Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật "quý tộc" châu Âu giữa lòng Hà Nội, hé lộ biệt thự chục tỷ phố cổ đang xây

30-09-2025 - 12:15 PM | Lifestyle

Không chỉ gây bất ngờ khi tổ chức sinh nhật theo phong cách quý tộc châu Âu ngay trong căn biệt thự phố cổ đang xây, vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh còn khiến dân tình chú ý vì loạt khoảnh khắc ngọt ngào.

Chiều 29/9, nhân dịp hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đón tuổi 29, bà xã anh - nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh đã tổ chức một buổi tiệc sinh nhật vô cùng đặc biệt ngay trong căn biệt thự phố cổ của gia đình đang trong quá trình hoàn thiện. Thay vì chọn nhà hàng hay không gian sang trọng, Quỳnh Anh quyết định biến "tổ ấm tương lai" thành sân khấu mang phong cách quý tộc châu Âu, với váy áo cầu kỳ cùng loạt chi tiết trang trí ấn tượng, đem đến niềm vui bất ngờ cho Duy Mạnh.

Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật

Căn biệt thự - tọa lạc ở khu phố cổ Hà Nội - hiện vẫn trong quá trình xây dựng, nhưng đã phần nào hé lộ sự bề thế. Kiến trúc bên ngoài mang hơi hướng cổ điển, với khung cửa vòm lớn và không gian mở đón sáng, gợi nhớ nét đặc trưng của những căn nhà phố cổ sang trọng. Dù còn ngổn ngang, Quỳnh Anh vẫn khéo léo biến nơi đây thành một "sảnh tiệc mini" lung linh, trải hoa hồng đỏ, treo bóng bay và chuẩn bị bàn tiệc nhỏ gọn cho Mạnh "gắt".

Quỳnh Anh diện chiếc váy dạ hội dài lộng lẫy, toát lên khí chất tiểu thư đài các. Trong khi đó, Duy Mạnh hóa thân như một quý ông cổ điển với vest trang trí họa tiết vàng, nắm tay vợ bước đi trên nền hoa hồng đỏ lãng mạn. Bé Ú và bé Cony - hai cục cưng nhà Duy Mạnh - cũng xuất hiện cực đáng yêu trong chiếc những bộ đồ trắng tinh khôi, được bố bế trên tay, hoàn thiện bức tranh gia đình hạnh phúc.

Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật
Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật
Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật
Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật

Khoảnh khắc khiến dân mạng "tan chảy" nhất chính là hành động Duy Mạnh nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi cho Quỳnh Anh giữa bữa tiệc. Cử chỉ nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, chăm sóc tinh tế khiến netizen không ngừng khen ngợi: "Đúng chuẩn chồng nhà người ta", "Thấy thương Quỳnh Anh mà cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai vợ chồng"...

Bữa tiệc sinh nhật vừa mang màu sắc cổ điển sang trọng, vừa ấm áp tình thân, khiến fan không khỏi trầm trồ trước độ "chịu chơi" và sáng tạo của Quỳnh Anh trong việc chuẩn bị. Nhiều người còn để lại bình luận: "Đúng là công chúa được yêu chiều, sinh nhật phong cách châu Âu giữa lòng Hà Nội xịn quá!".

Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật
Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật
Duy Mạnh cùng vợ đón sinh nhật

Vợ Duy Mạnh hoá "quý tộc" mừng sinh nhật chồng nhưng spotlight thuộc về đôi dép lạc quẻ và căn biệt thự phố cổ

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

