2 cô gái thoát chết trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: Phá cửa sau, ném gấu bông rồi nhảy từ độ cao 10m xuống đất

Trưa 5/12, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo.

Bà Gái (ngụ TP.HCM) cho biết, thời điểm cháy nhiều người trong quán hoảng loạn kêu cứu. Một số người đứng trên lầu giơ tay cầu cứu và nói “cứu với, cháy cháy…” những người dân chứng kiến. Sau một lúc, 2 người nhảy từ tầng cao xuống dưới.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Di Anh)

“1 người bị chảy máu đầu, 1 người đi cà nhắc. Chỉ có 2 người nhảy xuống còn lại mấy người ở tầng trên. Mọi người hô hoán cho những người này từ từ vì có cầu thang. Cầu thang sau đó được đưa ra và một số người đi xuống… Tiếp đó, có tiếng nổ lớn và nhiều tiếng la hét”, nhân chứng cho hay.

Có mặt tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết có người thân tử vong trong vụ cháy là chị L.Q.A. (35 tuổi). Chị A. từ TP Hà Nội vào TP.HCM cách đây vài ngày và xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo mới được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị A. xin ngủ lại quán.

Nhiều người chứng kiến vụ cháy cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có 2 nữ nhân viên quán phá cửa phía sau quán bún ốc, ném gấu bông xuống đất rồi nhảy từ độ cao khoảng 10m. Sau đó, 2 người này được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc cháy, người dân xung quanh nghe có nhiều tiếng nổ phát ra, người bên trong kêu cứu thất thanh.

Trước đó, hơn 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng lên tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng có mặt chữa cháy dập lửa cứu người. Phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân.

Trong đó, hiện tại ghi nhận có 4 ca tử vong (ngưng tim trước khi nhập viện do ngạt khói). Trong đó có 3 nữ và 1 nam; 2 ca chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1, điều trị gồm: Trần Thị Thuỳ L. (sinh năm 2004) và Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007).