5 loại cây cảnh vừa đẹp vừa sang nhưng trồng trong phòng thì "tan hoang cửa nhà"

18-08-2025 - 19:45 PM | Sống

Một số loại cây cảnh rất đẹp, thường được dùng để trang trí nhà cửa. Thế nhưng thực tế chúng lại gây ra nhiều rắc rối cho gia đình bạn nếu trồng trong nhà.

Nhiều người thích trồng cây cảnh trong chậu để trang trí nhà cửa. Thực tế, cây cảnh trong chậu không chỉ cải thiện kết cấu ngôi nhà mà còn góp phần mang lại sức khỏe cho con người.

Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng nhiều loại cây thường thấy trong hình ảnh thiết kế nội thất thực chất không thích hợp để trồng trong nhà, và một số thậm chí còn có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta không?

Dưới đây là 5 loại cây không thích hợp để trồng trong nhà bạn:

1. Chậu cây hoa loa kèn

Hoa loa kèn mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng không nên đặt trong nhà, vì hương thơm thoang thoảng của hoa loa kèn là một trong những thủ phạm gây mất ngủ. Bạn có thể đặt hoa loa kèn ở phòng khách thông thoáng, nhưng tuyệt đối không nên đặt trong phòng ngủ!

5 loại cây cảnh vừa đẹp vừa sang nhưng trồng trong phòng thì "tan hoang cửa nhà"- Ảnh 1.

2. Cây cẩm tú cầu trồng trong chậu

Cẩm tú cầu rậm rạp và đầy đặn, mang lại giá trị trang trí tuyệt vời, nhưng không nên trồng trong nhà. Chúng có thể gây dị ứng da, rối loạn nội tiết tố và chức năng nội tiết. Nếu bạn có thai, đừng trồng chúng trong nhà. Nếu bạn thực sự thích hoa cẩm tú cầu, hãy cân nhắc đến hoa giả, vừa đẹp vừa an toàn.

3. Cây trinh nữ trồng trong chậu

Trinh nữ thường được trồng trên sân thượng chứ không phải trong nhà vì chúng chứa mimosine, một chất độc hại. Tiếp xúc quá nhiều với mimosine có thể khiến tóc mỏng, vàng và rụng. Do đó, ngay cả khi bạn trồng cây trinh nữ trên sân thượng, hãy tránh thường xuyên động đến cành và lá của cây.

5 loại cây cảnh vừa đẹp vừa sang nhưng trồng trong phòng thì "tan hoang cửa nhà"- Ảnh 2.

4. Cây trầu bà trồng trong chậu

Nhựa cây có tính kích ứng và ăn mòn, vì vậy bạn chỉ cần đặt cây ở đó là được. Tuy nhiên, hãy hết sức cẩn thận, vì nhựa cây có thể gây đau và bỏng rát khi tiếp xúc với da. Nếu trẻ em vô tình nuốt phải, cổ họng và thực quản của trẻ sẽ có cảm giác như bị nướng bằng than củi, và cần đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay lập tức.

5. Cây trúc đào trồng trong chậu

Trước khi nở hoa, trúc đào trông giống như hầu hết các loại cây khác, nhưng hãy cẩn thận đừng mua nhầm. Sau khi nở, hương thơm của hoa trúc đào không chỉ khiến bạn buồn ngủ mà còn làm giảm trí thông minh! Ngay cả trước khi nở hoa, cành và lá của nó đã có độc. Nếu trẻ em trong nhà vô tình tiếp xúc với nhựa cây trúc đào tiết ra, chúng sẽ bị ngộ độc, nôn mửa và tiêu chảy, giống như ngộ độc thực phẩm. Nếu không được điều trị kịp thời, tình trạng này có thể đe dọa tính mạng.

5 loại cây cảnh vừa đẹp vừa sang nhưng trồng trong phòng thì "tan hoang cửa nhà"- Ảnh 3.

Nguồn và ảnh: 163.com

4 loại cây cảnh vừa giảm nhiệt ngày nóng lại ''nịnh'' Thần tài, được người giàu coi như ''báu vật''

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

