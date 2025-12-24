Siêu xe Ferrari đời cổ có thể vượt giá 1.800 tỷ đồng nhờ màu sơn

Ferrari 250 GTO từ lâu đã được coi là "chén thánh" trong giới xe cổ. Tuy nhiên, chiếc 250 GTO mang số khung 3729GT sắp được đưa ra đấu giá lại đặc biệt hơn tất cả các phiên bản trước đó. Đây là chiếc 250 GTO duy nhất trong lịch sử được xuất xưởng với màu trắng nguyên bản, khác biệt hoàn toàn so với màu đỏ Rosso Corsa, biểu tượng của thương hiệu xe Ý.

Ferrari 250 GTO số khung 3729GT là chiếc GTO duy nhất xuất xưởng với màu trắng nguyên bản. (Ảnh: Motor1)

Ferrari chỉ sản xuất tổng cộng 36 chiếc 250 GTO trong giai đoạn 1962–1964, mỗi chiếc đều gắn liền với lịch sử đua xe và có giá trị sưu tầm cao. Tuy nhiên, 3729GT lại là một trường hợp ngoại lệ ngay từ khi rời nhà máy Maranello. Theo đơn đặt hàng ban đầu, chiếc xe được sơn màu trắng Bianco Speciale – một lựa chọn hiếm hoi vào thời điểm đó, đặc biệt trên một mẫu xe đua như 250 GTO.

Mẫu xe này không chỉ độc đáo bởi màu sơn mà còn bởi lịch sử đua xe lừng lẫy và tình trạng hoàn hảo của nó. Chiếc xe được chế tạo đặc biệt cho Giải vô địch GT quốc tế, 3729GT kết hợp giữa tính khí động học tinh tế và cơ khí huyền thoại. Dưới nắp ca-pô dài bằng nhôm, chiếc xe trang bị động cơ V-12 Type 168/62 Comp dung tích 3.0 lít, công suất khoảng 300 mã lực, kết hợp với hộp số sàn năm cấp, đảm bảo hiệu suất vượt trội trong các cuộc đua.

Động cơ 12 xi-lanh của Ferrari 250 GTO. (Ảnh: Motor1)

Điểm đặc biệt của khung gầm 3729GT chính là cấu hình của nó. Đây là chiếc Ferrari 250 GTO duy nhất được giao mới với màu trắng, theo yêu cầu của chủ sở hữu đầu tiên, John Coombs, tay đua và ông chủ một đội đua nổi tiếng tại Anh. Coombs đã thực hiện một số sửa đổi chức năng, như các khe trên nắp ca-pô và ống thông gió cabin, cho thấy chiếc xe không chỉ là hiện vật trưng bày mà còn là một chiến binh trên đường đua.

Chiếc Ferrari 250 GTO này đã có thành tích đua xuất sắc, giành nhiều chiến thắng và vị trí cao tại các đường đua lớn ở Anh và châu Âu, được điều khiển bởi các tay đua nổi tiếng như Graham Hill và Jack Sears. Đặc biệt, vào năm 1962 và 1963, chiếc xe giành vị trí thứ hai chung cuộc tại giải RAC Tourist Trophy, góp phần vào các danh hiệu vô địch thế giới của Ferrari.

Nội thất của Ferrari 250 GTO. (Ảnh: Motor1)

Sau khi kết thúc sự nghiệp đua xe, chiếc Ferrari 250 GTO qua tay nhiều chủ sở hữu nổi tiếng, trong đó có Jack Sears, người đã sở hữu xe gần ba mươi năm. Từ năm 1999, chiếc xe trở thành một phần của Bộ sưu tập Jon Shirley và được sơn lại màu trắng nguyên bản. Chiếc xe thường xuyên tham gia các sự kiện danh giá như Pebble Beach Concours d'Elegance và Goodwood Revival, vẫn giữ được mức độ nguyên bản hiếm có, được chứng nhận bởi Ferrari Classiche Red Book.

Theo thông tin công bố, chiếc Ferrari 250 GTO độc nhất này sẽ được đấu giá tại sự kiện Mecum Kissimmee 2026. Trước đó, xe dự kiến sẽ được trưng bày tại một số sự kiện lớn để giới sưu tầm và truyền thông chiêm ngưỡng. Với việc các mẫu Ferrari 250 GTO từng nhiều lần đạt mức giá 50 - 70 triệu USD (hơn 1.800 tỷ đồng) trong các giao dịch trước đây, giới chuyên môn nhận định phiên bản màu trắng độc nhất này hoàn toàn có khả năng thiết lập một cột mốc giá mới.