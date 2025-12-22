Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thùng xe bốc cháy, tài xế xe tải chạy thẳng đến trụ sở cảnh sát nhờ giúp đỡ

22-12-2025 - 14:55 PM | Sống

Nghe người dân nói gần đó là trụ sở cảnh sát PCCC- CNCH, tài xế xe tải đã lái xe đến trụ sở nhờ chữa cháy.

CLIP: Xe tải bốc cháy khi đang chạy trên đường. (Nguồn: PC07)

Ngày 22-12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC- CNCH- PC07) Công an TPHCM cho biết một tài xế đã chạy thẳng xe tải đang cháy đến trụ sở cảnh sát chữa cháy nhờ dập lửa.

- Ảnh 1.

Xe tải bị bốc cháy.

Theo đó, sáng 20-12, nam tài xế xe tải chạy trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức. Khi gần đến ngã tư MK, phường Phước Long thì thùng xe bất ngờ bốc cháy.

Nghe người dân nói gần đó là trụ sở của Đội PCCC- CNCH khu vực 2 thuộc PC07, tài xế đã liều mình đưa xe đến ngay trước cổng trụ sở cảnh sát để nhờ hỗ trợ.

Phát hiện vụ việc, chỉ huy Đội PCCC- CNCH khu vực 2 đã điều động cán bộ, chiến sĩ và xuất nhiều xe để tiếp cận, triển khai công tác chữa cháy.

Sau ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để lửa lan đến phần cabin và khung gầm xe.

Bước đầu xác định nguyên nhân gây cháy do ma sát giữa các loại phế liệu gây cháy trên thùng xe.

2 cô gái thoát chết trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: Phá cửa sau, ném gấu bông rồi nhảy từ độ cao 10m xuống đất

Theo Anh Vũ

Người Lao động

