh, nhóm đồ chơi ô tô là nhóm có thể mua hàng online. Bởi vì, nhóm đồ này không ảnh hưởng đến hệ thống điện, không cần sự hỗ trợ của kỹ thuật viên tại chỗ.

Bao da chìa khóa là đồ chơi có thể mua online trên sàn TMĐT.

Các miếng dán trang trí trên thân xe cũng là loại đồ chơi có thể mua hàng online.

Bộ kích bình ắc quy và bơm điện cho ô tô là một món đồ cần thiết cho xe và có thể mua online trên các sàn TMĐT. Tuy nhiên, anh Thế Anh nhấn mạnh người mua cần chọn các thương hiệu uy tín.

Trong khi đó, các món đồ liên quan đến hệ thống điện, cần các kỹ thuật viên lành nghề lắp đặt được anh Thế Anh đưa ra lời khuyên nên mua trực tiếp tại cửa hàng.

Camera hành trình là một phụ kiện rất nhiều xe trang bị. Đây là loại phụ kiện cần mua tại cửa hàng để các kỹ thuật viên lắp đặt. Những người mua online có thể chi phí sẽ rẻ hơn nhưng nếu tính cả tiền công lắp đặt thì số tiền còn cao hơn mua tại cửa hàng.

Trong đó, nhiều loại camera hành trình có cả mắt ghi phía sau đòi hỏi người thợ có tay nghề để có thể lắp đặt đúng.

Một món phụ kiện bắt buộc phải mua tại cửa hàng là gói độ massage hoặc làm mát ghế. Để thi công lắp đặt phụ kiện này, các kỹ thuật viên cần có tay nghề cao, đòi hỏi sự cẩn thận.

Bộ thiết bị cảnh báo áp suất lốp cũng là một phụ kiện nên mua tại cửa hàng. Lý do là bởi cần các thiết bị chuyên dụng để lắp đặt bộ van cảm biến áp suất đúng vị trí lốp để cho kết quả chính xác.

Đối với cần gạt mưa, phụ tùng này không quá khó khăn khi lắp đặt. Tuy nhiên, người dùng nên đến cửa hàng để có thể trải nghiệm thử xem có phù hợp với xe của mình hay không. Nếu mua hàng trên các sàn TMĐT gặp phải hàng giả vừa không đổi trả được, vừa không dùng được.

Đối với thảm trải sàn, anh Thế Anh cho biết có 2 loại. Người chọn thảm 360 sẽ phải mang đến cửa hàng, bởi vì những người thợ sẽ tháo toàn bộ ghế ra rồi trải sàn toàn bộ. Trong khi đó, các loại thảm rời, thảm đúc sẵn có thể mua về và tự lắp đặt lên xe.