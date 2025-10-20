Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20/10 vất vả của vợ Duy Mạnh: Tiểu thư nhà giàu "cày" tới 1h sáng, đi công tác mà giống xuất khẩu lao động quá!

20-10-2025 - 16:12 PM | Lifestyle

Duy Mạnh đọc xong status chắc lại thương vợ lắm đây!

Rạng sáng 20/10, trong khi nhiều chị em đang háo hức khoe hoa quà, tiểu thư Quỳnh Anh - bà xã cầu thủ Đỗ Duy Mạnh - lại khiến dân mạng chú ý với story đầy "mùi mồ hôi công việc": "Vừa đi Thái về phải đi làm luôn đến 1h sáng. Về rồi sắp xếp đồ đạc 7h sáng tiếp tục cuộc hành trình tại Hàn Quốc. Thôi thì tuổi trẻ cứ cố gắng hết sức".

20/10 vất vả của vợ Duy Mạnh: Tiểu thư nhà giàu

Kèm theo đó là bức ảnh selfie lúc nửa đêm, gương mặt Quỳnh Anh lấm tấm mồ hôi sau ca livestream kéo dài đến 1h sáng. Dù mệt nhoài, cô vẫn giữ nụ cười rạng rỡ và thần thái chỉn chu - đúng chuẩn "tiểu thư nhà giàu không ngại vất vả".

Trước đó ít ngày, trong chuyến công tác tại Thái Lan, Quỳnh Anh cùng hội chị em cũng khiến dân mạng cười ngất với hình ảnh ngồi chen chúc trên chuyến xe cũ kỹ, 6 người ăn chung một đĩa rau khi chờ đồ ăn. Khung cảnh giản dị đến mức bị ví như "đi xuất khẩu lao động" chứ chẳng giống công tác quốc tế của dàn hot mom nổi tiếng.

Thế nhưng, ai theo dõi lâu đều biết, sau vẻ ngoài sang chảnh của "tiểu thư Hà thành" là tinh thần làm việc nghiêm túc và hết mình. Dù xuất thân nhà giàu, lại kết hôn cùng cầu thủ nổi tiếng, có cuộc sống sung túc bậc nhất làng bóng đá Việt, Quỳnh Anh vẫn cực kì chăm chỉ điều hành công việc kinh doanh online, miệt mài "cày cuốc" không ngơi nghỉ.

Năm nào đến ngày Phụ nữ Việt Nam, dân mạng lại chờ xem Quỳnh Anh được chồng tặng quà gì. Nhưng năm nay, có lẽ món quà quý giá nhất của cô chính là được làm điều mình yêu thích - dù phải "cày" đến 1h sáng vẫn thấy đáng.

20/10 vất vả của vợ Duy Mạnh: Tiểu thư nhà giàu

20/10 vất vả của vợ Duy Mạnh: Tiểu thư nhà giàu

Vợ Duy Mạnh hoá "quý tộc" mừng sinh nhật chồng nhưng spotlight thuộc về đôi dép lạc quẻ và căn biệt thự phố cổ

 

Theo Tú Tú

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng

Đỉnh cao như Bugatti Veyron: Xe cũ không màu sơn, đã 18 năm tuổi vẫn có thể bán lại với giá quy đổi 60 tỷ đồng Nổi bật

Chuyển từ căn hộ lát sàn gỗ sang gạch men: Tôi nhận ra càng ở càng sướng, chất lượng cuộc sống nâng lên một cách rõ rệt

Chuyển từ căn hộ lát sàn gỗ sang gạch men: Tôi nhận ra càng ở càng sướng, chất lượng cuộc sống nâng lên một cách rõ rệt Nổi bật

Công Vinh lộ diện

Công Vinh lộ diện

16:05 , 20/10/2025
Nhan sắc bà xã Phan Thành trong lễ cưới của em chồng thiếu gia và tiểu thư nghìn tỷ

Nhan sắc bà xã Phan Thành trong lễ cưới của em chồng thiếu gia và tiểu thư nghìn tỷ

15:54 , 20/10/2025
Nữ NSND nhạc đỏ có chồng là anh hùng phi công bắn hạ 6 máy bay địch

Nữ NSND nhạc đỏ có chồng là anh hùng phi công bắn hạ 6 máy bay địch

15:45 , 20/10/2025
10 dấu hiệu "nhà vàng", càng ở càng giàu sụ

10 dấu hiệu "nhà vàng", càng ở càng giàu sụ

15:15 , 20/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên