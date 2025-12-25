Hàng nghìn người đổ về Trường ĐH Thăng Long chỉ trong một buổi tối

Tối 24/12 vừa qua, sự kiện “Thang Long White Christmas” được tổ chức tại Trường Đại học Thăng Long với chuỗi hoạt động đặc sắc, thu hút hơn 2.000 người tham dự. Đặc biệt, chương trình không chỉ dành riêng cho sinh viên Thăng Long mà còn mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người ở đa dạng độ tuổi, biến khuôn viên trường trở thành không gian trải nghiệm Giáng sinh sôi động và đầy tính gắn kết.

Hàng nghìn sinh viên hòa mình trong không khí Giáng sinh rực rỡ

Điểm nhấn luôn được trông đợi của sự kiện là khu vực cây thông Noel khổng lồ cao gần 15m cùng màn trình diễn phun tuyết và bắn pháo hoa rực rỡ kéo dài gần 1 tiếng. Máy phun tuyết được đặt trên đỉnh cây thông khổng lồ, tạo ra những cơn “mưa tuyết” phủ trắng xóa khuôn viên trường. Đứng dưới cây thông Noel rực rỡ cùng làn tuyết rơi, ai cũng thích thú như lạc vào không gian Giáng sinh nơi trời Âu. Từ các cặp đôi yêu nhau đến những gia đình trẻ, nhóm bạn thân thiết, ai cũng chọn cho mình một góc check-in để cùng nhau lưu lại những khoảnh khắc ý nghĩa trong mùa lễ hội này.

Với tinh thần luôn đổi mới qua từng năm, lễ Giáng sinh năm nay tại Trường Đại học Thăng Long được xây dựng theo chủ đề hoàn toàn mới với tone màu chủ đạo là xanh dương và trắng, tạo cảm giác hiện đại, trẻ trung. Ba cây thông Noel lớn tại sảnh chính tòa nhà được trang trí bằng các chi tiết gốm sứ độc đáo và rất nhiều gấu bông ngộ nghĩnh đáng yêu, góp phần tạo nên dấu ấn thị giác riêng biệt và thể hiện sự sáng tạo trong cách tiếp cận không gian lễ hội của Nhà trường. Khoác lên mình không khí Giáng sinh trang hoàng rực rỡ ngay từ những ngày đầu tháng 12, toàn bộ khuôn viên Trường Đại học Thăng Long trở thành không gian trải nghiệm được các bạn sinh viên hưởng ứng nhiệt tình với rất nhiều bộ ảnh đẹp trên mạng xã hội.

Với mong muốn mang đến trải nghiệm trọn vẹn đêm Giáng sinh, rất nhiều gian hàng ẩm thực với đa dạng đồ ăn thức uống đặc trưng mùa lễ hội được bày bán, từ những món ăn ẩm thực Hàn Quốc, Nhật Bản đến những món ăn truyền thống. Một điểm nhấn mới của mùa Giáng sinh năm nay tại Trường Đại học Thăng Long là không gian cà phê Blue Island lấy cảm hứng từ kiến trúc Địa Trung Hải nằm ngay trong Vườn sinh viên. Thưởng thức cốc capuchino nóng hổi trên tay, tâm trí bạn như được phiêu lãng khi trước mắt là khung cảnh tuyết rơi trắng xóa và chìm đắm trong những giai điệu du dương mùa lễ hội.

Không khí Giáng sinh còn được kết nối thông qua đêm nhạc liveshow “Thang Long Christmas Tunes”. Những tiết mục do chính sinh viên Khoa Âm nhạc ứng dụng Trường Đại học Thăng Long biểu diễn đưa người xem đến với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đặc biệt, đêm nhạc có sự góp mặt của những gương mặt tiêu biểu của Khoa Âm nhạc ứng dụng như Nguyễn Lê Duy Anh - thí sinh vừa đạt giải tại cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025” với ca khúc “Yêu em 2 ngày”, và Nguyễn Đức Vĩnh - Quán quân Vietnam’s Got Talent 2015, mang đến màn trình diễn giàu cảm xúc với ca khúc “Phép màu”. Đây quả là cơ hội để khán giả được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc của sinh viên Thăng Long, vừa là dịp để các bạn trẻ rèn luyện bản lĩnh và kinh nghiệm làm chủ sân khấu trong các sự kiện lớn, chuyên nghiệp trước hàng ngàn người.

Sinh viên đắm chìm trong những tiết mục biểu diễn live-music đặc sắc

Chia sẻ tại sự kiện, bạn Quỳnh Anh - sinh viên năm 4 ngành Truyền thông Đa phương tiện cho biết: “Đây là năm cuối học tại Thăng Long nhưng chưa năm nào em bỏ lỡ đêm Giáng sinh do Nhà trường tổ chức. Mỗi năm là một concept, một cảm xúc khác nhau và luôn mang đến sự háo hức, mong chờ đối với tụi em.”

Nếu như pháo hoa thường gắn liền với những thời khắc chuyển giao năm mới, thì tại Trường Đại học Thăng Long, màn pháo hoa đêm Noel đã trở thành dấu ấn quen thuộc, góp phần làm nên dấu ấn riêng cho chuỗi sự kiện Giáng sinh của Nhà trường. Thời khắc pháo hoa bung tỏa trên bầu trời đêm hòa cùng làn tuyết trắng đã tạo nên những cảm xúc khó quên cho tất cả những ai tham dự Thang Long Christmas White vừa qua.