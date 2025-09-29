Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vợ Duy Mạnh hoá "quý tộc" mừng sinh nhật chồng nhưng spotlight thuộc về đôi dép lạc quẻ và căn biệt thự phố cổ

29-09-2025 - 14:35 PM | Lifestyle

Vợ Duy Mạnh “chơi lớn” tổ chức tiệc sinh nhật phong cách quý tộc Pháp cho chồng, nhưng netizen lại soi chi tiết bất ngờ.

Mới đây, Quỳnh Anh - bà xã trung vệ Đỗ Duy Mạnh - đã tự tay chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật vô cùng đặc biệt cho chồng. Cô chia sẻ rằng muốn mang đến một không khí chuẩn "quý tộc Pháp", từ cách trang trí đến phục trang. Không chỉ diện váy sang chảnh, Quỳnh Anh còn chuẩn bị cả outfit tone-sur-tone cho Duy Mạnh để hai vợ chồng đồng điệu trong ngày vui.

Trong bữa tiệc, Quỳnh Anh diện một chiếc váy màu sắc nhã nhặn với thiết kế dáng dài ôm nhẹ, chất liệu voan kết hợp ren mỏng tạo hiệu ứng bay bổng và cực kỳ nữ tính. Phần tay áo được thiết kế bồng nhẹ, điểm thêm chi tiết ren xuyên thấu, vừa gợi cảm tinh tế vừa giữ được sự thanh lịch. Điểm nhấn nổi bật nhất chính là phần cổ cổ điển, kết hợp cùng viền ren thêu tinh xảo, gợi liên tưởng đến hình ảnh tiểu thư quý tộc Pháp trong những bộ phim lãng mạn. 

Váy dài quét đất nhưng vẫn giữ sự gọn gàng. Quỳnh Anh chọn layout trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào làn da căng mịn và đôi môi đỏ xinh. Mái tóc buông xõa tự nhiên, kết hợp khuyên tai nhỏ xinh, càng làm tổng thể thêm hài hòa và "chanh sả" đúng chuẩn quý tộc.

Vợ Duy Mạnh hoá
Vợ Duy Mạnh hoá

Thế nhưng điều khiến netizen chú ý hơn cả là không gian Quỳnh Anh chọn để tổ chức sinh nhật cho Duy Mạnh. Đó chính là nơi căn biệt thự mặt phố cổ của vợ chồng cô, vẫn đang trong quá trình xây dựng. Quỳnh Anh còn cố gắng tạo ra khung cảnh lãng mạn với lối đi trải đầy cánh hoa hồng, xung quanh là bóng bay, bánh kem sinh nhật và có cả một nghệ sĩ chơi đàn. Tất cả góp phần mang đến một bữa tiệc ấm cúng nhưng vẫn đủ độc đáo, đáng nhớ với đội trưởng ĐT Việt Nam.

Ngoài ra, giữa khung cảnh sang chảnh, netizen lại đổ dồn sự chú ý vào những chi tiết hết sức "đời thường": đôi dép đi trong nhà giản dị mà Quỳnh Anh mang, cùng không gian xây dựng còn ngổn ngang phía sau. Chính sự đối lập này khiến dân mạng vừa bật cười thích thú, vừa không ngớt lời khen ngợi sự tinh tế và tâm huyết mà Quỳnh Anh dành cho Duy Mạnh.

Từ "công chúa béo" dễ thương đến "phu nhân cầu thủ" khéo léo, Quỳnh Anh lại một lần nữa chứng minh sức hút khó rời mắt trong dàn WAGs Việt.

Vợ Duy Mạnh hoá


Theo Tú Tú

Phụ nữ số

