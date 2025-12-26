"Thần tiên tỷ tỷ" từ bỏ ca hát một bước thành đệ nhất mỹ nhân, nhan sắc đủ để làm gì cũng nổi tiếng

Không chỉ gắn liền với danh xưng “Thần tiên tỷ tỷ” của màn ảnh Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi từng có một quãng thời gian hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, đầu tư cực bài bản. Sự nghiệp ca hát của Lưu Diệc Phi diễn ra ngắn ngủi nhưng đủ để khiến dân tình trầm trồ về mức độ "tất tay". Năm 2005, khi các vai diễn Vương Ngữ Yên và Tiểu Long Nữ vẫn còn tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên truyền hình châu Á, Lưu Diệc Phi bất ngờ ký hợp đồng với Sony Music Entertainment Japan. Đây được xem là một trong những bước đi táo bạo nhất của cô ở thời điểm đó, bởi thị trường âm nhạc Nhật Bản vốn nổi tiếng khắt khe và cạnh tranh.

"Thần tiên tỷ tỷ" của màn ảnh Hoa ngữ Lưu Diệc Phi (ảnh: Weibo)

Trong khoảng một năm, nữ diễn viên trẻ sang Nhật đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, vũ đạo theo mô hình idol chuyên nghiệp. Hình ảnh dịu dàng, thoát tục trên màn ảnh cổ trang được thay thế bằng phong cách trẻ trung, năng động hơn, thiên về pop và rock nhẹ, kèm theo những phần trình diễn vũ đạo sôi nổi - điều hoàn toàn mới mẻ với công chúng vốn quen nhìn cô trong tà áo trắng và khung cảnh giang hồ kiếm hiệp.

Đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay Mayonaka no Door của Lưu Diệc Phi

Năm 2006 đánh dấu cao trào cho tham vọng âm nhạc của Lưu Diệc Phi khi cô liên tiếp phát hành sản phẩm tại nhiều thị trường. Đĩa đơn tiếng Nhật đầu tay Mayonaka no Door được chọn làm ca khúc kết cho loạt hoạt hình Demashita! Powerpuff Girls Z, giúp tên tuổi của cô tiếp cận nhóm khán giả trẻ tại Nhật. Cùng năm, album tiếng Quan thoại mang tên Lưu Diệc Phi ra mắt tại Trung Quốc đại lục, ghi nhận doanh số ước tính khoảng 600.000 bản - con số đáng kể với một diễn viên “lấn sân” ca hát. Ca khúc Xin Ji với màu sắc hip-hop/pop được xem là điểm nhấn, cho thấy sự linh hoạt của cô trong việc thích nghi với xu hướng âm nhạc đương thời. Song song đó, album tiếng Nhật All My Words tiếp tục khẳng định nỗ lực chinh phục thị trường khó tính nhất châu Á, dù con đường ca sĩ của Lưu Diệc Phi không kéo dài như kỳ vọng ban đầu.

Lưu Diệc Phi từng làm idol, ký với hãng thu âm lớn (ảnh: Sina)

Sau năm 2006, Lưu Diệc Phi dần rút khỏi hoạt động âm nhạc độc lập để tập trung cho điện ảnh, nhưng vẫn góp giọng đều đặn thông qua các bản nhạc phim gắn liền với những dự án quan trọng. Từ Lan Nhược Từ trong Thiện Nữ U Hồn, Vẫn Ở Nơi Đây song ca cùng Vương Tranh Lượng cho đến Reflection, bản tiếng Anh và tiếng Trung của bộ phim Mulan do Disney sản xuất, Lưu Diệc Phi cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong cách xử lý cảm xúc. Không còn là giọng hát mang tính thử nghiệm, các bản OST này được đánh giá cao ở sự tiết chế, phù hợp với tinh thần nhân vật và bối cảnh tác phẩm.

Lưu Diệc Phi thể hiện nhạc phim Mulan

Lưu Diệc Phi còn có nền tảng múa từ nhỏ. Điều này giúp cô không gặp khó khi thực hiện các động tác vũ đạo phức tạp trong giai đoạn làm ca sĩ, cũng như thỉnh thoảng gây chú ý với những khoảnh khắc nhảy hip-hop ngẫu hứng tại các sự kiện sau này. Từ bỏ ca hát để tập trung diễn xuất, Lưu Diệc Phi trở thành đệ nhất mỹ nhân của làng giải trí Hoa ngữ, 20 năm qua chưa từng đánh mất vị thế. Quá khứ ca hát trở thành một lát cắt thú vị trong sự nghiệp, cho thấy cô từng nghiêm túc thử sức ở nhiều lĩnh vực trước khi lựa chọn điện ảnh làm trọng tâm lâu dài.

Bước sang năm 2025, sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi vẫn ở giai đoạn rực rỡ nhất (ảnh: Weibo)

Bước sang năm 2025, sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Lưu Diệc Phi vẫn ở giai đoạn rực rỡ nhất. Cô không cần xuất hiện dày đặc để khẳng định vị thế, nhưng mỗi lần trở lại đều tạo hiệu ứng lớn. Câu Chuyện Hoa Hồng phát sóng năm 2024 nhanh chóng trở thành hiện tượng trên Tencent Video, đưa hình tượng Hoàng Diệc Mai thành biểu trưng mới của phụ nữ hiện đại. Tháng 5/2025, vai diễn này giúp Lưu Diệc Phi nhận giải Nữ diễn viên chính của năm tại Hội nghị Đạo diễn phim truyền hình Trung Quốc, một sự ghi nhận mang tính chuyên môn cao cho khả năng diễn xuất bền bỉ của cô.

Mỗi lần đi thảm đỏ là một lần Lưu Diệc Phi khiến MXH dậy sóng (ảnh: Weibo)

Song hành với phim ảnh là sự thống trị gần như tuyệt đối ở lĩnh vực thời trang. Việc thường xuyên góp mặt tại các sự kiện quốc tế lớn, chụp ảnh thân thiết cùng Tổng biên tập Vogue toàn cầu Anna Wintour, càng củng cố vị thế không biên giới của Lưu Diệc Phi trong làng thời trang.

Những khoảnh khắc đời thường của Lưu Diệc Phi cũng nhiều lần tạo thành trào lưu (ảnh: Weibo)

Những khoảnh khắc đời thường của Lưu Diệc Phi cũng nhiều lần tạo thành trào lưu. Sau Câu Chuyện Hoa Hồng , hình ảnh hoa hồng vàng gắn với nhân vật Hoàng Diệc Mai nhanh chóng trở thành xu hướng, từ bó hoa, phụ kiện đến quà tặng đều cháy hàng. Những bức ảnh dắt thú cưng đi dạo với trang phục giản dị cũng khiến mạng xã hội dậy sóng, không phải vì sự phô trương mà bởi khí chất thanh tao, tự tại của một ngôi sao ở ngưỡng tuổi U40.

Hơn 20 năm qua, Lưu Diệc Phi cho thấy sức hút bất bại (ảnh: Weibo)

Nhìn lại toàn bộ hành trình, từ một diễn viên trẻ thử sức ca hát, đến biểu tượng nhan sắc và phong cách của làng giải trí Hoa ngữ, Lưu Diệc Phi cho thấy sức hút bất bại. Nhan sắc giúp cô được chú ý, nhưng chính sự chuyên nghiệp và lựa chọn đường dài mới là yếu tố giữ Lưu Diệc Phi ở vị trí đặc biệt suốt hơn 20 năm qua.