Thử mua phụ kiện ô tô online: Món ổn, món phải mang ra cửa hàng làm lại

Việc mua phụ kiện ô tô online giúp tiết kiệm thời gian và chi phí ban đầu, nhưng chuyên gia khẳng định nhiều món sau khi lắp đặt vẫn phải mang ra cửa hàng làm lại, đặc biệt là các phụ kiện liên quan đến hệ thống điện và kỹ thuật.
Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 213 phát sóng ngày 23/12 trên HTV9.
Trong số phát này, host Đăng Việt trực tiếp đặt hàng nhiều món phụ kiện phổ biến trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) để kiểm chứng chất lượng, độ phù hợp và mức độ “đáng đồng tiền bát gạo”. Đồng hành cùng anh là anh Nguyễn Thế Anh, chuyên gia nội thất ô tô với nhiều năm kinh nghiệm lắp đặt và tư vấn cho khách hàng. Người xem sẽ được nghe những đánh giá công tâm về từng món đồ, với câu hỏi trọng tâm “món nào mua online là đúng, món nào sai?”
Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 2 đến thứ 7 và phát lại lúc 20h00 trên đa nền tảng VCCorp.