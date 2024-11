Hơn 1.000 khán giả Hà Nội “cháy” cùng Binz,  Soobin Hoàng Sơn trong đêm nhạc đặc biệt, đón một tài tử Hàn Quốc lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Bia Saigon Special - một thương hiệu nổi tiếng của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) - đã tổ chức sự kiện “Special Night - Cả thế giới uống mừng khoảnh khắc đầu tiên đặc biệt của bạn” (The Whole World Cheers For Your Special First Moment) với hơn 1.000 người tham gia.

Là sự kiện đẳng cấp nhằm tôn vinh những khoảnh khắc đầu tiên và đáng nhớ trong cuộc sống, chương trình Special Night đã mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm giàu cảm xúc về tình bạn, những thành tựu cá nhân và niềm vui thưởng thức vị bia chuẩn quốc tế cùng với màn trình diễn của rapper BinZ và sự xuất hiện chính thức đầu tiên tại Việt Nam của nam nghệ sĩ, diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo.

Ca sĩ Binz - đại sứ thương hiệu của Bia Saigon Special trình diễn bài hát Special Night lần đầu tiên tại sự kiện

Mang thông điệp “Vị Special Cho Dịp Special", chuỗi sự kiện Special Night hướng đến tôn vinh những trải nghiệm đáng nhớ của khách hàng cùng Bia Saigon Special. Với chủ đề “Những khoảnh khắc đầu tiên", sự kiện tại Hà Nội đã mang đến không gian sống động để những người tham dự cùng hồi tưởng những cột mốc đáng nhớ trong cuộc sống, chúc mừng những khoảnh khắc ấy thông qua hình ảnh và lời chúc riêng trên màn hình LED của sự kiện.

Đặc biệt, nam diễn viên Jung Il Woo, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Gia đình là số 1, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Người Gác Đêm, Thời đại Haechi, … cũng đã có mặt tại sự kiện để chia sẻ về chuyến du lịch đầu tiên đến Việt Nam vào tháng 4/2024 và trong chuyến đi đáng nhớ ấy, anh đã tìm thấy Bia Saigon Special.

“Tôi rất vui khi được góp mặt trong sự kiện hôm nay để chia sẻ những khoảnh khắc đầu tiên cùng nhau với các bạn,” Jung Il Woo nói, “Trở lại Việt Nam lần này gợi tôi nhớ đến nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong chuyến thăm đầu tiên cũng như Bia Saigon Special - một hương vị đặc biệt khó quên từ lần đầu nếm thử. Tôi hy vọng Special Night sẽ là một trải nghiệm độc đáo đáng nhớ đối với tất cả mọi người đang có mặt trong đêm nay".

Nam diễn viên Jung Il Woo bày tỏ những ấn tượng về Việt Nam sau chuyến du lịch đầu tiên và niềm yêu thích với bia Saigon Special

Sự kiện đã thành công thu hút hơn 1.000 khách hàng tham dự cùng đắm chìm trong màn biểu diễn “Special Night” của rapper BinZ. Đây là lần đầu tiên nam rapper trình diễn bài hát do mình sáng tác riêng cho những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống. Bên cạnh đó, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Soobin Hoàng Sơn, Vũ, Trang Pháp, Dustin Nguyễn và DJ Woke Up, sự kiện còn là buổi hội ngộ khó quên, ngập tràn niềm vui và sự gắn kết giữa những người tham dự.

Trang Pháp, Vũ và Soobin Hoàng Sơn biểu diễn tại “Special Night - Cả thế giới uống mừng khoảnh khắc đầu tiên đặc biệt của bạn”

Kể từ khi tái ra mắt vào năm 2022, Bia Saigon Special đã không ngừng đạt những cột mốc ấn tượng như thắng huy chương bạc tại World Beer Awards (Anh) 2023, World Beer Championships tổ chức bởi Viện Beverage Testing Institute (Hoa Kỳ), World Beer Awards 2024,... qua đó góp phần khẳng định chất lượng đạt chuẩn quốc tế trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Những dấu ấn trên sân chơi quốc tế là minh chứng cho hương vị đặc biệt của Bia Saigon Special được ủ từ hoa bia Yakima và bằng kỹ thuật ủ bia Dry Hopping hiện đại.

Thời gian qua, Bia Saigon Special cũng không ngừng đổi mới các hoạt động tiếp thị nhằm tăng cường sự gắn kết với người tiêu dùng trẻ, và chương trình “Special Night" là một trong những điểm chạm quan trọng nhằm thúc đẩy sự gắn kết ấy. Những nỗ lực làm mới ấy đã góp phần khẳng định cam kết của SABECO và thương hiệu Bia Saigon nói chung trong việc mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho người tiêu dùng nhằm củng cố vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp tại Việt Nam, đồng thời tăng cường sự hiện diện của thương hiệu trên thị trường quốc tế.

Bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing và Truyền thông của SABECO, chia sẻ tại sự kiện: “Với thông điệp ‘Vị Special cho dịp Special’, Bia Saigon Special chúc mừng cho những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của khách hàng. Sự kiện đêm nay ra đời từ sự kết nối đặc biệt ấy giữa thương hiệu của chúng tôi và người tiêu dùng. Tôi xúc động khi chứng kiến sản phẩm của chúng tôi được đón nhận nồng nhiệt và đóng vai trò đặc biệt trong ký ức của nhiều người, đặc biệt là Jung Il Woo - người đã lặn lội đường xa đến Việt Nam để rồi mang lòng yêu mến đất nước này và cả Bia Saigon Special.”

Sau sự kiện đầu tiên tại Hà Nội, sự kiện tiếp theo với chủ đề “Special Night - The Whole World Cheers for Your Special Friendship” sẽ diễn ra tại Vũng Tàu vào ngày 23 tháng 11. Người tiêu dùng có thể tham gia các minigame trên fanpage Bia Saigon để nhận vé tham dự.