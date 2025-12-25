Loại cây hàng đầu được NASA khuyên trồng trong nhà, đặc biệt là phòng ngủ

Một số loài cây quen thuộc được các nghiên cứu của NASA và American College đánh giá cao về khả năng cải thiện chất lượng không khí trong nhà, góp phần hỗ trợ sức khỏe, giảm căng thẳng, cải thiện giấc ngủ và hạn chế các triệu chứng như cảm lạnh, đau ngực hay mệt mỏi kéo dài.

Theo các nghiên cứu này, không phải mọi loại cây đều phù hợp để đặt trong không gian kín. Nhiều người lo ngại cây xanh trong nhà có thể làm không khí trở nên bí bách do quá trình hô hấp khi thiếu ánh sáng.

Tuy nhiên, với một số loài đặc biệt, nếu được trồng và chăm sóc đúng cách, cây không những không gây hại mà còn giúp lọc không khí, hấp thụ chất độc và hạn chế mầm bệnh.

Những loài cây nên trồng trong nhà

Nha đam (Aloe Vera, lô hội) có đặc điểm khác biệt so với nhiều cây xanh khác khi vẫn giải phóng oxy vào ban đêm. Bên cạnh đó, nha đam còn giúp hấp thụ các hợp chất độc hại như benzene và formaldehyde, rất thích hợp đặt trong phòng ngủ.

Cây cau vàng (Areca Palm, cau cảnh) được xem là một trong những loài cây hiệu quả nhất trong việc làm sạch không khí. Ngoài khả năng loại bỏ các chất ô nhiễm, cau vàng còn giúp cân bằng độ ẩm, phù hợp với người dễ bị viêm xoang hoặc cảm lạnh. Đây cũng là loại cây nội thất phổ biến nhờ hình dáng đẹp và dễ chăm sóc.

Cây thường xuân (English Ivy) được ghi nhận có khả năng giảm đáng kể bào tử nấm mốc trong không khí chỉ sau thời gian ngắn. Nhờ đặc tính này, thường xuân được khuyến khích trồng trong không gian kín, đặc biệt là những nơi dễ ẩm thấp.

Chà là cảnh hay cau nga mi (Dwarf Date Palm) là loài cây có sức sống bền bỉ, chịu hạn tốt và có khả năng lọc khí hiệu quả, nhất là với các hợp chất như xylene thường phát sinh từ sơn, dung môi.

Dương xỉ Mỹ (Boston Fern) là một trong những loài cây lọc không khí quen thuộc, được đánh giá cao trong việc hấp thụ formaldehyde – chất thường xuất hiện trong đồ gỗ ép, rèm, thảm và vật liệu nội thất.

Cây phú quý hoặc vạn lộc (Chinese Evergreen) phù hợp với nhiều vị trí trong nhà vì vẫn phát triển tốt ở nơi ánh sáng yếu. Ngoài giá trị trang trí, loài cây này còn góp phần loại bỏ các độc tố tồn tại trong không khí.

Lan Ý (Peace Lily) không chỉ có hình dáng thanh nhã mà còn có khả năng làm sạch không khí đáng kể, đồng thời hấp thụ các bào tử nấm mốc – tác nhân thường gây dị ứng và các vấn đề về hô hấp.

Cỏ lan chi hay cây dây nhện (Spider Plant) là loài cây rất dễ trồng, có thể loại bỏ phần lớn chất độc trong không khí chỉ trong thời gian ngắn. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người nhạy cảm với bụi hoặc hay bị dị ứng.

Trúc mây (Lady Palm) được đánh giá cao trong việc lọc các khí độc như formaldehyde, amoniac, xylene và toluene, đồng thời tạo cảm giác mát mẻ, dễ chịu cho không gian sống.

Cuối cùng, cây si (Weeping Fig) có khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm phát sinh từ thảm trải sàn và đồ nội thất, bao gồm formaldehyde, benzen và trichloroethylene, góp phần cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Việc lựa chọn đúng loại cây và bố trí hợp lý không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe lâu dài.

Lợi ích của việc trồng cây xanh trong nhà

Cải thiện chất lượng không khí

Cây xanh trong không gian sống có khả năng hấp thụ nhiều tác nhân gây ô nhiễm như bụi mịn, khói, khí CO₂ và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc đặt cây trong nhà có thể giúp giảm đáng kể lượng VOCs trong không khí chỉ sau một ngày. Một số loài cây cảnh quen thuộc như cây thanh xuân, lưỡi hổ, trầu bà, dừa cạn hay hoa lan được đánh giá cao nhờ khả năng lọc không khí hiệu quả, góp phần tạo môi trường sống trong lành hơn.

Giảm căng thẳng, nâng cao hiệu suất làm việc

Không chỉ có lợi cho sức khỏe thể chất, cây xanh còn tác động tích cực đến tinh thần. Làm việc hoặc sinh hoạt trong không gian có cây cối giúp con người cảm thấy thư giãn hơn, giảm áp lực tâm lý và cải thiện tâm trạng. Nhiều khảo sát chỉ ra rằng những người làm việc trong môi trường có cây xanh thường tập trung tốt hơn, sáng tạo hơn và đạt hiệu quả công việc cao hơn so với không gian thiếu yếu tố tự nhiên. Đồng thời, cây xanh cũng góp phần hạn chế các vấn đề liên quan đến căng thẳng kéo dài như đau đầu, mệt mỏi hay suy giảm tinh thần.

Tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống

Bố trí cây xanh trong nhà là cách đơn giản để mang thiên nhiên vào không gian sinh hoạt hằng ngày. Tùy theo phong cách và sở thích, gia chủ có thể lựa chọn nhiều loại cây khác nhau để trang trí phòng khách, phòng làm việc hay ban công. Việc kết hợp cây với chậu cảnh, giỏ treo, kệ hoặc móc treo không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp ngôi nhà trở nên sinh động, hài hòa và giàu sức sống. Không gian xanh vì thế cũng phần nào thể hiện cá tính và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)