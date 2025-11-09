Công ty của Mỹ Tâm cảnh báo khẩn ngay trong đêm

Mới đây, MT Entertainment (MTE) – công ty quản lý của ca sĩ Mỹ Tâm – đã phát đi thông báo khẩn, cảnh báo người hâm mộ và công chúng về việc xuất hiện hàng loạt video sử dụng công nghệ AI để giả mạo hình ảnh và giọng nói của nữ ca sĩ nhằm phục vụ mục đích quảng cáo, trục lợi bất hợp pháp.

Trong cảnh báo được đăng tải công khai, MTE nhấn mạnh: “Ca sĩ Mỹ Tâm không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu và sản phẩm được đăng tải bởi những kênh chính thức của MTE, My Tam. Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh và pháp luật hiện hành.”

Trong bài đăng, công ty cũng cho biết đang tích cực phối hợp với các nền tảng mạng xã hội để rà soát, gỡ bỏ các nội dung vi phạm. Đồng thời, MTE đã liên hệ và làm việc với cơ quan pháp luật nhằm yêu cầu xử lý các hành vi xâm phạm này theo đúng quy định.

Lời cảnh báo được đưa ra trong thời điểm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị lợi dụng hình ảnh cho các sản phẩm liên quan thuốc, thực phẩm chức năng hay đầu tư tài chính - vốn chứa đựng rất nhiều rủi ro đối với người tiêu dùng. Việc khẳng định rõ ràng lập trường và hành động sớm của công ty được xem là cần thiết để bảo vệ thương hiệu cá nhân cũng như quyền lợi của công chúng.

Đồng thời, công ty cũng kêu gọi người hâm mộ cũng như cộng đồng mạng nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tin tưởng vào những lời kêu gọi giả mạo, và nhanh chóng báo lại cho phía công ty khi phát hiện trường hợp nghi ngờ.

Đây không phải lần đầu tiên công ty MTE lên tiếng cảnh báo về tình trạng giả mạo này. Trước đó, vào tháng 8/2025, công ty cũng từng đăng tải một thông báo tương tự.

Ảnh: Saostar

Cảnh báo từ phía công ty MTE ngay lập tức cũng được Mỹ Tâm chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Mong quý khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả đ.ộc h.ại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc!"

Bài đăng của MTE và bài chia sẻ của Mỹ Tâm ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của khán giả bởi trong thời gian qua, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng đã trở thành nạn nhân của các chiêu trò tương tự.

Mỹ Tâm không chỉ là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng hàng đầu mà còn được yêu mến bởi sự chỉn chu, uy tín trong các hoạt động nghệ thuật và thương mại. Việc bảo vệ hình ảnh của nữ ca sĩ cũng là đang bảo vệ quyền lợi của chính người hâm mộ và công chúng sử dụng sản phẩm.

(Tổng hợp)