Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 cô gái thoát chết trong vụ cháy quán ăn ở TP.HCM: Phá cửa sau, ném gấu bông rồi nhảy từ độ cao 10m xuống đất

05-12-2025 - 13:40 PM | Sống

Nhiều nhân chứng vụ cháy quán ăn ở TP.HCM cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc có 2 nữ nhân viên quán phá cửa phía sau quán bún ốc, ném gấu bông xuống đất rồi nhảy từ độ cao khoảng 10m… Trong lúc cháy, người dân xung quanh nghe có nhiều tiếng nổ phát ra, người bên trong kêu cứu thất thanh.

Trưa 5/12, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ) phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo.

Bà Gái (ngụ TP.HCM) cho biết, thời điểm cháy nhiều người trong quán hoảng loạn kêu cứu. Một số người đứng trên lầu giơ tay cầu cứu và nói “cứu với, cháy cháy…” những người dân chứng kiến. Sau một lúc, 2 người nhảy từ tầng cao xuống dưới.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Di Anh)

“1 người bị chảy máu đầu, 1 người đi cà nhắc. Chỉ có 2 người nhảy xuống còn lại mấy người ở tầng trên. Mọi người hô hoán cho những người này từ từ vì có cầu thang. Cầu thang sau đó được đưa ra và một số người đi xuống… Tiếp đó, có tiếng nổ lớn và nhiều tiếng la hét”, nhân chứng cho hay.

Có mặt tại hiện trường, bà Nguyễn Thị Lan buồn bã cho biết có người thân tử vong trong vụ cháy là chị L.Q.A. (35 tuổi). Chị A. từ TP Hà Nội vào TP.HCM cách đây vài ngày và xin làm tại quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo mới được 2 ngày thì xảy ra vụ việc đau lòng. Do mới vào làm, chưa thuê được nhà trọ nên chị A. xin ngủ lại quán.

Nhiều người chứng kiến vụ cháy cho biết thời điểm xảy ra vụ việc có 2 nữ nhân viên quán phá cửa phía sau quán bún ốc, ném gấu bông xuống đất rồi nhảy từ độ cao khoảng 10m. Sau đó, 2 người này được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Trong lúc cháy, người dân xung quanh nghe có nhiều tiếng nổ phát ra, người bên trong kêu cứu thất thanh.

Trước đó, hơn 4 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng lên tại căn nhà 4 tầng cho thuê kinh doanh quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Phát hiện đám cháy, người dân khu vực hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Lực lượng chức năng có mặt chữa cháy dập lửa cứu người. Phía Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, trong vụ cháy quán ăn ở phường Cầu Ông Lãnh, cơ sở 2 của bệnh viện (Bệnh viện đa khoa Sài Gòn) đã tiếp nhận 6 nạn nhân.

Trong đó, hiện tại ghi nhận có 4 ca tử vong (ngưng tim trước khi nhập viện do ngạt khói). Trong đó có 3 nữ và 1 nam; 2 ca chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1, điều trị gồm: Trần Thị Thuỳ L. (sinh năm 2004) và Trần Thị Ngọc K. (sinh năm 2007).

Theo Minh Tuệ

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bài hát hay nhất nhạc Việt 2025

Bài hát hay nhất nhạc Việt 2025 Nổi bật

Đi làm giúp việc lương 15 triệu, ngủ phòng điều hòa mát rượi nhưng cảnh buổi sáng của chủ khiến tôi muốn bỏ việc

Đi làm giúp việc lương 15 triệu, ngủ phòng điều hòa mát rượi nhưng cảnh buổi sáng của chủ khiến tôi muốn bỏ việc Nổi bật

Chặng đường 17 năm hòa nhịp yêu thương cùng “Trái tim cho em”

Chặng đường 17 năm hòa nhịp yêu thương cùng “Trái tim cho em”

13:30 , 05/12/2025
Bị người lạ nhét cục tiền 100 triệu vào túi áo, chỉ để lại một lời nhắn rồi biến mất

Bị người lạ nhét cục tiền 100 triệu vào túi áo, chỉ để lại một lời nhắn rồi biến mất

12:44 , 05/12/2025
Cháu thi được điểm kém, ông nội viết 1 câu lên bài kiểm tra mà cả MXH bật khóc

Cháu thi được điểm kém, ông nội viết 1 câu lên bài kiểm tra mà cả MXH bật khóc

12:17 , 05/12/2025
3 con giáp “hoa hồng gai”: sinh ra để làm chủ, đủ thông minh, bản lĩnh hút lộc về nhà

3 con giáp “hoa hồng gai”: sinh ra để làm chủ, đủ thông minh, bản lĩnh hút lộc về nhà

11:59 , 05/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên