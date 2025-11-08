Mỹ Tâm xếp cạnh Lisa (BLACKPINK), tạo điều không tưởng trên toàn cầu

Mới đây, Tatler Most Influential công bố danh sách vinh danh những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu. Danh sách năm 2025 quy tụ 700 cá nhân đến từ 7 khu vực gồm Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, trải rộng trên 20 lĩnh vực khác nhau như tài chính, công nghệ, dịch vụ - khách sạn và hoạt động thiện nguyện.

Trong danh sách này, công chúng đổ dồn sự chú ý cho Mỹ Tâm - nghệ sĩ Việt Nam được vinh danh bên cạnh Lisa (BLACKPINK) cùng nhiều gương mặt đình đám châu Á. Tên của Mỹ Tâm xuất hiện giữa dàn sao quốc tế khiến cộng đồng mạng bùng nổ cảm xúc. Hàng loạt bài đăng, hashtag, video lan tỏa trên khắp mạng xã hội, fan đồng loạt réo tên Mỹ Tâm.

Sau hơn 20 năm cống hiến, "Họa mi tóc nâu" vẫn giữ được sức ảnh hưởng mạnh mẽ, không chỉ trong âm nhạc mà còn ở các hoạt động cộng đồng. Cô được ghi nhận vì luôn hướng đến nghệ thuật tử tế, truyền năng lượng tích cực và duy trì phong độ đáng nể trong làng giải trí Việt.

Mỹ Tâm được vinh danh trong top những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu

Tatler Most Influential vinh danh các nhà lãnh đạo, nhà sáng tạo và tầm nhìn tiên phong, những người không chỉ nói mà còn hành động, góp phần định hình ngành công nghiệp, làm giàu giá trị đời sống văn hóa và nâng tầm cộng đồng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Từng được biết đến với tên gọi Asia's Most Influential, năm nay mở ra một chương mới, khẳng định cách Tatler nhìn nhận và tôn vinh sức ảnh hưởng ở quy mô toàn cầu. Sự đổi mới này thống nhất cách Tatler tôn vinh những cá nhân có tầm ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi địa lý từ các thị trường địa phương đến sân khấu quốc tế.

Tatler Most Influential là danh sách những nhân vật góp phần định hình thế giới của chúng ta ngày nay. Asia's Most Influential tập hợp những gương mặt tạo nên sự đổi mới sáng tạo nhất trong khu vực, những tên tuổi lớn trong ngành và những nhà lãnh đạo tài năng đang tạo ra tác động tích cực ở Châu Á và hơn thế nữa.

Mỹ Tâm là nghệ sĩViệt Nam xuất hiện trong danh sách những gương mặt kiến tạo ảnh hưởng toàn cầu

Từ đầu những năm 2000, khi Hát với dòng sông, Cây đàn sinh viên hay Ước gì vang lên khắp các sân trường, Mỹ Tâm đã sớm khẳng định phong cách âm nhạc đậm chất tự sự, gần gũi mà vẫn đầy kỹ thuật. Ca khúc của cô gắn liền với tuổi trẻ của cả một thế hệ. Sau đó, Mỹ Tâm tạo nên thanh xuân cho nhiều thế hệ khi mang đến loạt "ca khúc quốc dân" như Niềm tin chiến thắng, Như một giấc mơ, Dường như ta đã, Chuyện như chưa bắt đầu...

Không chỉ dừng ở ballad, Mỹ Tâm còn chứng minh khả năng biến hóa trong nhiều thể loại. Chính sự đa dạng đó giúp cô có thể dàn dựng đến hàng loạt liveshow khác nhau chỉ bằng kho nhạc sẵn có, mà vẫn khiến khán giả cảm thấy mới mẻ. Thực tế, những liveshow lớn như Heartbeat (2014), Tri Âm (2022) hay tour diễn My Soul 1981 đều cho thấy điều đó. Và sắp tới là SEE THE LIGHT.

Mỹ Tâm không cần ồn ào. Cô gần như không xuất hiện chiêu trò, càng không sống bám vào thị phi để duy trì danh tiếng. Mỗi khi "Họa mi tóc nâu" xuất hiện, dù là tung album mới, tổ chức liveshow hay chỉ đơn giản là livestream trò chuyện khán giả vẫn đổ dồn sự chú ý một cách tự nhiên. Đó là quyền lực mà không phải ai trong showbiz cũng có được. Trong suốt hơn 20 năm hoạt động, Mỹ Tâm đã sở hữu những thành tích mà các nghệ sĩ trẻ ngày nay vẫn đang phấn đấu. Không chỉ có chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, Mỹ Tâm còn là người tiên phong trong việc giữ gìn bản quyền, đầu tư bài bản cho sản phẩm âm nhạc từ rất sớm.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Mỹ Tâm còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi lối sống sạch, gần gũi và nhân ái. Cô hoạt động thiện nguyện âm thầm nhiều năm qua, không phô trương nhưng luôn để lại dấu ấn sâu sắc.