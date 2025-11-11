Mục Hạ Vô Nhân của Soobin Hoàng Sơn gây bão mạng, giới trẻ dù chưa 1 lần nghe xẩm cũng phải thốt lên: "Cuốn thế!"

Sự xuất hiện của MV Mục Hạ Vô Nhân đã mang đến làn gió mới cho âm nhạc Việt. Trên nền làn điệu xẩm Bắc Bộ, Soobin Hoàng Sơn cùng tam ca Lý Sơn - Xuân Đan - NSND Huỳnh Tú đã "thổi hồn" cho một tác phẩm trào phúng kinh điển của cụ Nguyễn Khuyến bằng phong cách điện ảnh đậm chất dân gian.

Từ bối cảnh chợ quê, chiếu cói, ao đình cho đến ánh sáng, phục trang và nhịp điệu âm nhạc, tất cả tạo nên một "bức hoạ chuyển động" vừa hoài cổ, vừa hiện đại. Người xem không chỉ nghe thấy âm vang của quá khứ mà còn cảm nhận được tinh thần dân tộc phóng khoáng, dí dỏm và đầy bản lĩnh.

"Mục Hạ Vô Nhân": Khi dân gian bước vào không gian điện ảnh

Trong chưa đầy 24 giờ, MV Mục Hạ Vô Nhân đã lọt top xu hướng nhạc Việt. Tác phẩm tái hiện bài xẩm cùng tên - một trong những sáng tác trào phúng nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Khuyến, phê phán thói đời và ca ngợi đạo đức "ăn ở cho lành" bằng cách kể chuyện hài hước, thâm thuý.

Trên nền xẩm chợ quen thuộc, Soobin Hoàng Sơn mang đến hơi thở mới bằng cách phối hợp nhịp phách dân gian cùng giai điệu hiện đại. Từng câu hát, tiếng phách, nhịp sênh hòa quyện với tiếng guitar và trống, tạo nên âm thanh vừa quen vừa lạ. Câu chuyện mở ra với hai chàng trai giả làm thầy bói đi khắp chợ trêu hoa ghẹo bướm, để rồi chính họ lại bị "quả báo" theo đúng nghĩa dân gian: Gieo nhân nào, gặt quả nấy.

Chất trào phúng ấy không chỉ xuất hiện trong lời ca mà còn thấm đẫm trong cách kể chuyện của MV từ ánh nhìn của nhân vật cho đến từng khung hình đầy tính kịch. Có thể nói, ê-kíp đã tái hiện lại đúng tinh thần "hài mà thâm", "mộc mà tinh" - thứ duyên rất Việt, rất Bắc Bộ.

Khi bàn về sự đầu tư chỉn chu trong yếu tố âm nhạc dân gian, Mục Hạ Vô Nhân không chỉ gây ấn tượng ở phần phối khí mà còn khiến khán giả trầm trồ bởi dàn "cameo" chất lượng hiếm thấy. Từ NSND Huỳnh Tú, NSND Tự Long cho tới những gương mặt quen thuộc của sân khấu hài như Trung Ruồi, Đỗ Duy Nam, tất cả cùng góp mặt, mang đến tinh thần dân gian vừa dí dỏm vừa sâu sắc. Đi cùng đó là sự xuất hiện của các nghệ nhân chơi nhạc cụ truyền thống như trống mảnh, trống cơm, nhị, tiêu, đàn bầu, sáo, đàn nguyệt, đàn tam, đàn hồ, phách, sênh sứa, mõ… tạo nên một tổng thể âm thanh vừa mộc mạc, vừa tinh tế, gợi lại không khí rộn ràng của những phiên chợ quê giữa lòng âm nhạc hiện đại.

Mộc mạc, duyên dáng mà vẫn phóng khoáng - "Đúng chất cụ Nguyễn Khuyến"

Khán giả, đặc biệt là giới trẻ, không tiếc lời khen cho Mục Hạ Vô Nhân. Dưới phần bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng: "Vừa nghe xẩm vừa thấy như đang xem phim cổ trang Việt. Màu sắc, ánh sáng, nhịp phim đều đẹp đến nao lòng".

