Nơi nhiệt độ xuống tới âm 20 độ C ngay lúc này

Giữa những ngày cuối năm, khi nhiều nơi trên thế giới chỉ mới chạm ngưỡng lạnh nhẹ, một thành phố ở Đông Bắc Trung Quốc lại bước vào cao điểm mùa đông với nền nhiệt có lúc dưới -30 độ C. Đó là Cáp Nhĩ Tân – điểm đến được mệnh danh là “thủ đô băng tuyết” của châu Á, nơi mùa lạnh khắc nghiệt lại trở thành tài nguyên du lịch độc đáo, thu hút hàng chục triệu du khách mỗi năm.

Theo thông tin từ các ứng dụng về thời tiết, ngay lúc này, nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân dao động khoảng -20 đến -23 độ C. Đây cũng được đánh giá là bắt đầu cho khoảng thời gian lý tưởng nhất để du khách tới du lịch nơi này.

Nền nhiệt phổ biến ở Cáp Nhĩ Tân dao động -20 độ C đến -23 độ C, có lúc xuống tới âm -30 độ (Ảnh Trang Lê)

Thành phố của băng tuyết và lễ hội mùa đông lớn bậc nhất thế giới

Cáp Nhĩ Tân nằm ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, sát biên giới Nga, chịu ảnh hưởng mạnh của khí hậu lục địa lạnh. Mùa đông tại đây kéo dài từ tháng 11 đến hết tháng 2 năm sau, với nhiệt độ trung bình dao động từ −15 đến −25 độ C, có thời điểm thấp hơn. Chính điều kiện thời tiết này lại tạo nên thương hiệu du lịch riêng cho thành phố, khiến, Cáp Nhĩ Tân được ví như "xứ băng tuyết thần tiên" của châu Á.

Theo giới thiệu của China Highlights, Cáp Nhĩ Tân nổi tiếng toàn cầu nhờ Lễ hội Băng tuyết quốc tế Harbin, trong đó tâm điểm là Harbin Ice and Snow World – công viên băng tuyết khổng lồ với các lâu đài, tháp và tác phẩm điêu khắc làm hoàn toàn từ băng tự nhiên, được chiếu sáng rực rỡ vào ban đêm. Bên cạnh đó là Zhaolin Park Ice Lantern Fair với đèn lồng băng tinh xảo và Sun Island Snow Sculpture Expo, nơi trưng bày các tác phẩm điêu khắc tuyết quy mô lớn dưới ánh nắng ban ngày.

Một vài hình ảnh về lễ hội băng tuyết nổi tiếng ở Cáp Nhĩ Tân (Ảnh Global Times)

Ngoài các khu lễ hội băng tuyết, du khách tới Cáp Nhĩ Tân thường dành thời gian dạo Central Street (Zhongyang Dajie) – phố đi bộ lát đá mang đậm dấu ấn kiến trúc châu Âu, hay ghé thăm Saint Sophia Cathedral, nhà thờ Chính thống giáo Nga nổi bật giữa khung cảnh mùa đông trắng xóa. Với những ai thích vận động, khu trượt tuyết Yabuli Ski Resort ở ngoại ô thành phố là điểm đến quen thuộc.

Thống kê từng được đăng tải trên China Daily, riêng Harbin Ice and Snow World đã đón khoảng 3,5 triệu lượt khách trong một mùa hoạt động gần đây, tăng hơn 30% so với mùa trước đó. Còn toàn thành phố Harbin ghi nhận hơn 87 triệu lượt khách trong mùa du lịch mùa đông, cho thấy quy mô và sức lan tỏa đặc biệt của loại hình du lịch lạnh giá này.

Ảnh Global Times

Du khách nói gì khi tới Cáp Nhĩ Tân? Lưu ý khi du lịch

Điều đáng chú ý là dù thời tiết rất lạnh, trải nghiệm thực tế lại nhận được nhiều đánh giá tích cực. Trên TripAdvisor, nhiều du khách mô tả Cáp Nhĩ Tân là “worth the cold” – “đáng để chịu rét”. Một số nhận xét cho rằng lễ hội băng tuyết tại đây có quy mô lớn nhất và ấn tượng nhất thế giới, mang lại cảm giác như bước vào một “thành phố cổ tích bằng băng”.

Các chuyên gia du lịch cũng chung quan điểm này. Theo phân tích của China Highlights, Cáp Nhĩ Tân là điểm đến hiếm hoi mà khí hậu khắc nghiệt lại trở thành lợi thế cạnh tranh, bởi nhiệt độ thấp giúp các công trình băng tuyết tồn tại lâu, đạt độ trong và sắc nét cao – điều khó có được ở những nơi ấm hơn. Từ góc độ thống kê, sức hút ấy còn được củng cố bằng con số khách quốc tế tăng mạnh theo từng năm.

Ảnh Travel China Guide

Với du khách Việt Nam lần đầu trải nghiệm mùa đông âm sâu, khâu chuẩn bị đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiệt độ tại Cáp Nhĩ Tân có thể xuống dưới −20 độ C, thậm chí thấp hơn về đêm, vì vậy cần mang theo áo khoác chống lạnh chuyên dụng, đồ giữ nhiệt nhiều lớp, găng tay dày, mũ trùm tai và giày chống trơn trượt. Các chuyên trang du lịch quốc tế khuyến cáo không nên chủ quan với cái lạnh “khô và buốt” ở Đông Bắc Trung Quốc, bởi cảm giác lạnh thực tế có thể mạnh hơn nhiều so với con số trên nhiệt kế.

Về di chuyển, các hướng dẫn từ Routes of China cho biết du khách quốc tế thường bay tới Harbin Taiping International Airport, sau đó đi taxi, bus hoặc metro vào trung tâm. Hệ thống giao thông công cộng tại đây được đánh giá thuận tiện, kể cả trong điều kiện tuyết dày.

Ảnh Travel China Guide

Bên cạnh đó, du khách Việt nên chuẩn bị sẵn tiền mặt hoặc cài đặt các ứng dụng thanh toán phổ biến tại Trung Quốc, mua sim hoặc gói dữ liệu quốc tế trước chuyến đi để thuận tiện tra cứu bản đồ, đặt xe và liên lạc. Việc sắp xếp lịch trình tham quan ngoài trời vào ban ngày, kết hợp nghỉ ngơi hợp lý, uống đủ nước và thưởng thức các món ăn nóng đặc trưng của vùng Đông Bắc Trung Quốc cũng được xem là cách giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với mùa đông khắc nghiệt.