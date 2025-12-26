Quang Hải tay trong tay Chu Thanh Huyền, Hoàng Đức bảnh bao tại thảm đỏ Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025
Dàn cầu thủ xuất hiện ấn tượng tại Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025.
20h00 ngày 26/12 diễn ra lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2025. Theo công bố từ ban tổ chức, ở hạng mục Quả bóng vàng nam, 5 cầu thủ có tên trong danh sách rút gọn gồm: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Hoàng Đức và Trần Trung Kiên. Tuy nhiên, Đình Bắc và Trung Kiên đang tập huấn cùng U23 Việt Nam không thể tham dự.
Tại thảm đỏ giải thưởng, dàn cầu thủ xuất hiện cực bảnh bao. Đáng chú ý, lần đầu tiên kể từ khi yêu đến nay Quang Hải mới đưa Chu Thanh Huyền cùng tham dự giải thưởng này. Trên thảm đỏ Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2025, Quang Hải tay trong tay cực tình cảm với bà xã của mình.
Dàn cầu thủ nam và nữ cũng cực ấn tượng khi diện vest bảnh bao. Ở hạng mục cầu thủ nữ ghi nhận sự hiện diện của Huỳnh Như, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang và Phạm Hải Yến.