Một bạn trẻ chia sẻ: "Mình là một bạn trẻ thích nghe xẩm và thích âm nhạc của thầy Lý Sơn, tuy nghe cũng chưa được nhiều bài nhưng Mục Hạ Vô Nhân là một trong những bài xẩm đầu tiên mình nghe và tự tin là có thể thuộc và hát được. Lời thơ và điệu hát đầy phóng khoáng, tuy mộc mạc dí dỏm nhưng cũng chứa đựng nhiều ý niệm về nhân tình, thế thái. Đặc biệt tiết tấu của bài xẩm rất độc đáo và nghe lúc nào cũng có cảm giác mới lạ. Cụ Nguyễn Khuyến đã để lại cho con cháu một tác phẩm thật hay và nhiều giá trị, và qua giọng hát của tam ca Lý Sơn - Xuân Đan - NSND Huỳnh Tú thì tác phẩm ấy lại được gửi gắm thêm vào những góc nhìn và giá trị mới. Nghệ thuật dân gian Việt Nam mình thật quý báu và thật đẹp. Xin cảm ơn tất cả những nghệ sĩ và đội ngũ đã làm nên MV này. Yêu lắm quê hương, con người Việt Nam!".

Điều đặc biệt, MV không sa đà vào bi lụy hay "cải biên quá đà", mà giữ được chất hóm hỉnh nguyên bản của thơ Nguyễn Khuyến. Giữa khung cảnh chợ quê rộn ràng, người xem bắt gặp những hình ảnh ẩn dụ ngụ ngôn quen thuộc như tích "thầy bói xem voi", như lời nhắc khéo về cái nhìn hạn hẹp của con người khi đánh giá người khác.

Điều khiến Mục Hạ Vô Nhân trở nên khác biệt là cách ê-kíp chọn dung hoà quá khứ và hiện tại. Nếu âm nhạc mang âm sắc cổ truyền của xẩm Bắc Bộ, thì phần hình ảnh lại phảng phất chất điện ảnh hiện đại từ góc quay, ánh sáng cho đến tông màu retro nâu vàng.

Soobin Hoàng Sơn không chỉ hát mà còn nhập vai kể chuyện bằng ánh mắt và biểu cảm tinh tế. Cảnh chợ quê với người bán hàng, chiếu cói, đèn lồng, cờ phướn hiện lên sống động như một bức tranh dân gian bước ra đời thực. Từng chi tiết từ nghệ thuật khảm sành sứ trên tường đình, những vệt khói lam chiều cho đến nhịp múa lân rộn ràng đều được đầu tư công phu, khiến người xem vừa thích thú, vừa xúc động.

Một khán giả khác tự hào để lại bình luận: "Không chỉ là MV ca nhạc. Mục Hạ Vô Nhân là sự kết nối giao thoa giữa văn hoá truyền thống và nghệ thuật đương đại. Tôi yêu cách những người trẻ yêu văn hoá dân tộc, bằng tài năng và sức sáng tạo vô biên của mình làm nên tác phẩm không chỉ thoả mãn phần nghe mà còn đẹp phần nhìn. Bố cục, nội dung, hình ảnh MV nhiều tầng ý nghĩa. Âm nhạc phối hợp hài hoà giữa chất liệu truyền thống hát xẩm với âm nhạc hiện đại. Vô cùng nể và trân quý những người nghệ sĩ tài năng, có tâm, có tầm. Cảm ơn SOOBIN cùng ekip đã sáng tạo nên một MV đột phá vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa mang hơi thở đương đại. Chúc MV thành công rực rỡ và lan toả rộng rãi tình yêu văn hoá dân tộc tới lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam".

Xẩm vốn được xem là thể loại dân ca khó tiếp cận, nhưng Mục Hạ Vô Nhân đã chứng minh điều ngược lại: Chỉ cần được kể lại bằng cách phù hợp, văn hoá dân gian hoàn toàn có thể "cháy" trong trái tim thế hệ mới.

Sự lan tỏa của MV lần này không chỉ là một thành công âm nhạc, mà còn là lời khẳng định: Truyền thống không hề cũ, chỉ là chúng ta chưa kể lại đủ hay. Qua Mục Hạ Vô Nhân, khán giả thấy được Việt Nam mình hài hước mà sâu sắc, mộc mạc mà đầy phong thái.

Mục Hạ Vô Nhân không chỉ là một bài xẩm, mà là cuộc gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại, giữa cái duyên dân gian và tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ. Giữa dòng nhạc thị trường đầy sôi động, việc một MV dân gian như thế chiếm spotlight chính là tín hiệu đáng mừng rằng văn hoá Việt vẫn đang được yêu, được làm mới, và được sống lại bằng chính nhịp đập của người Việt hôm nay.