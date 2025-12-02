Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tình hình báo động của SOOBIN: Phù nề, họng sưng 1 cục, người ớn lạnh

02-12-2025 - 21:43 PM | Lifestyle

Sức khoẻ của SOOBIN khiến fan lo ngại.

Ngày 29/11 vừa qua, SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER THE FINAL đã chính thức kết thúc tại The Global City (TP.HCM), khép lại chuỗi concert ALL-ROUNDER của SOOBIN. Đêm diễn đã thu hút đông đảo người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành tới tham dự, cùng hoà chung bầu không khí nóng rực với SOOBIN cùng dàn khách mời gồm NSND Huỳnh Tú, Binz, Rhymastic, VSTRA và Tân Binh Thăng Cấp. 

Tình hình báo động của SOOBIN: Phù nề, họng sưng 1 cục, người ớn lạnh- Ảnh 1.

SOOBIN đã có đêm concert ALL-ROUNDER D-3 thành công rực rỡSOOBIN đã có đêm concert ALL-ROUNDER D-3 thành công rực rỡ

Kéo dài đến tối muộn, SOOBIN đã đem tới đại tiệc âm nhạc - giải trí mãn nhãn mãn nhĩ, xứng đáng là sự kiện âm nhạc Việt top đầu dịp cuối năm. Vài ngày sau, SOOBIN gây chú ý với dòng tâm sự mỏng trên kênh broadcast cá nhân. Nam ca sĩ gửi kết quả khám tai mũi họng hậu concert, cho thấy anh bị phù nề, xung huyết mũi họng. Anh chàng còn chia sẻ rằng họng sưng 1 cục, bị sốt nhẹ khiến cơ thể ớn lạnh suốt 2 ngày. 

Tình hình báo động của SOOBIN: Phù nề, họng sưng 1 cục, người ớn lạnh- Ảnh 2.

Nam ca sĩ cho biết sức khoẻ giảm sút hậu concertNam ca sĩ cho biết sức khoẻ giảm sút hậu concert

Hơn thế nữa, một người dùng Threads đã chia sẻ nỗi bức xúc của sau đêm concert của SOOBIN rằng concert chỉ kéo dài đúng 3 tiếng. Không dừng lại ở đó, cô nàng còn hài hước đề xuất nam ca sĩ nên làm thêm day 4, day 5 hay thậm chí day 6, vì fan “quẩy vẫn còn sung”, chỉ cần nam ca sĩ chịu hát 5-6 tiếng là khán giả vẫn đứng được tới sáng. SOOBIN để lại bình luận: “Anh nghe..nhưng mà 5-6 tiếng a đi về bằng cáng mất công chúa ạ”. 

Tình hình báo động của SOOBIN: Phù nề, họng sưng 1 cục, người ớn lạnh- Ảnh 3.

Diễn liền tù tì 5-6 tiếng đối với anh là quá sức

Netizen trên mạng xã hội tỏ ra lo lắng trước tình trạng sức khỏe của SOOBIN. Họ nhắn nhủ nam ca sĩ nên nghỉ ngơi để không ảnh hưởng tới cổ họng. Một bộ phận khán giả khác lại bày tỏ sự cảm thông, nhấn mạnh việc biểu diễn liên tục, hát live nhiều ca khúc khó cùng cường độ nhảy mạnh dễ khiến nghệ sĩ kiệt sức ngay sau đêm diễn. Một số bình luận còn chúc SOOBIN sớm hồi phục để “hầu fan tiếp” trong những dự án nội địa và quốc tế sắp tới.

Theo Bạch Khởi

