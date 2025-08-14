4 loại cây cảnh nhà nào dại lắm mới dám trồng khi có con nhỏ

Ít ai biết rằng vẻ đẹp của một số loại cây cảnh đôi khi đi kèm “vũ khí bí mật” là các chất độc tự nhiên như alkaloid, glycoside hay độc tố protein. Nếu chạm, ngửi hoặc ăn nhầm, chúng có thể khiến bạn bất ngờ “trúng độc”. Tổng đài tư vấn ngộ độc tại Trung Quốc cho biết, mỗi năm đều tiếp nhận nhiều ca ngộ độc liên quan đến cây cảnh, trong đó có không ít trẻ em.

Dưới đây là 4 loại cây cần đặc biệt lưu ý, nhà có trẻ nhỏ thì tốt nhất không nên trồng trong nhà.

1. Cây trầu bà cảnh

Cây trầu bà có lá xanh to bản, sáng sớm còn đọng giọt nước như sương. Phần củ và nhựa cây chứa tinh thể oxalat canxi cùng alkaloid. Khi tiếp xúc, da có thể bị đỏ, ngứa rát. Nếu ăn nhầm củ (rất dễ nhầm với củ khoai môn), người bệnh sẽ bị tê môi, tê lưỡi, sưng họng, thậm chí phù thanh quản gây nghẹt thở. Nếu không may dính nhựa, cần rửa ngay, chườm mát và theo dõi. Trẻ cắn vào lá hoặc củ cần đặc biệt chú ý phản ứng dị ứng, sưng họng để xử lý kịp thời.

2. Cây kim tiền

Lá xanh dày, tròn bóng, tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Tuy nhiên, nhựa cây chứa chất gây kích ứng. Da chạm phải có thể viêm đỏ, nổi mẩn; nếu bắn vào mắt có thể gây viêm kết mạc. Sau khi tiếp xúc, phải rửa sạch ngay, nếu triệu chứng không giảm cần đi khám.

3. Cây trúc đào

Hoa rực rỡ, nở dài ngày, thường trồng làm cảnh. Toàn bộ cây từ thân, lá đến hoa, quả đều chứa độc tố glycoside tác động lên tim. Nuốt phải có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, hồi hộp, rối loạn nhịp tim, thậm chí tử vong. Đặc biệt nguy hiểm khi chụp ảnh mà ngậm hoa hay lá vào miệng. Khi trồng, nên cách ly, tránh chạm gần và tuyệt đối không hái.

4. Cây vạn tuế

Quả đỏ vàng của cây vạn tuế nhìn rất bắt mắt nhưng chứa chất cycasin có thể gây nôn, đau bụng, tiêu chảy. Nếu ăn ít nhưng lâu dài, nguy cơ gây ung thư. Thân và lá cũng có độc. Cần tránh để trẻ em và thú nuôi tiếp cận, đồng thời xử lý cẩn thận phần cành lá sau khi cắt tỉa.

Lời khuyên an toàn:

- Nhận diện rõ loại cây trước khi mua hoặc trồng.

- Đặt cây ngoài tầm với của trẻ.

- Đeo găng, dùng dụng cụ khi chăm sóc, rửa tay ngay sau đó.

- Nếu nghi ngờ tiếp xúc hoặc ăn nhầm, cần rửa sạch vùng bị ảnh hưởng, giữ lại mẫu hoặc ảnh cây để bác sĩ dễ chẩn đoán, và liên hệ cấp cứu ngay.

Nguồn và ảnh: QQ